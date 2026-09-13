சர்க்கரை நோயாளிகள் கொழுக்கட்டை சாப்பிடலாமா? உணவியல் நிபுணர் சொல்லும் டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
பாரம்பரியமான அரிசி மாவு மற்றும் சர்க்கரைக்கு பதிலாக, திணை வகைகள், சிறுதானியங்கள், முழு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் நட்ஸ் போன்றவற்றை சேர்த்த ஆரோக்கியமான முறையில் கொழுக்கட்டை தயார் செய்யலாம்.
Published : September 13, 2026 at 7:00 AM IST
விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை என்றாலே வீடெங்கும் கொழுக்கட்டையின் நறுமணமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்திருக்கும். சுடச்சுட செய்யப்படும் சுவையான கொழுக்கட்டைகள், உறவினர்கள் வாங்கித்தரும் இனிப்புகள் என வீடே திருவிழாக்கோலம் பூண்டிருக்கும்.
ஆனால், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு சிறிய தயக்கம் வந்துவிடும். கொழுக்கட்டையை பார்த்ததும், "அச்சச்சோ... இதை சாப்பிட்டால் சர்க்கரை அளவு எகிறிவிடுமோ? பாதியை மட்டும் சாப்பிடலாமா? அல்லது ஒன்றே ஒன்று சாப்பிட்டால் ஒன்றும் ஆகாதா?" என்ற பெரிய போராட்டமே மனதுக்குள் நடக்கும்.
பண்டிகை நாளில் பிடித்த உணவுகளை முழுமையாக தவிர்த்துவிட்டு ஒதுங்கி நிற்பதும் மனதுக்கு கஷ்டமான ஒன்றுதான். சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்கள் பண்டிகை கால இனிப்புகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டியசியமில்லை, சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி கவனமாகச் சாப்பிட்டாலே போதும் என்கிறார் உணவியல் நிபுணர்.
சர்க்கரை நோயாளிகள் கொழுக்கட்டை சாப்பிடலாமா?
சென்னையில் உள்ள டாக்டர் மோகன்ஸ் நீரிழிவு சிறப்பு மையத்தின் உணவியல் நிபுணர் மற்றும் சர்க்கரை நோய் கல்வி ஆலோசகருமான உமாசக்தி இது குறித்து கூறும்போது, "சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்பதற்காக பண்டிகை கால உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதில்லை. விநாயகர் சதுர்த்தியை சாமார்த்தியமாகவும், கவனமாகவும் கொண்டாடுவதுதான் முக்கியம்
சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களும் கொழுக்கட்டையை சாப்பிடலாம். ஆனால், அது அவர்களின் அன்றாட உணவுத் திட்டத்திற்குள் பொருந்துவதாகவும், சரியான அளவில் உண்பதாகவும் இருக்க வேண்டும். வழக்கமான கொழுக்கட்டையில் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் சர்க்கரை அதிகமிருப்பதால் அது ரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தும். எனவே, "கொழுக்கட்டை சாப்பிடவே கூடாது" என்று நினைப்பதற்குப் பதிலாக, "அதை எப்படிப் பாதுகாப்பாகச் சுவைப்பது?" என்று யோசிக்க வேண்டும்.
ஒரு கொழுக்கட்டையை சாப்பிட முடிவெடுத்தால், நிதானமாக அமர்ந்து, கவனத்தை சிதறவிடாமல் அதன் சுவையை அனுபவித்து சாப்பிட வேண்டும். செல்போனை பார்த்துக்கொண்டோ அல்லது பிறருடன் பேசிக்கொண்டோ சாப்பிடும்போது, நாம் எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்ற கணக்குத் தப்பிவிடும்" என்கிறார்.
அளவோடு சாப்பிடுவது எப்படி?
விநாயகர் சதுர்த்தியன்று அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது கொஞ்சம் கடினம் தான். சொந்த வீட்டிலொரு கொழுக்கட்டை, உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றால் அங்கு ஒன்று, பக்கத்து வீட்டுப் பிரசாதம் எனச் சாப்பிட்டுக்கொண்டே இருந்தால் சர்க்கரை அளவு நிச்சயம் அதிகரிக்கும்.
எனவே, நீங்கள் கொழுக்கட்டை சாப்பிட விரும்பினால் சிறிய அளவில் ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். முக்கியமாக, அதே வேளையில் மற்ற இனிப்புகளையோ அல்லது இனிப்பு பானங்களையோ சேர்த்துச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
ஆரோக்கியமான மாற்று முறைகள்
பாரம்பரியமான அரிசி மாவு மற்றும் சர்க்கரைக்குப் பதிலாக, திணை வகைகள், சிறுதானியங்கள், முழு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் நட்ஸ் போன்றவற்றை சேர்த்த ஆரோக்கியமான முறையில் கொழுக்கட்டை தயார் செய்யலாம்.
ஆனால், ஒரு விஷயம் நினைவிலிருக்கட்டும்! ஆரோக்கியமான பொருட்களை வைத்து செய்யப்பட்ட கொழுக்கட்டை என்றாலும், அதிலும் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கலோரிகளே இருக்கும். "இது சிறுதானியக் கொழுக்கட்டை தான்" என்று சொல்லி ஒரே நேரத்தில் நான்கு, ஐந்து கொழுக்கட்டைகளைச் சாப்பிட்டால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு உயரத்தான் செய்யும். எனவே இதையும் அளவோடு உண்பதே நல்லது.
திரவ வடிவில் வரும் கலோரிகளில் கவனம்!
இனிப்புகள் மட்டுமல்லாது, பண்டிகையின் போது வழங்கப்படும் பாட்டில் பானங்கள், சர்பத் மற்றும் இனிப்பு கலந்த பானங்கள் மூலம் உடலில் அதிகளவில் சர்க்கரை சேர்கிறது. இவை ரத்த சர்க்கரையைத் திடீரென உயர்த்தும்.
எனவே, தாகத்திற்கு சாதாரண நீரை குடிப்பதே மிகவும் பாதுகாப்பானது. மற்றவர்கள் இனிப்பு பானங்களை குடித்தாலும், நீங்கள் தண்ணீரை தேர்ந்தெடுப்பது சர்க்கரை அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவும்.
உணவுக்குப் பின் சிறிய நடைப்பயிற்சி
உணவருந்திய பிறகு சிறிது நேரம் நடைப்பயிற்சி செய்வது அல்லது சுறுசுறுப்பாக இருப்பது ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும். நாள் முழுவதும் சோபாவில் அமர்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
மாத்திரைகளை தாமாக மாற்றக் கூடாது
பண்டிகை நாளில் உணவுக் கட்டுப்பாடு மாறுகிறது என்பதற்காக சர்க்கரை நோய்க்கான மாத்திரைகளையோ அல்லது இன்சுலின் அளவையோ நீங்களாகவே கூட்டவோ குறைக்கவோ கூடாது. உங்கள் வழக்கமான மருந்துகளில் மாற்றம் செய்ய வேண்டியிருந்தால், கண்டிப்பாக உங்களின் மருத்துவரை ஆலோசித்த பிறகே செய்ய வேண்டும்.