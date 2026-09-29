சாப்பிட்டதும் 10 நிமிடம் நடந்தால் தொப்பை குறையும்: எப்படி, எப்போது செய்ய வேண்டும்?
உணவுக்கு பின் நடப்பது ரத்தத்தில் சர்க்கரை திடீரென உயர்வது தடுபடும். நீரிழிவு உள்ளவர்களுக்கு இது நல்லது.
Published : September 29, 2026 at 7:00 AM IST
நம்மில் பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கவலை 'எல்லா இடத்திலும் எடை குறைந்தாலும், இந்த தொப்பை மட்டும் குறையவே மாட்டேங்குதே' என்பதுதான். காலை உணவோ, மதிய சாப்பாடோ அல்லது இரவோ...சாப்பிட்டு முடித்ததும் நமக்கு இயல்பாகவே ஒரு சோம்பல் வந்துவிடும்.
உடனே அப்படியே நாற்காலியிலோ அல்லது வேலை செய்யும் இடத்திலோ அமர்ந்து விடுவோம். சில நேரங்களில் பிஸியான வேலை காரணமா கூட அப்படியே உட்கார்ந்து வேலையை பார்க்க தொடங்கிடுவோம். ஆனால், நாம் அறியாமல் செய்யும் இந்த ஒரு சிறிய விஷயம்தான், நம் வயிற்றில் பிடிவாதமாக தங்கும் கொழுப்புக்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.
இதற்காக நீங்கள் மணி கணக்கில் ஜிம்மில் போய் வியர்க்க வியர்க்க ஓட வேண்டும் என்றோ, பிடித்த உணவுகளை எல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றோ அவசியமில்லை. சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு நாம் செய்யப்போகும் ஒரு சின்ன மாற்றம், நம் உடலமைப்பில் பெரிய வித்தியாசத்தை கொண்டு வரும். ஆம், சாப்பிட்ட பிறகு வெறும் 10 நிமிடங்கள் சாதாரணமாக உலாவுவது, தொப்பையை கட்டுப்படுத்தவும் செரிமானத்தை சீராக்கவும் மிகச்சிறந்த வழி என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
10 நிமிட நடைபயிற்சி தொப்பையை எப்படி குறைக்கிறது?
நாம் சாப்பிட்டவுடன், உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களையும் சர்க்கரையையும் (க்ளுக்கோஸ்) உடல் பிரித்தெடுக்கத் தொடங்குகிறது. இந்த நேரத்தில் நாம் ஒரே இடத்தில் நகராமல் அமர்ந்திருக்கும் போது, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென அதிகரிக்கும். இந்த அதிகப்படியான சர்க்கரையை உடல் கொழுப்பாக மாற்றி, குறிப்பாக வயிற்று பகுதியில் சேமித்து வைக்கிறது.
உணவு சாப்பிட்டு 10 நிமிடங்களு பிறகு லேசாக நடக்கும்போது, நம் தசைகள் ரத்தத்தில் உள்ள க்ளுக்கோஸை ஆற்றலாக பயன்படுத்த தொடங்குகின்றன. இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்வது தடுக்கப்பட்டு, கொழுப்பு சேர்வதும் குறைகிறது.
சாப்பிட்ட பிறகு நடப்பது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்வதை தடுப்பதோடு, உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தையும் சீராக்குகிறது. இது நீண்ட காலத்தில் உடலில் கொழுப்பு சேர்வதை குறைக்க உதவுகிறது.
சாப்பிட்ட பின் நடப்பதால் கிடைக்கும் 5 நன்மைகள்
- செரிமான மண்டலம் சுறுசுறுப்படைந்து, உணவு விரைவாகவும் தடையின்றியும் செரிமானமாக உதவும்.
- உணவுக்கு பின் ரத்தத்தில் சர்க்கரை திடீரென உயர்வது தடுபடும். நீரிழிவு உள்ளவர்களுக்கு இது மிகவும் நல்லது.
- சாப்பிடும் உணவு கொழுப்பாக மாறுவதற்கு பதிலாக ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு, பழைய கொழுப்பும் கரையும்.
- சாப்பிட்ட உடனே அமர்வதால் வரும் வயிறு உப்பசம், கனமான உணர்வு மற்றும் வாயுத் தொல்லை உடனடியாக தணியும்.
- உடல் முழுவதும் ரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து, இதய நோய்கள் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற குறைபாடுகள் குறையும்.
எப்படி, எப்போது நடக்க வேண்டும்?
சாப்பிட்டவுடன் வேகமாக ஓடவோ அல்லது கடினமான உடற்பயிற்சி செய்யவோ கூடாது. அது வாந்தியை தூண்டக்கூடும். சரியாக பின்பற்றுவதற்கான எளிய முறைகள்:
- சிறிது இடைவெளி: சாப்பிட்டு முடித்ததும் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் கழித்து நடைபயிற்சியை தொடங்குங்கள்.
- மிதமான வேகம்: மிகவும் மெதுவாக அல்லது மிதமான வேகத்தில் நடந்தால் போதுமானது.
- கால அளவு: ஒவ்வொரு பிரதான உணவிற்கும் (காலை, மதியம், இரவு) பிறகு 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் நடப்பது சிறந்தது.
இது யாருக்கெல்லாம் அவசியம்?
- தொப்பையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் கண்டிப்பாக இதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றலாம்.
- கணினி முன் மணி கணக்கில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல உடலியக்கம்.
- உணவுக்குப் பின் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்கள்.
- அடிக்கடி வயிறு உப்பசம், நெஞ்செரிச்சலால் அவதிப்படுபவர்கள்.
மாற்றங்களை எப்போது எதிர்பார்க்கலாம்?
1 - 2 வாரங்களில்: வயிறு லேசாக இருப்பது போன்ற உணர்வும், நல்ல செரிமானமும் தெரியும்.
4 - 6 வாரங்களில்: தொடர்ச்சியாக செய்து வரும்போது, இடுப்பு சுற்றளவு மற்றும் தொப்பையில் மாற்றங்கள் தெரிய தொடங்கும்.
தொப்பையை குறைக்க சில டிப்ஸ்:
- புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
- அதிக சர்க்கரை உள்ள உணவுகளையும் நொறுக்குத்தீனிகளையும் குறைப்பது நல்லது.
- தினமும் 7,000 முதல் 10,000 அடிகள் நடப்பதை இலக்காக கொள்ளுங்கள்.
- உடலுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் குடியுங்கள்.
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