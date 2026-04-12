5 வகை புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கும் சைவ உணவுமுறை..இந்தியர்களை வைத்து நடத்திய ஆய்வில் தகவல்!
மீன் மற்றும் கோழி இறைச்சி மட்டும் சாப்பிடுபவர்களுக்கும் கூட, குடல் சார்ந்த புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஓரளவு குறைவாகவே இருப்பதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது
Published : April 12, 2026 at 10:14 AM IST
நம்மில் பலருக்கு சாப்பிடும் விஷயத்தில் ஒவ்வொரு விருப்பம் இருக்கும். சிலர் காய்கறிகளை அதிகம் விரும்புவார்கள், சிலர் அசைவம் இல்லாமல் ஒருவேளை உணவை கூடக் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பது வெறும் ருசி சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது நம் உடலுக்குள் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
சமீபத்தில் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் மக்கள்தொகை சுகாதாரப் பிரிவு மற்றும் உலக புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வை நடத்தின. சுமார் 18 லட்சம் மக்களிடம் 16 ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், நாம் தட்டில் வைக்கும் உணவுக்கும் நம் உயிருக்கும் உள்ள நெருக்கமான தொடர்பை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளன.
குறிப்பாக, சைவ உணவுப் பழக்கம் கொண்டவர்களுக்குப் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருப்பதாக இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஆய்வின் பின்னணி:
இந்த ஆய்வானது இந்தியா, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் தைவான் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த சுமார் 1.8 மில்லியன் (18 லட்சம்) மக்களை உள்ளடக்கியது. இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட உணவு மற்றும் புற்றுநோய் தொடர்பான ஆய்வுகளிலேயே இதுதான் மிகப்பெரியது. இதில் பங்கேற்றவர்களை அவர்கள் பின்பற்றும் உணவு முறையை வைத்து ஐந்து பிரிவுகளாக பிரித்ததாக ஆய்வு கூறுகிறது.
1. வழக்கமாக அசைவம் சாப்பிடுபவர்கள்.
2. கோழி இறைச்சி மட்டும் சாப்பிடுபவர்கள்.
3. மீன் மற்றும் கடல் உணவுகளைச் சாப்பிடும் 'பெஸ்கடேரியன்கள்'.
4. பால் மற்றும் முட்டை சேர்த்துக்கொள்ளும் சைவர்கள்.
5. முட்டை, பால் உள்ளிட்ட எவ்வித விலங்குப் பொருட்களையும் சேர்க்காத 'வீகன்கள்' (Vegan).
எந்தெந்த புற்றுநோய்கள் குறைகின்றன?
இந்த ஆய்வின்படி, அசைவம் சாப்பிடுபவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, சைவ உணவு உண்பவர்களுக்குச் சில குறிப்பிட்ட புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு 31% வரை குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக:
- கணையப் புற்றுநோய் (Pancreatic Cancer): 21% குறைவு.
- மார்பகப் புற்றுநோய் (Breast Cancer): 9% குறைவு.
- புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் (Prostate Cancer): 12% குறைவு.
- சிறுநீரகப் புற்றுநோய் (Kidney Cancer): 28% குறைவு.
- ரத்தப் புற்றுநோய் வகை (Multiple Myeloma): 31% குறைவு.
- மீன் மற்றும் கோழி இறைச்சி மட்டும் சாப்பிடுபவர்களுக்கும் கூட, குடல் சார்ந்த புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஓரளவு குறைவாகவே இருப்பதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
ஏன் இந்த மாற்றம்?
சைவ உணவுகளில் நார்ச்சத்து, ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் அதிகமாக உள்ளன. பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் உடலில் வீக்கத்தை குறைத்து (Inflammation), குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன. அதே சமயம், சிவப்பு இறைச்சி மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளை தவிர்க்கும்போது, அதில் உள்ள தீய வேதிப்பொருட்களின் பாதிப்பு நமக்கு ஏற்படுவதில்லை.
மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் உடல் எடை. சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு பொதுவாக 'பிஎம்ஐ' (BMI) எனப்படும் உடல் நிறை குறியீடு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. அதிக உடல் எடை என்பது சுமார் 13 வகையான புற்றுநோய்களுக்குக் காரணியாக அமைகிறது. சைவர்கள் இயல்பாகவே மெலிந்த உடல்வாகு கொண்டிருப்பதால், அவர்களுக்கு இந்த ஆபத்து குறைகிறது.
கவனிக்க வேண்டிய ஒரு எச்சரிக்கை
சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு 'ஸ்குவாமஸ் செல் ஈசோபேஜியல் கார்சினோமா' எனப்படும் ஒரு வகை உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு பி-வைட்டமின் (B Vitamins) குறைபாடு காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். எனவே, சைவர்கள் பி12 போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்த சரிவிகித உணவை உண்பது மிக அவசியம்.
இந்தியர்களுக்கு இது எவ்வளவு முக்கியம்?
இந்தியாவில் 20% முதல் 40% வரை மக்கள் சைவர்கள். இந்த ஆய்வில் டெல்லி போன்ற நகரங்களை சேர்ந்த சுமார் 10,000 இந்தியர்களின் தரவுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது இந்தியாவில் மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் குடல் புற்றுநோய்கள் அதிகரித்து வரும் வேளையில், நமது பாரம்பரிய உணவுகளான பருப்பு, காய்கறிகள் மற்றும் தானியங்கள் எவ்வளவு வலிமையானவை என்பதை இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.
ஆனால், இந்தியாவில் ஒரு சிக்கல் உள்ளது. நாம் சைவம் என்ற பெயரில் அதிக எண்ணெய் பலகாரங்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவு (மைதா) மற்றும் சர்க்கரை கலந்த உணவுகளை அதிகம் உண்கிறோம். இது உடல் பருமனுக்கும் சர்க்கரை நோய்க்கும் வழிவகுக்கும், இதுவே புற்றுநோய்க்கு அடித்தளமாகவும் மாறிவிடும். எனவே, "சைவ உணவு" என்பது ஆரோக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் என்றால், அதில் காய்கறிகளும் நார்ச்சத்தும் நிறைந்திருக்க வேண்டும், வெறும் மாவுச்சத்து மட்டும் போதாது.
நாம் இறைச்சியை தவிர்ப்பது அல்லது குறைப்பது மட்டுமே புற்றுநோயை தடுத்துவிடாது என்கிறது ஆய்வு. மாறாக, அதிக காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் முழுமையான சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். சைவ உணவை பின்பற்றுபவர்கள் வைட்டமின் குறைபாடுகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறது ஆய்வு.
ஆய்வு: Vegetarian diets and cancer risk: pooled analysis of 1.8 million women and men in nine prospective studies on three continents
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.