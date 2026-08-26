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இனி டைப் 2 சர்க்கரை நோய்க்கு சொல்லுங்க குட்பை l தீர்வு தரும் 14 மணி நேர விரதமும் தாவர உணவும்!

ஆய்வில் பங்கேற்ற பெண்கள் அனைவரும் தங்களுக்குள் புதிய சுறுசுறுப்பு பிறந்திருப்பதாகவும், மனநிலை மிகவும் நேர்மறையாக மாறுவதாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 10:01 AM IST

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இன்றைய சூழலில் நம் ஊரில் பலரையும் அச்சுறுத்தும் நோய்களில் முதன்மையானதாக நீரிழிவு நோய் உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் டைப் 2 சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. "வாழ்நாள் முழுவதும் மாத்திரை, மருந்துகளை விழுங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதானா?" என்ற ஏக்கம் பலருக்கும் உண்டு.

ஆனால், நாம் சாப்பிடும் உணவிலும், அதை சாப்பிடும் நேரத்திலும் சில எளிய மாற்றங்களை செய்தாலே போதும்... சர்க்கரையின் அளவை அசாத்தியமாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று அதிரடியான புதிய ஆய்வு ஒன்று நிரூபித்துள்ளது.

பால் சார்ந்த தாவர உணவும் (Lacto-Vegetarian Diet), இரவில் தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கும் 14 மணி நேர உணவு இடைவெளியும் சேர்ந்து சர்க்கரை நோயாளிகளின் உடலில் எந்தெந்த வழிகளில் வித்தைகளை செய்கின்றன என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

ஆய்வு எப்படி நடத்தப்பட்டது?

இந்தியாவில் 25 முதல் 60 வயதுக்குள் இருக்கும் 96 சர்க்கரை நோயாளிகளான பெண்களை தேர்வு செய்து இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவர்கள் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டனர்.

முதல் பிரிவு: வழக்கம்போல தங்களின் மருத்துவ சிகிச்சைகளையும் உணவையும் தொடர்ந்தார்கள்.

இரண்டாம் பிரிவு: இவர்களுக்கு சிறப்புத் தாவர உணவோடு சேர்த்து, 14 மணி நேர விரத முறையும் பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

இந்த இரண்டாம் பிரிவினர் இறைச்சி, மீன், கோழி, முட்டை ஆகியவற்றை முற்றிலும் தவிர்த்தனர். அதற்கு பதிலாக முழு தானியங்கள், நாரச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள், பழங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் பால் பொருட்களை சாப்பிட்டனர்.

இவர்கள் உணவருந்த ஒரு நாளுக்கு 10 மணி நேர அவகாசம் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது. அதாவது காலை 9 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை அல்லது காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை மட்டுமே உணவு சாப்பிட வேண்டும். மீதமுள்ள 14 மணி நேரமும் வயிற்றுக்கு ஓய்வு கொடுத்து விரதம் இருக்க வேண்டும். 24 வாரங்கள் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வின் முடிவை 90 பெண்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தனர்.

சர்க்கரை அளவில் கிடைத்த பிரம்மாண்ட வெற்றி

24 வாரங்களுக்குப் பிறகு கிடைத்த முடிவுகள் ஆராய்ச்சியாளர்களையே ஆச்சரியப்பட வைத்தன. வழக்கமான சிகிச்சையில் இருந்த பெண்களுக்கு மூன்று மாத சர்க்கரையின் சராசரி அளவான HbA1c 7.65 சதவீதமாக இருந்தது. ஆனால், புதிய உணவு முறையையும் 14 மணி நேர விரதத்தையும் பின்பற்றிய பெண்களுக்கு இந்த அளவு 6.53 சதவீதமாக குறைந்தது.

இது வெறும் சர்க்கரை அளவோடு நிற்கவில்லை. அந்த பெண்களின் உடல் எடை குறைந்தது, பி.எம்.ஐ (BMI) சீரானது, உணவுக்கு முன்பும் பின்பும் இருந்த ரத்த சர்க்கரை அளவுகள் கட்டுக்குள் வந்தன. அதோடு, ரத்தத்தில் இருந்த கெட்ட கொழுப்பின் அளவும் கணிசமாக குறைந்தது.

இன்சுலின் வேலையை துரிதப்படுத்தும் வித்தை

சர்க்கரை நோய் தீவிரமடைய முக்கிய காரணம் 'இன்சுலின் எதிர்ப்பு' (Insulin Resistance) தான். அதாவது உடலில் இன்சுலின் சுரந்தாலும் அது சரியாக வேலை செய்யாது. ஆனால், இந்த 14 மணி நேர விரதத்தை கடைப்பிடித்த பெண்களுக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் குறைந்து, சுரக்கும் இன்சுலின் மிக சரியாக வேலை செய்ய தொடங்கியது.

பங்கேற்ற பெண்கள் அனைவரும் தங்களுக்குள் புதிய சுறுசுறுப்பு பிறந்திருப்பதாகவும், மனநிலை மிகவும் நேர்மறையாக மாறுவதாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர். 16 மணி நேரக் கடுமையான உபவாச முறைகளோடு ஒப்பிடும்போது, இந்த 14 மணி நேர இடைவெளி அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மிகவும் வசதியாகவும் எளிதாகவும் இருக்கிறது.

மாற்றத்திற்கு எது முக்கியக் காரணம்?

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்கள் சத்தான தாவர உணவு, நாரச்சத்துக்கள், 14 மணி நேர விரதம், சரியான உணவு வழிகாட்டுதல் என பல விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் பின்பற்றினர். எனவே, இந்த அற்புதமான மாற்றம் விரதத்தால் மட்டும்தான் கிடைத்ததா அல்லது சத்தான தாவர உணவால் கிடைத்ததா என்பதைத் தனியாகப் பிரித்துப் பார்க்க முடியாது.

எதிர்காலத்தில் விரதம் மட்டும், தாவர உணவு மட்டும் எனத் தனியாக ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டால் மட்டுமே விரதத்தின் தனிப்பட்ட பலனை நம்மால் இன்னும் துல்லியமாக அளவிட முடியும்.

நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டியது

இந்த ஆய்வு இந்தியாவில் உள்ள பெண்களை மட்டுமே மையமாக வைத்து நடத்தப்பட்டது. மேலும், இன்சுலின் ஊசி போட்டுக் கொள்பவர்கள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை. அதனால் ஆண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் இன்சுலின் எடுப்பவர்களுக்கும் இதே பலன் கிடைக்குமா என்பதை அறிய இன்னும் கூடுதல் ஆய்வுகள் தேவை.

இருப்பினும், நமது பாரம்பரிய பண்பாட்டிற்கு உகந்த தாவர உணவோடு, இரவில் 14 மணி நேர இடைவெளியை சரியாகப் பின்பற்றி வந்தாலே போதும்... மாத்திரைகளின் தேவைகளைக் குறைத்து, டைப் 2 சர்க்கரை நோய்க்கு மிகச் சுலபமாக 'குட்பை' சொல்லிவிடலாம்!

ஆய்வு:

https://www.nature.com/articles/s41387-026-00462-6

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TAGGED:

சர்க்கரை நோய்
VEGETARIAN DIET FOR DIABETES
நீரிழிவு நோய்
TYPE 2 DIABETES

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