உடல் பருமனான குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு அதிகம்: ஆய்வில் தகவல்!
அதிக உடல் எடை அல்லது பருமன் கொண்ட சிறுவர்களிடம் நடத்திய ஆய்வில், அவர்களின் BMI அதிகரிக்கும் போது ரத்தத்தில் வைட்டமின் டி அளவு குறைவதாக தெரியவந்துள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 12:22 PM IST
குழந்தைகளின் எலும்பு வளர்ச்சி மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வைட்டமின் டி மிக அத்தியாவசியமான ஒரு ஊட்டச்சத்தாகும். பொதுவாக சூரிய ஒளி மற்றும் நாம் உண்ணும் உணவுகள் மூலம் உடலுக்கு கிடைக்கும் இந்த வைட்டமின், தற்காலத்தில் பல சிறுவர்களிடையே போதிய அளவில் இல்லை என்பது கவலைக்குரிய செய்தியாக மாறியுள்ளது.
வெளிப்புற விளையாட்டுகள் குறைந்து வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கும் வாழ்க்கை முறை, சமச்சீரற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற பல காரணங்கள் சிறுவர்களின் வைட்டமின் 'டி' அளவை பெரிதும் பாதிக்கின்றன.
குறிப்பாக, ஆஸ்துமா போன்ற மூச்சுக்குழாய் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கும், அதிக உடல் எடை கொண்ட குழந்தைகளுக்கும் இடையே இந்த வைட்டமின் குறைபாடு எந்த அளவுக்கு உள்ளது என்பதை ஆராய சமீபத்தில் ஒரு விரிவான மருத்துவ ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், ஆஸ்துமா பாதிப்பை காட்டிலும் உடல் பருமனே சிறுவர்களின் வைட்டமின் 'டி' குறைபாட்டிற்கு மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்கக்கூடும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட முறை
மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சேர்ந்த, கத்தாரில் வசித்து வரும் 6 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட 364 சிறுவர்களிடையே இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. ஆய்வில் பங்கேற்ற குழந்தைகளின் ரத்தத்தில் உள்ள '25-ஹைட்ராக்ஸி வைட்டமின் டி (serum 25-hydroxyvitamin D) அளவுகள் பரிசோதிக்கப்பட்டன.
ஆராய்ச்சியாளர்கள் பங்கேற்பாளர்களை அவர்களின் உடல் நிறை குறியீட்டெண் (BMI) மற்றும் ஆஸ்துமா பாதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நான்கு முக்கிய பிரிவுகளாக பிரித்தனர்.
- இயல்பான உடல் எடையுடன் ஆஸ்துமா உள்ள குழந்தைகள்
- அதிக உடல் எடை அல்லது பருமனுடன் ஆஸ்துமா உள்ள குழந்தைகள்
- அதிக உடல் எடை அல்லது பருமனுடன் ஆஸ்துமா இல்லாத குழந்தைகள்
- இயல்பான உடல் எடையுடன் ஆஸ்துமா இல்லாத குழந்தைகள்
ரத்தப் பரிசோதனையில் வைட்டமின் டி அளவு 50 nmol/L-க்கும் குறைவாக இருந்தால், அது குறைபாடாகக் கருதப்பட்டது.
அனைத்து பிரிவுகளிலும் பரவலாக காணப்படும் குறைபாடு
ஆய்வின் முடிவில், ஆஸ்துமா அல்லது உடல் எடை எந்த நிலையில் இருந்தாலும், பெரும்பாலான சிறுவர்களிடம் வைட்டமின் 'டி' குறைபாடு பரவலாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
- அதிக உடல் எடை இருந்து ஆஸ்துமா இல்லாத குழந்தைகளில் 81.1% பேருக்கு வைட்டமின் 'டி' குறைபாடு இருப்பது தெரியவந்தது.
- அதிக உடல் எடையுடன் ஆஸ்துமாவும் கொண்ட குழந்தைகளில் 73.9% பேர் இக்குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
- இயல்பான உடல் எடையுடன் ஆஸ்துமா இல்லாத குழந்தைகளில் 68.3% பேருக்கு இக்குறைபாடு உள்ளது.
- இயல்பான உடல் எடையுடன் ஆஸ்துமா உள்ள குழந்தைகளில் 66.3% பேரிடம் வைட்டமின் 'டி' குறைவாக உள்ளது.
எண்ணிக்கை அளவில் சிறிய வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், இந்த நான்கு பிரிவுகளுக்கும் இடையே வைட்டமின் டி குறைபாட்டின் பரவலில் பெரிய அளவிலான புள்ளிவிவர வேறுபாடுகள் எதுவுமில்லை. மேலும், ஆய்வில் பங்கேற்ற முழு தொகையினரில் போதிய அளவு வைட்டமின் 'டி' கொண்ட குழந்தைகள் வெறும் 1.1% முதல் 6.5% வரை மட்டுமே இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உடல் பருமனுக்கும் வைட்டமின் 'டி'க்கும் என்ன தொடர்பு?
அதிக உடல் எடை அல்லது பருமன் கொண்ட சிறுவர்களை தனியாக ஆராய்ந்தபோது, அவர்களின் BMI அதிகரிக்கும் போது ரத்தத்தில் வைட்டமின் 'டி' அளவு குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைவது தெளிவாக தெரிந்தது. ஆஸ்துமா இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, அதிக எடை கொண்ட குழந்தைகள் அனைவரிடமும் இந்த தொடர்பு ஒரே மாதிரியாகவே காணப்பட்டது.
அதேவேளையில், இயல்பான உடல் எடை கொண்ட சிறுவர்களிடம் BMI-க்கும் வைட்டமின் டி அளவுக்கும் இடையே எந்தவொரு குறிப்பிடத்தக்க தொடர்பும் காணப்படவில்லை. ஒட்டுமொத்த பங்கேற்பாளர்களிலேயே, ஆஸ்துமா இல்லாமல் அதிக உடல் எடை மட்டும் கொண்ட சிறுவர்கள்தான் மிக குறைந்த அளவிலான வைட்டமின் டி செறிவை பதிவு செய்துள்ளனர்.
வயது, பாலினம், உடல் எடை மற்றும் ஒவ்வாமை ஆகிய காரணிகளை கட்டுப்படுத்தி செய்யப்பட்ட விரிவான ஆய்விலும், ஆஸ்துமா பாதிப்பானது வைட்டமின் 'டி' குறைபாட்டிற்கு ஒரு தனிப்பட்ட காரணியாக இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12207136/