தூக்கி எறியும் காய்கறி தோல்களில் இத்தனை சத்துக்களா? எந்த தோலில் என்ன நன்மை?
ஆண்டுதோறும் சுமார் 10 மில்லியன் டன் உணவு வீணாகிறது, இதில் 36% பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளாகும்.
Published : October 30, 2026 at 12:56 PM IST
நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் தோல்கள், காம்புகள், விதைகளை துளியும் யோசிக்காமல் குப்பை தொட்டியில் வீசுவது வழக்கமான ஒன்றாகியுள்ளது. பீர்க்கங்காய் தோலாக இருக்கட்டும், உருளைக்கிழங்கு அல்லது காலிபிளவர் தண்டாக இருக்கட்டும், இவற்றை சீவி எறிந்துவிட்டு உள்ளே உள்ள பகுதியை மட்டுமே சமைத்து பயன்படுத்துகிறோம்.
ஆனால், நாம் எந்த பகுதிகளை பயனற்றவை என்று கருதி தூக்கி எறிகிறோமோ, அந்த பகுதிகளில்தான் நாம் உண்ணும் உணவை விட பல மடங்கு அதிகமான நார்ச்சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன. இது லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. உணவு வீணாவதை தடுப்பதோடு, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் இந்த முறைகள் எந்தளவுக்கு உதவுகின்றன என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.
தூக்கி எறியும் குப்பையில் கிடக்கும் சத்துக்கள்
உலகம் முழுவதும் பல வளர்ந்த நாடுகளில் மக்கள் தினசரி உணவில் தேவையான அளவு நார்ச்சத்து உட்கொள்வதில்லை. அதே சமயம் உணவுப் பொருட்கள் பெருமளவில் வீணடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இங்கிலாந்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின்படி, பரிந்துரைக்கப்பட்ட தினசரி நார்ச்சத்து அளவான 30 கிராம் வெறும் 4% மக்கள் மட்டுமே பெறுகின்றனர்.
சராசரியாக 16.4 கிராம் மட்டுமே உட்கொள்ளப்படுகிறது. மறுபுறம், ஆண்டுதோறும் சுமார் 10 மில்லியன் டன் உணவு வீணாகிறது, இதில் 36% பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளாகும். நார்ச்சத்து என்பது செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமானதாகும். இது டைப் 2 நீரிழிவு நோய் மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவுவதோடு, உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலையும் பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.
ஆய்வில் தெரியவந்தது என்ன?
கிங்ஸ் கல்லூரியின் ஊட்டச்சத்து அறிவியல் துறை ஆராய்ச்சியாளர்கள், பரங்கிக்காய், குடைமிளகாய், ப்ராக்கோலி, கிவி பழம், அன்னாசிப்பழம் மற்றும் தர்பூசணி உள்ளிட்ட 12 வகையான பொதுவான காய்கறி மற்றும் பழங்களை ஆய்வு செய்தனர்.
வழக்கமாக தூக்கி எறியப்படும் தோல்கள், காம்புகள் மற்றும் விதைகளில் உள்ள நார்ச்சத்து அளவை அளவிட்டபோது, 12ல் 10 வகைகளில் நாம் உண்ணும் பகுதிகளை விட வீணடிக்கும் பகுதிகளில்தான் நார்ச்சத்து பல மடங்கு அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
- அன்னாசிப்பழம்: இதன் தோலும் நடுப்பகுதியும் நாம் உண்ணும் சதைப்பகுதியை விட 5 மடங்கு (453.7%) அதிகமான நார்ச்சத்து கொண்டுள்ளன.
- பரங்கிக்காய்: இதன் தோல் மற்றும் விதைகளில் 100 கிராமுக்கு 9.25 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. இது ஒரு சிறிய ஆப்பிள் அளவுக்கு சாப்பிட்டாலே ஒரு நாளுக்கு தேவையான மூன்றில் ஒரு பங்கு நார்ச்சத்து வழங்க கூடியது.
- தர்பூசணி: இதன் ஓட்டு பகுதியில் 100 கிராமுக்கு 2.10 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. இது ஒரு துண்டு முழு கோதுமை பிரெட்டுக்கு நிகரானது.
நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன?
இந்த ஆய்வின் முன்னணி ஆய்வாளரான டாக்டர் ரேச்சல் கிப்சன் கூறுகையில், மக்கள் தாங்கள் வாங்கும் காய்கறிகளில் 25% முதல் 48% வரை தூக்கி எறிவதாகவும், இது ஊட்டச்சத்து இழப்பு மட்டுமல்லாமல் நிதி இழப்புமாகும் என்று குறிப்பிடுகிறார்.
ஆய்வகபரிசோதனைக்கு தலைமை தாங்கிய டாக்டர் பாலாஸ் பஜ்கா, மக்கள் திடீரென உணவில் அதிகப்படியான தோல்களை சாப்பிட வேண்டும் என்பது இதன் நோக்கமல்ல என்றும், அன்றாட உணவுகளில் சாதாரணமாக நாம் தவிர்க்கும் பகுதிகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நார்ச்சத்து உட்கொள்ளலை எளிதாக அதிகரிக்க முடியும் என்றும் தெளிவுபடுத்துகிறார்.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடுகளில் சமையல் செய்யும் போது பீர்க்கங்காய் அல்லது உருளைக்கிழங்கு போன்ற காய்கறிகளின் தோல்களை முழுமையாக நீக்குவதற்கு பதிலாக, அதன் தன்மையைப் புரிந்து கொண்டு தேவையான அளவுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.
கிவி பழத்தின் தோலை அப்படியே உண்பது, ப்ராக்கோலி காம்புகளை சமையலில் சேர்ப்பது போன்ற எளிய மாற்றங்கள் மூலம் சத்துக்களை முழுமையாக பெற முடியும். நாம் செய்யும் இந்த சிறிய மாற்றங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதோடு, உணவை வீணடிக்கும் பழக்கத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.
ஆய்வு:
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/09637486.2026.2734852