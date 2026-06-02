உடலில் எப்போதும் சோர்வா? இந்த வைட்டமின் குறைபாடே முக்கிய காரணம்!

முழுமையான சைவ உணவுகளை மட்டுமே உட்கொள்பவர்களுக்கு வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.

By ETV Bharat Health Team

Published : June 2, 2026 at 3:04 PM IST

நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் போதிய தூக்கம் இருந்தும், பெரிய அளவில் வேலை சுமை இல்லாத நாட்களிலும் கூட உடல் ரீதியாக ஒருவித சோர்வையோ அல்லது அன்றாட கடமைகளை செய்வதில் ஒருவித மந்தநிலையையோ நாம் உணர்வதுண்டு.

இதனை பொதுவாக நாம் மன அழுத்தம் அல்லது உடல் சோர்வு என்று சாதாரணமாக கடந்து விடுகிறோம். ஆனால், இத்தகைய தொடர் சோர்வுக்கும் நம் உடலில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஜப்பானில் உள்ள ஒசாகா மெட்ரோபாலிட்டன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில், ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மனிதர்களுக்கு கூட உடலில் வைட்டமின் பி12 (Vitamin B12) மற்றும் ஃபோலேட் (Folate) எனப்படும் வைட்டமின் பி9 குறைபாடு ஏற்படும் போது, அது கடுமையான சோர்வையும் அன்றாட பணிகளுக்கான உத்வேக குறைவையும் ஏற்படுத்துகிறது என்று தெரியவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு முடிவுகள் நியூட்ரியண்ட் (Nutrient) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

ஹோமோசிஸ்டைன் என்னும் காரணி

ஒசாகா மெட்ரோபாலிட்டன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் ஹிரோவகி கனோச்சி தலைமையிலான ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு, சுமார் 600 ஆரோக்கியமான பெரியவர்களை கொண்டு இந்த ஆய்வை நடத்தியது. இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களின் ரத்த மாதிரிகள் மற்றும் அவர்களின் அன்றாட சோர்வு, உத்வேகம் குறித்த அளவீடுகள் ஒப்பிடப்பட்டன.

அதன் முடிவில், உடலில் வைட்டமின் பி12 மற்றும் ஃபோலேட் அளவு குறையும் போது, ரத்தத்தில் ஹோமோசிஸ்டைன் (Homocysteine) எனப்படும் ஒரு வகையான அமினோ அமிலம் ஆபத்தான அளவில் அதிகரிப்பது கண்டறியப்பட்டது.

வழக்கமாக இந்த ஹோமோசிஸ்டைன் அளவு அதிகரிப்பது இதயம் தொடர்பான நோய்கள், நினைவாற்றல் குறைபாடு மற்றும் எலும்பு முறிவு போன்ற பாதிப்புகளோடு மட்டுமே தொடர்புபடுத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இது மனிதர்களின் அன்றாட ஆற்றலையும், சோர்வையும் கூட நேரடியாக தீர்மானிக்கிறது என்பதை ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வெவ்வேறான பாதிப்புகள்

இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான மற்றும் சுவாரசியமான கண்டுபிடிப்பு என்னவென்றால், வைட்டமின் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே மாறுபடுகின்றன என்பதாகும்.

ஆய்வின்படி, வைட்டமின் பி12 மற்றும் ஃபோலேட் குறைபாட்டால் ரத்தத்தில் ஹோமோசிஸ்டைன் அளவு அதிகரிக்கும் போது, ஆண்களுக்கு அது கடுமையான உடல் ரீதியான சோர்வை (Physical Fatigue) ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது, ஆண்கள் தங்களின் அன்றாட வேலைகளை செய்ய முடியாமல் உடல் ரீதியாக விரைவிலேயே பலவீனமடைந்து விடுகிறார்கள்.

அதே நேரத்தில், பெண்களுக்கு இந்த குறைபாடு ஏற்படும் போது, அது உடல் சோர்வை விடவும் அவர்களின் மன உத்வேகத்தை குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. பெண்கள் தங்களின் அன்றாட வீட்டு வேலைகளையோ அல்லது அலுவலகப் பணிகளையோ செய்வதற்கான ஒருவித ஈடுபாடற்ற தன்மையையும், சோர்வான மனநிலையையும் எதிர்கொள்கிறார்கள். வயது, வேலை சுமை மற்றும் தூங்கும் நேரம் போன்ற மற்ற காரணிகளைத் தாண்டி இந்த வைட்டமின் குறைபாடே முதன்மைக் காரணியாக இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

வைட்டமின் பி12 மற்றும் ஃபோலேட் ஏன் முக்கியம்?

நம் உடலில் புதிய ரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்குவதற்கும், நரம்பு மண்டலத்தின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும், மரபணுவான டிஎன்ஏ (DNA) உற்பத்திக்கும் வைட்டமின் பி12 மற்றும் ஃபோலேட் ஆகிய இரண்டும் மிக இன்றியமையாதவை ஆகும். நாம் சாப்பிடும் உணவை உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலாக மாற்றுவதிலும் இவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

இந்த வைட்டமின்கள் குறையும் போது உடல் தன் இயல்பான ஆற்றலை இழந்து பலவீனம், கவனக்குறைவு மற்றும் மனச்சோர்வுக்கு ஆளாகிறது. கடுமையான குறைபாடு ஏற்படும் பட்சத்தில் அது நரம்புச் சிதைவு போன்ற தீவிர பாதிப்புகளுக்கும் வழிவகுக்கும்.

குறைபாட்டிற்கான காரணங்களும் நம் உணவு முறையும்

தவறான உணவு பழக்கவழக்கங்களே இத்தகைய வைட்டமின் குறைபாடுகளுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன. வைட்டமின் பி12 என்பது பொதுவாக இறைச்சி, மீன், முட்டை மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களிலேயே அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. இதனால் முழுமையான சைவ உணவுகளை மட்டுமே உட்கொள்பவர்களுக்கு இந்த வைட்டமின் குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.

அதேபோல், ஃபோலேட் எனப்படும் சத்து பச்சை காய்கறிகள், கீரைகள், பருப்பு வகைகள், சுண்டல் மற்றும் முழு தானியங்களில் நிறைந்துள்ளது. அன்றாட உணவில் இவற்றை தவிர்த்துவிட்டுப் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடும் போது ஃபோலேட் குறைபாடு ஏற்படுகிறது.

