விஜயின் ரீமேக் பட நடிகரின் மகளுக்கு 'இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு': அப்படி என்றால் என்ன?
ஆண் குழந்தைகளைவிட பெண் குழந்தைகளுக்கு இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு பாதிப்பு நான்கு மடங்கு அதிகமாக உள்ளதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது
Published : March 29, 2026 at 1:34 PM IST
பிரபல இந்தி நடிகர் வருண் தவான் தனது ஒன்றரை வயது மகள் லாராவுக்கு 'இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு' (Developmental Dysplasia of the Hip - DDH) எனும் பாதிப்பு இருப்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
குழந்தை பிறந்தவுடன் அவர்களின் ஒவ்வொரு அசைவும் பெற்றோர்களுக்கு மிகுந்த ஆனந்தத்தை தரக்கூடியது. குழந்தை முதன்முதலில் முகம் பார்த்து சிரிக்கும் தருணம், குப்புறப் படுக்கும் போது, தவழும் போது, மெல்ல எழுந்து நின்று நடக்க முயற்சிக்கும் போது என அந்த ஆரம்பக்கால வளர்ச்சி படிநிலைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவமாகும்.
ஆனால், இந்த மகிழ்ச்சியான தருணங்களுக்கு இடையே குழந்தையின் கால்களின் அசைவிலோ அல்லது நடையிலோ இருக்கும் சிறிய மாற்றங்களை நாம் கவனிக்கத் தவறினால், அது எதிர்காலத்தில் பெரிய உடல்நலப் பாதிப்புகளை உருவாக்கக்கூடும் என்பதையே வருண் தவானின் குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட இந்த பாதிப்பு நமக்கு உணர்த்துகிறது.
விஜயின் ரீமேக் பட ஹீரோ!
தமிழில் விஜய் நடித்த 'தெறி' படத்தின் இந்தி ரீமேக்கான 'பேபி ஜான்' திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள வருண் தவான், 'பி எ மேன், யார்!' (Be A Man, Yaar!) எனும் பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் தனது மகளின் உடல்நிலை குறித்து முதன்முறையாகப் பகிர்ந்துள்ளார். பொதுவாக ஆரம்பத்தில் கண்டறிய முடியாத இந்தப் பாதிப்பு, குழந்தையின் நடையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பது குறித்து அவர் விரிவாகப் பேசியுள்ளார்.
தனது மகள் லாராவுக்கு ஒன்றரை வயதாக இருக்கும்போது 'டி.டி.எச்' பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதாக வருண் தவான் அந்தப் பாட்காஸ்டில் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் விவரிக்கும்போது, "இடுப்பு எலும்பானது அதன் சரியான கிண்ணம் போன்ற அமைப்பிலிருந்து (Socket) வெளியே விலகிச் செல்வதுதான் இந்தப் பாதிப்பின் அடிப்படை.
இதன் காரணமாக ஒரு கால் மற்றொன்றை விட நீளமாகத் தெரியும். இதனால் குழந்தையினால் சரியாக நடக்க முடியாது, ஓட முடியாது. இதை நாம் தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், மிக இளவயதிலேயே அவர்களுக்கு மூட்டு வலி அல்லது தண்டுவடத் தட்டு விலகுதல் போன்ற தீவிரமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், மேலைநாடுகளில் குழந்தை பிறந்த உடனேயே இத்தகைய பாதிப்புகள் இருக்கிறதா என்பதைச் சோதிக்கும் முறைகள் நடைமுறையில் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், இந்தியாவில் அத்தகைய பரிசோதனை முறைகளில் இன்னும் இடைவெளி இருப்பதாகவும், ஆனால் இங்கிருக்கும் சிறந்த மருத்துவர்கள் மூலம் இதைக் குணப்படுத்த முடியும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு (DDH) என்றால் என்ன?
மருத்துவ ரீதியாகச் சொல்லப்போனால், மனித உடலின் இடுப்பு மூட்டு என்பது ஒரு பந்து மற்றும் கிண்ணம் போன்ற அமைப்பைக் கொண்டது. தொடை எலும்பின் நுனியில் இருக்கும் பந்து போன்ற பகுதி, இடுப்பு எலும்பில் உள்ள கிண்ணம் போன்ற குழிக்குள் (Acetabulum) கச்சிதமாகப் பொருந்த வேண்டும்.
