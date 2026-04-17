வெயில் காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய காய்கறிகள் - லிஸ்ட் இதோ!

இஞ்சி மற்றும் பூண்டு பல மருத்துவ குணங்களை கொண்டிருந்தாலும், இவை அடிப்படையில் உடலுக்கு வெப்பத்தை தரும் தன்மை கொண்டவை.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 17, 2026 at 2:43 PM IST

கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக்கொள்வது பெரும் சவாலான விஷயம் தான். பொதுவாக, வெயில் காலத்தில் அதிக தண்ணீர் குடிப்பது மற்றும் பழங்களை சாப்பிடுவது மட்டுமே போதுமானது என்று நாம் நினைக்கிறோம்.

ஆனால், நாம் ஆரோக்கியமானது என்று நினைத்து சாப்பிடும் சில காய்கறிகளே நம் உடல் சூட்டை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பது பலருக்கு தெரிவதில்லை. நாம் உண்ணும் ஒவ்வொரு உணவும் செரிமானம் ஆகும் போது உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது.

குளிர்காலத்திற்கு ஏற்ற சில காய்கறிகள், கோடை காலத்தில் செரிமான மண்டலத்திற்கு அதிக வேலை கொடுத்து உடல் வெப்பத்தை இன்னும் அதிகமாக்கிவிடும். இது தொடர்பான சமீபத்திய ஆய்வுகள் மற்றும் உணவு முறை குறித்த தகவல்கள், வெயில் காலங்களில் நாம் தவிர்க்க வேண்டிய காய்கறிகள் எவை என்பதை தெளிவாக விளக்குகின்றன.

முறையான உணவு தேர்வின் மூலம் பித்த அதிகரிப்பு, செரிமானக் கோளாறு மற்றும் அதிகப்படியான உடல் சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளை நம்மால் எளிதாகத் தவிர்க்க முடியும். அந்த வகையில், வெயில் காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய காய்கறிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

இஞ்சி மற்றும் பூண்டு

இஞ்சி மற்றும் பூண்டு பல மருத்துவ குணங்களை கொண்டிருந்தாலும், இவை அடிப்படையில் உடலுக்கு வெப்பத்தை தரும் தன்மை கொண்டவை. இவற்றில் உள்ள ஜிஞ்சரால் மற்றும் அல்லிசின் போன்ற சேர்மங்கள் ரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டி வளர்சிதை மாற்ற வெப்பத்தை அதிகரிக்கின்றன.

குளிர்காலத்தில் இவை உடலுக்கு இதமாக இருக்கும், ஆனால் கோடை காலத்தில் இவற்றை உணவில் அதிகமாக சேர்க்கும்போது வயிற்றில் எரிச்சல் மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வெயில் காலங்களில் இவற்றை தவிர்ப்பது அல்லது மிகக் குறைந்த அளவில் வாசனைக்காக மட்டும் பயன்படுத்துவது நல்லது.

பச்சை மற்றும் காய்ந்த மிளகாய்

மிளகாயில் உள்ள கேப்சைசின் என்ற பொருள் மூளையை உடல் சூடாக இருப்பதாக நம்ப வைக்கிறது. இதன் காரணமாக உடல் அதிகமாக வியர்க்க தொடங்கும். வறண்ட வெயில் காலத்தில் இது ஓரளவுக்கு உதவினாலும், ஈரப்பதம் அதிகமுள்ள நாட்களில் இந்த வியர்வை ஆவியாகாமல் உடலிலேயே தங்கிவிடும்.

இது ஒருவரை விரைவில் சோர்வடைய செய்து நீர்ச்சத்து குறைபாட்டை உண்டாக்கும். மே மற்றும் ஜூன் போன்ற மாதங்களில் அதிக காரமான உணவுகளை உண்பது வயிற்றின் உட்புற சுவர்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அசிடிட்டி போன்ற பிரச்சனைகளை தீவிரப்படுத்தும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

பசலைக்கீரை மற்றும் கடுகு கீரை

கீரை வகைகள் பொதுவாக ஆரோக்கியமானவை என்றாலும், பசலைக்கீரை மற்றும் கடுகு கீரை போன்றவை உடலுக்கு வெப்பத்தை உண்டாக்கும் தன்மை கொண்டவை. பசலைக்கீரையில் உள்ள ஆக்சலேட்டுகள், உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவாக இருக்கும்போது சிறுநீரகங்களுக்கு அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்கும்.

