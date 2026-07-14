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இரவில் ரீல்ஸ் பார்ப்பதால் செரிமான பிரச்சனை: இளைஞர்களுக்கு மருத்துவர் எச்சரிக்கை!

உணவில் அதிகளவில் காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் கீரைகளைச் சேர்க்க வேண்டும், குறிப்பாக வாரத்திற்கு மூன்று நாட்களாவது கீரை சாப்பிடுவதை கட்டாயமாக்கி கொள்ள வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 14, 2026 at 3:44 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் நள்ளிரவை தாண்டியும் மொபைல் போன்களில் மூழ்கியிருப்பது பலரது அன்றாட பழக்கமாக மாறிவிட்டது. குறிப்பாக, இளைஞர்கள் இரவில் தூக்கத்தை தொலைத்துவிட்டு நீண்ட நேரம் சமூக ஊடகங்களில் 'ரீல்ஸ்' பார்ப்பதும், மாறிவரும் வாழ்வியலால் புகை மற்றும் மதுப்பழக்கங்களுக்கு ஆளாவதும் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை மெல்ல மெல்ல சிதைத்து வருகிறது.

போதிய தூக்கமின்மை மற்றும் முறையற்ற உணவு பழக்கம் காரணமாக, மிக இளம் வயதிலேயே செரிமான மண்டலம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு, நெஞ்செரிச்சல் முதல் குடல் புண் வரை பல்வேறு தீவிர நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது.

இத்தகைய வாழ்வியல் தவறுகளை உடனடியாகத் திருத்திக் கொள்ளாவிட்டால், அது மீள முடியாத உடல்நலக் குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று சென்னை வானகரம் அப்போலோ சிறப்பு மருத்துவமனையின் செரிமான நோய், கல்லீரல் மற்றும் மேம்பட்ட எண்டோஸ்கோபி நிபுணர் டாக்டர் ஐ. சுபா எச்சரித்துள்ளார். காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற செரிமான நோய்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் கலந்துகொண்டு மருத்துவர் கூறிய விவரங்கள் பின்வருமாறு...

மருத்துவர் சுபா பேட்டி (ETV Bharat)

மன அழுத்தமும் 'ஐடி' ஊழியர்களின் வயிறு கலக்கமும்

இன்றைய அவசர வேலை சூழலில், குறிப்பாக ஐடி துறையில் பணிபுரியும் பல இளைஞர்கள் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் போகும்போதோ அல்லது தேர்வு எழுத செல்லும்போதோ பலருக்கும் "வயிறு கலக்குவது" போன்ற உணர்வு ஏற்படுவதை நாம் பார்த்திருப்போம். இது வெறும் தற்காலிக பயம் மட்டுமல்ல, மருத்துவ ரீதியாக இதற்கு 'இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம்' (IBS - Irritable Bowel Syndrome) என்று பெயர்.

முறையான நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் இருப்பது, நள்ளிரவு பார்ட்டிகள், வெளியில் விற்கப்படும் துரித உணவுகள் மற்றும் தூக்கமின்மை ஆகியவற்றோடு மன அழுத்தமும் சேரும்போது இந்த நோய் தீவிரமடைகிறது. இது சிலருக்கு தொடர் வயிற்றுப்போக்காகவோ, சிலருக்கு கடுமையான மலச்சிக்கலாகவோ அல்லது நெஞ்செரிச்சலாகவோ மாறி அன்றாட வாழ்க்கையையே முடக்கி விடுகிறது.

குடல் புண்ணை தீவிரமாக்கும் புகை, மது மற்றும் 'வெள்ளை' ஆபத்துகள்

இளைஞர்களிடம் அதிகரித்து வரும் புகை மற்றும் மது அருந்தும் பழக்கம் குடலின் உட்புற சுவர்களை நேரடியாகப் பாதித்து குடல் புண்களை (Ulcers) ஏற்படுத்துகிறது. சாதாரண வயிற்று வலியாக தொடங்கும் இப்பிரச்சனை, நாளாக நாளாக தீவிரமடைந்து, நோயாளியை அவசர பிரிவில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு சென்று விடுகிறது.

இவற்றுடன் நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் பரோட்டா, ஒயிட் பிரெட், பேக்கரி பண்டங்கள் போன்ற மைதா சார்ந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளும் குடல் இயக்கத்தை முடக்குகின்றன. உணவில் சர்க்கரையின் அளவை பாதியாக குறைக்க வேண்டும் அல்லது சர்க்கரை இல்லாத பானங்களை அருந்தப் பழக வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட், கேக் தருவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பலர் இரவில் நிம்மதியான தூக்கம் வரும் என்று நினைத்து அதிகளவில் பால் குடிக்கிறார்கள், ஆனால் பால் குடிப்பதையும் அளவோடு வைத்து கொள்ள வேண்டும். வாரத்திற்கு ஒருமுறை வெளியில் உணவருந்தலாமே தவிர, தினசரி ஜங்க் உணவுகளைச் சாப்பிடுவதை முழுமையாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.

செரிமானம் காக்கும் எளிய வழிமுறைகள்

செரிமானப் பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்க அன்றாட உணவிலும் பழக்கவழக்கங்களிலும் சில எளிய மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும். உணவில் அதிகளவில் காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் கீரைகளைச் சேர்க்க வேண்டும், குறிப்பாக வாரத்திற்கு மூன்று நாட்களாவது கீரை சாப்பிடுவதை கட்டாயமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நீர்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளான சுரைக்காய், புடலங்காய், பீர்க்கங்காய் போன்றவற்றை அதிகம் சேர்க்கும் போது செரிமானம் சீராகும்.

அந்தந்த காலங்களில் விளையும் சீசனல் பழங்களுடன், கருப்புத் திராட்சை, பாதாம், உலர் திராட்சை, பிஸ்தா போன்ற உலர் பருப்புகளைச் சரியான அளவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, "நேரமில்லை" என்ற சாக்குப்போக்குகளைக் கைவிட்டுவிட்டு, தினசரி நடைப்பயிற்சி அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகளைச் செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும்.

அலட்சியம் வேண்டாம்; ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியுங்கள்!

உணவு விழுங்குவதில் சிரமம், நெஞ்செரிச்சல், வயிற்று வலி, வயிற்று வீக்கம், வயிற்றுப்போக்கு, மலச்சிக்கல், மூலம் மற்றும் மஞ்சள் காமாலை போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும்போது அவற்றைச் சாதாரணப் பிரச்சினை என்று அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. எந்தவொரு நோயையும் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே கண்டறிந்தால் (Early Diagnosis) பெரிய ஆபத்துகள் இல்லாமல் தடுத்துவிடலாம்.

எனவே, நோயின் அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடனே நவீன எண்டோஸ்கோபி போன்ற மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு, தகுந்த சிகிச்சை பெற வேண்டும் என்று டாக்டர் ஐ. சுபா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளார். காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் சன்னதி தெருவில் உள்ள அப்போலோ தகவல் மையத்தில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில், காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனர்.

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TAGGED:

DIGESTIVE PROBLEM
APOLLO HOSPITAL CHENNAI
செரிமான பிரச்சனை
MOBILE USAGE AND GUT HEALTH

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