ஆனால் சில குழந்தைகளுக்குப் பிறப்பிலிருந்தே இந்த இணைப்பு சரியாக உருவாவதில்லை. இந்த இணைப்பு தளர்வாக இருக்கலாம் அல்லது பந்து போன்ற பகுதி குழிக்குள் சரியாக அமராமல் முழுமையாக வெளியேறி இருக்கலாம். இதையே மருத்துவர்கள் 'டி.டி.எச்' என்கிறார்கள்.
இந்தப் பாதிப்பானது கருவிலேயே உருவாகலாம் அல்லது குழந்தை பிறந்த முதல் சில மாதங்களில் ஏற்படலாம். இதில் இருக்கும் ஒரு பெரிய சவால் என்னவென்றால், இந்தப் பாதிப்பு இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்தில் எந்தவித வலியோ அல்லது அசௌகரியமோ தெரியாது. இதனால் குழந்தை நடக்க தொடங்கும் வரை பல பெற்றோர்கள் இதை கண்டறிய முடியாமல் போய்விடுகிறது.
ஆண் குழந்தைகளைவிட பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த பாதிப்பு நான்கு மடங்கு அதிகமாக உள்ளதாக NIH ஆய்வுதளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பாதிப்பு, தாயின் ஹார்மோன்களால் ஏற்படும் தசைநார் தளர்வின் காரணமாகவே இருக்கக்கூடும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அறிகுறிகள்:
குழந்தையின் வளர்ச்சியில் கீழ்க்கண்ட மாற்றங்கள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது அவசியம் என்கிறது clevelandclinic.org தளத்தில் வெளியான ஆய்வு.
- கால்களின் நீளம்: குழந்தையை நேராகப் படுக்க வைத்துப் பார்க்கும் போது ஒரு கால் மற்றொன்றை விட நீளமாகத் தெரிவது.
- தோல் மடிப்புகள்: தொடைப் பகுதியில் அல்லது பிட்டப் பகுதியில் இருக்கும் தோல் மடிப்புகள் (Skin folds) இரண்டு கால்களிலும் சமமாக இல்லாமல், ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருப்பது.
- அசைவுத் தடை: குழந்தையின் கால்களை விரிக்கும்போது அல்லது டயப்பர் மாற்றும்போது ஒரு பக்க இடுப்பு எலும்பு மட்டும் மற்றொன்றைப் போலச் சுலபமாக விரியாமல் இருப்பது.
- சத்தம்:கால்களை அசைக்கும்போது இடுப்புப் பகுதியில் 'கிளிக்' என ஒருவித சத்தம் வருவது.
- நடை மாற்றம்: குழந்தை நடக்கத் தொடங்கிய பிறகு, ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்து நடப்பது அல்லது நொண்டி நடப்பது போன்ற தோற்றம் ஏற்படுதல்.
சிகிச்சை முறை என்ன?
இந்த பாதிப்பை எவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டறிகிறோமோ, அவ்வளவு எளிதாகக் குணப்படுத்த முடியும் என்று எலும்பு சிகிச்சை நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
குழந்தை பிறந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் இதைக் கண்டறிந்தால், 'பேவ்லிக் ஹார்னஸ்' (Pavlik Harness) எனப்படும் ஒரு சிறப்பு துணி பட்டையை அணிவிப்பதன் மூலம் இடுப்பு எலும்பைச் சரியான நிலையில் நிலைநிறுத்த முடியும். இது எந்தவித வலியும் இல்லாத சிகிச்சை முறையாகும்.
ஒருவேளை வருண் தவான் மகளுக்கு நேர்ந்தது போல ஒன்றரை வயதிற்கு மேல் கண்டறியப்பட்டால், எலும்புகள் ஓரளவிற்கு வளர்ந்திருக்கும் என்பதால் சிகிச்சை முறை சற்றே கடினமாக இருக்கும். எலும்பை மீண்டும் சரியான இடத்தில் பொருத்த சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அதன் பிறகு மாவுக்கட்டு (Spica cast) போன்ற முறைகள் தேவைப்படலாம்.
நடிகர் வருண் தவான் மற்றும் அவரது மனைவி நடாஷா தலானி ஆகியோருக்கு 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பெண் குழந்தை பிறந்தது. தனது மகளுக்கு லாரா (Lara) என்று பெயரிட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.