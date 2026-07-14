புகை மற்றும் மின்-சிகரெட் பழக்கம்: இளைஞர்களின் உடற்தகுதியை 15% குறைப்பதாக ஆய்வில் எச்சரிக்கை!
மின்-சிகரெட்டுகளால் உடலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை, அது வெறும் வாசனை புகைதான் என்ற தவறான கருத்து இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆழமாக பரவியிருக்கிறது.
Published : July 14, 2026 at 12:20 PM IST
இன்றைய இளைஞர்கள் பலருக்கு தங்களை ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்து கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. இதற்காக அதிகாலையிலேயே எழுந்து ஓடுவது, உடற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கு செல்வது, நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கால்பந்து, கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளை விளையாடுவது எனப் பலரும் தங்களை ஏதோ ஒரு வகையில் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால், அதே சமயம் நண்பர்களுடன் அரட்டையடிக்கும் போதோ அல்லது மன அழுத்தத்தை குறைப்பதாக நினைத்தோ சிகரெட் பிடிப்பதையும், மின்-சிகரெட் எனப்படும் 'வேப்பிங்' (Vaping) பழக்கத்தை கையாள்வதையும் சாதாரணமாக பார்க்க முடிகிறது.
குறிப்பாக, மின்-சிகரெட்டுகளால் உடலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை, அது வெறும் வாசனை புகைதான் என்ற தவறான கருத்து இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆழமாக பரவியிருக்கிறது. ஆனால், நாம் விளையாடும் போதோ அல்லது மாடிப்படிகளில் வேகமாக ஏறும் போதோ திடீரென மூச்சு வாங்குவதற்கும், கால்களில் அதிக சோர்வு ஏற்படுவதற்கும் நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இந்த மின்-சிகரெட் பழக்கம்தான் முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது என்பதை லண்டன் ஆராய்ச்சியாளர்களின் புதிய ஆய்வு ஒன்று நிரூபித்துள்ளது.
சிகரெட்டும் மின்-சிகரெட்டும்:
இங்கிலாந்தில் உள்ள மான்செஸ்டர் மெட்ரோபொலிட்டன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் அஸ்மி பைசல் தலைமையிலான குழுவினர், 18 முதல் 30 வயதுக்குட்பட்ட 75 இளைஞர்களை கொண்டு ஒரு சுவாரசியமான பரிசோதனையை நடத்தினார்கள். இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்கள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டனர்,
- முதல் பிரிவினர்: சிகரெட் அல்லது மின்-சிகரெட் என எதையுமே பயன்படுத்தாதவர்கள்.
- இரண்டாம் பிரிவினர்: சிகரெட் மட்டும் பிடிப்பவர்கள்.
- மூன்றாம் பிரிவினர்: சிகரெட் பிடிக்காமல், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மின்-சிகரெட் (Vaping) மட்டுமே பயன்படுத்துபவர்கள்.
ஆய்வில் பங்கேற்ற அனைவரும் இயல்பான நுரையீரல் செயல்பாட்டை கொண்டவர்களாகவும், ஒரே மாதிரியான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி முறைகளை பின்பற்றுபவர்களாகவும் இருந்தனர். இவர்களை ஒரு உடற்பயிற்சி மிதிவண்டியில் (Exercise cycle) அமர வைத்து, அதன் கடினத்தன்மையை படிப்படியாக அதிகரித்து மிதிக்க சொன்னார்கள். அவர்கள் தங்களின் முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தும் போது அவர்களின் இதயம், நுரையீரல் மற்றும் ரத்த ஓட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது நவீன கருவிகள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டது.
15% குறையும் உடற்தகுதி: உடலுக்குள் நடக்கும் மாற்றம் என்ன?
இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் இருந்தன. சிகரெட் பிடிப்பவர்களுக்கும், மின்-சிகரெட் (Vaping) பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் அவர்களின் அதிகபட்ச உடற்பயிற்சி திறனில் சுமார் 15% குறைபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
நாம் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது, நம் தசைகளுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜனை ரத்தம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். ஆனால், புகைபிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களது உடலால் தேவையான அளவு ஆக்ஸிஜனை உறிஞ்ச முடியவில்லை. இதனால், அவர்களின் தசைகளில் லாக்டிக் அமிலம் (Lactic acid) மிக வேகமாக சேர்ந்து விடுகிறது.
இதன் விளைவாக, சிகரெட் மற்றும் மின்-சிகரெட் பயன்படுத்தும் இளைஞர்கள் மிகக் குறைந்த நேரத்திலேயே கடுமையான மூச்சு திணறலையும், கால்களில் கடுமையான வலியையும், சோர்வையும் உணர்ந்தனர். சாதாரண நபர்கள் எளிதாக செய்யும் உடற்பயிற்சிகளை கூட இவர்களால் முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை.
ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவர்களின் ரத்த மாதிரிகளையும், அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பரிசோதனைகளையும் செய்து பார்த்தபோது, மின்-சிகரெட் பயன்படுத்தியவர்களின் ரத்த நாளங்களில் கடுமையான வீக்கமும் பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டிருப்பது தெரிந்தது. நுரையீரலில் இருந்து கரியமில வாயுவை வெளியேற்றும் திறனும் இவர்களுக்கு குறைவாகவே இருந்தது.
மின்-சிகரெட்டில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் வேதிப்பொருட்கள் சிகரெட்டை விட குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால், அவை நம் மரபணுக்களில் (DNA) பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, எதிர்காலத்தில் நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கின்றன என்று ஐரோப்பிய சுவாசக் கழகத்தின் நிபுணர் டாக்டர் ஸ்டமடூலா சிக்ரிகா எச்சரிக்கிறார்.
எதிர்காலம் என்னவாகும்?
மின்-சிகரெட் என்பது சிகரெட் பழக்கத்தை நிறுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டாலும், இன்று புகைபிடிக்கும் பழக்கமே இல்லாத பல இளைஞர்கள் தங்களின் பொழுதுபோக்கிற்காக மின்-சிகரெட்டைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர். இது அவர்களை அறியாமலேயே நிகோடின் போதைக்கு அடிமையாக்குகிறது.
இளைஞர்களின் இந்த ஆரோக்கிய சீர்கேட்டை கருத்தில் கொண்டுதான், பல நாடுகள் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மின்-சிகரெட் பயன்படுத்துவதை தடை செய்யும் சட்டங்களை கொண்டு வர தொடங்கியுள்ளன. உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ள ஓட்டப்பயிற்சியும், உடற்பயிற்சியும் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு முக்கியம் நம் நுரையீரலை தூய்மையாக வைத்திருப்பது.