அதேபோல் கடுகு கீரை இயல்பாகவே காரத்தன்மையும் வெப்பமும் கொண்டது. கோடை காலத்தில் இத்தகைய கீரைகளை தவிர்த்து, நீர்ச்சத்து நிறைந்த சுரைக்காய், புடலங்காய் போன்ற காய்கறிகளை சேர்ப்பது செரிமான மண்டலத்திற்கு சிறந்ததாகும்.

வெங்காயம்

பலர் கோடை காலத்தில் உடல் சூட்டை தணிக்க வெங்காயம் சாப்பிடுவார்கள். ஆனால், அளவுக்கு அதிகமாகப் பச்ச வெங்காயத்தை உண்பது சிலருக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளைத் தரும். வெங்காயத்தில் உள்ள கந்தகச் சத்து செரிமானத்தின் போது உடல் வெப்பத்தை உயர்த்தி, நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் வயிற்று உப்புசத்தை உண்டாக்கக்கூடும்.

நீங்கள் வெங்காயத்தைச் சாப்பிட விரும்பினால், அதை சிறிது நேரம் தண்ணீரில் ஊறவைத்து அதன் காரத்தன்மையை குறைத்த பிறகு பயன்படுத்துவது செரிமானத்திற்கு எளிதாக இருக்கும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

சேப்பங்கிழங்கு போன்ற கிழங்கு வகைகள்

கிழங்கு வகைகள் பொதுவாக செரிமானம் ஆவதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும். வெயில் காலத்தில் நமது உடலின் செரிமான திறன் இயல்பாகவே சற்று குறைவாக இருக்கும். உடல் வெப்பத்தை குறைக்க ரத்த ஓட்டம் சருமத்தை நோக்கி திருப்பப்படுவதால், வயிற்று பகுதியில் செரிமான பணிகள் மெதுவாகவே நடக்கும். இத்தகைய சூழலில் சேப்பங்கிழங்கு போன்ற மாவுச்சத்து நிறைந்த கனமான காய்கறிகளை சாப்பிடும்போது உடல் மந்தமாகவும், ஒருவிதமான தூக்க நிலையை போன்ற சோர்வையும் உண்டாக்கும்.

கேரட் மற்றும் முள்ளங்கி

கேரட் மற்றும் சில வகை முள்ளங்கிகள் அடிப்படையில் குளிர்காலப் பயிர்கள். இவற்றில் கோடை கால காய்கறிகளில் இருப்பதை போன்ற அதிகப்படியான நீர்ச்சத்து இருப்பதில்லை. இவற்றின் நார்ச்சத்து செரிமானம் ஆக உடலில் உள்ள தண்ணீரை அதிகம் எடுத்து கொள்ளும். இதனால் உடலில் உட்புற வறட்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வெள்ளரிக்காய் அல்லது தர்பூசணி தரும் குளிர்ச்சியை இத்தகைய காய்கறிகள் தருவதில்லை என்பதால், கடும் வெயில் நிலவும் நாட்களில் இவற்றை தவிர்ப்பது உடல் வெப்பநிலையை சீராக வைக்க உதவும். எனவே, கோடை காலத்தை பொறுத்தவரை வெறும் நீர்ச்சத்து உள்ள உணவுகளை மட்டும் எடுப்பது போதாது, உடலுக்கு வெப்பம் தரும் காய்கறிகளை தவிர்ப்பதும் சமமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. சரியான உணவு முறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் வெயில் கால ஆரோக்கிய் பிரச்சனைகளில் இருந்து நம்மை காத்துக்கொள்ளலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

