ETV Bharat / health

மழைக்காலத்தில் அதிகரிக்கும் சிறுநீர் பாதை தொற்று: அலட்சியம் வேண்டாமே!

மழையில் நனைந்த ஜீன்ஸ், உடற்பயிற்சிக்கு பிறகான வேர்வை ஆடைகள் அல்லது ஈரமான உள்ளாடைகளுடன் நீண்ட நேரம் இருக்க கூடாது. ஈரப்பதம் பாக்டீரியாக்களின் சொர்க்க பூமி என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : July 21, 2026 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

மழைக்காலம் வந்தாலே நமக்கு குடை நினைவுக்கு வரும், தெருவில் தேங்கி இருக்கும் தண்ணீர் நினைவுக்கு வரும், மாலையில் மொறுமொறுவென வடை சாப்பிடுவது நினைவுக்கு வரும். ஆனால், இதே மழைக்காலத்தில் அமைதியாக வந்து நம்மை படாதபாடு படுத்தும் 'சிறுநீர் பாதை தொற்று' (UTI) பற்றி நாம் யோசிப்பதே இல்லை.

மழைக்காலத்தில் தாகம் எடுக்கவில்லை என்று தண்ணீர் குடிப்பதை நிறுத்துவது, மழையில் நனைந்த துணியோடு மணி கணக்கில் உட்கார்ந்திருப்பது, வெளியே கழிப்பறை சுத்தமாக இல்லை என்று சிறுநீரை அடக்கி வைப்பது என இவை எல்லாமே பாக்டீரியாக்களுக்கு நாமே சிவப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்பதற்கு சமம்.

பொதுவாக, பெண்களுக்கு சிறுநீர் பாதை குறுகலாக இருப்பதால் அவர்களுக்குத்தான் இது அதிகம் வரும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், "ஆண்களுக்கும் இது வரும். குறிப்பாக, சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கும், வயதானவர்களுக்கும் மழைக்காலத்தில் இந்த ஆபத்து அதிகம்" என்று எச்சரிக்கிறார் புனே அப்பல்லோ ஸ்பெக்ட்ரா மருத்துவமனையின் சிறுநீரகவியல் நிபுணர் மருத்துவர் பவன் ரஹங்டேல்.

உடனே கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகள்

நமது உடலில் சிறுநீர் பாதை தொற்று ஏற்படும்போது, உடல் சில தெளிவான எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளை வெளிப்படுத்தும். அவற்றில் முக்கியமானவை,

  • சிறுநீர் கழிக்கும் போது ஏற்படும் கடுமையான எரிச்சல் அல்லது வலி.
  • அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு (ஆனால் குறைந்த அளவே சிறுநீர் வெளியேறுதல்).
  • சிறுநீர் நுரைத்து, கலங்கலாகவோ, துர்நாற்றத்துடனோ அல்லது ரத்தம் கலந்தோ போதல்.
  • அடிவயிற்று பகுதி அல்லது கீழ் முதுகில் தொடர்ச்சியான வலி.
  • தொற்று தீவிரமடையும் போது ஏற்படும் காய்ச்சல் மற்றும் நடுக்கம்.

இந்த அறிகுறிகளை "அதுவாகவே சரியாகிவிடும்" என்று அலட்சியப்படுத்த கூடாது. தொடக்கத்திலேயே கவனித்து சிகிச்சை பெறாவிட்டால், இந்த தொற்று சிறுநீரகங்கள் வரை பரவி பெரிய ஆபத்தை விளைவித்துவிடும் என்கிறார் மருத்துவர் பவன்.

தொற்றை தவிர்க்க என்ன செய்வது?

சிறுநீர் பாதை தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள மருத்துவர் பவன் ரஹங்டேல் சில எளிய தினசரி பழக்கங்களை பரிந்துரைக்கிறார். அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு..

  • போதிய அளவு தண்ணீர் குடியுங்கள்: மழைக்காலத்தில் தாகம் எடுக்காவிட்டாலும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம். இது பாக்டீரியாக்களை சிறுநீர் வழியே வெளியேற்ற உதவும்.
  • சிறுநீரை அடக்காதீர்கள்: போதிய இடவசதி இல்லை என்றோ அல்லது போக்குவரத்தில் சிக்கி கொண்டோம் என்றோ சிறுநீரை நீண்ட நேரம் அடக்கி வைக்க கூடாது. சிறுநீர்ப்பையில் திரவம் தேங்க தேங்க பாக்டீரியாக்கள் பெருகுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.
  • ஈரமான ஆடைகளை தவிருங்கள்: மழையில் நனைந்த ஜீன்ஸ், உடற்பயிற்சிக்கு பிறகான வேர்வை ஆடைகள் அல்லது ஈரமான உள்ளாடைகளுடன் நீண்ட நேரம் இருக்க கூடாது. ஈரப்பதம் பாக்டீரியாக்களின் சொர்க்க பூமி என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
  • காற்றோட்டமான ஆடைகள்: பருத்தி (Cotton) துணியிலான உள்ளாடைகளை அணிவது நெருக்கமான பகுதிகளை உலர்வாகவும், காற்றோட்டமாகவும் வைத்திருக்க உதவும்.
  • சரியான தூய்மை முறை: பெண்கள் கழிப்பறையை பயன்படுத்திய பின், முன்னிருந்து பின்புறமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இது மலக்குடல் பகுதியிலிருக்கும் பாக்டீரியாக்கள் சிறுநீர் பாதைக்கு நகர்வதைத் தடுக்கும்.
  • நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் சர்க்கரை அளவு: வைட்டமின் சி நிறைந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். மேலும், சர்க்கரை நோயாளிகள் தங்களின் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம்.

மாத்திரைகளை பயன்படுத்த வேண்டாம்!

நம்மில் பலர் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு, முன்பு பயன்படுத்திய ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை மீண்டும் சாப்பிடுவது அல்லது மருத்துவரை ஆலோசிக்காமல் கடைகளில் மாத்திரை வாங்கிப் போடுவதுதான். "சிறுநீரில் எரிச்சல் ஏற்பட்டாலே அது சிறுநீர் பாதை தொற்றுதான் என்று முடிவெடுக்க முடியாது.

மேலும், அனைத்து தொற்றுகளுக்கும் ஒரே விதமான மாத்திரைகள் பயன்படாது. தவறான ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது குணமாவதைத் தாமதப்படுத்துவதோடு, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலுக்கு எதிராக பாக்டீரியாக்கள் வலிமை பெறவும் (Antibiotic Resistance) வழிவகுத்துவிடும்" என மருத்துவர் பவன் எச்சரிக்கிறார். அப்புறம் என்ன நண்பர்களே! இந்த மழைக்காலத்தில் கொடை பிடிப்பதும், சூடான உணவுகளை சாப்பிடுவதும் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு நமது உடலின் சிக்னல்களை கேட்டு நடப்பதும் முக்கியம்.

இதையும் படிங்க:

வலியைப் போக்க ஐஸ் Vs வெந்நீர் ஒத்தடம்: எப்போது எதை தர வேண்டும்?

மழைக்கால எச்சரிக்கை: பழங்கள், காய்கறிகளால் பரவும் தொற்று - தடுப்பது எப்படி?

இந்தியாவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் முதல் டெங்கு தடுப்பூசி: விலை முதல் டோஸ் வரை - முழு விவரம்!

TAGGED:

UTIS IN MONSOON
MONSOON HEALTH CAMPAIGN
UROLOGIST DR PAWAN RAHANGDALE
URINARY TRACT INFECTION
TIPS TO PREVENT UTIS IN MONSOON

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.