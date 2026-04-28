பாக்கெட்டில் வெங்காயம் வைத்தால் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வராதா? மத்திய அமைச்சர் சொன்னது சரியா?

நம் உடலின் வெப்பநிலை 104 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டும் போது, மூளை மற்றும் பிற உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

Published : April 28, 2026 at 5:01 PM IST

வெயில் காலம் வந்துவிட்டால் போதும், தகிக்கும் வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க நாம் ஆளாளுக்கு ஒரு வழியைத் தேட ஆரம்பித்து விடுவோம். சிலர் கையில் எப்போதும் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை வைத்திருப்பார்கள், சிலர் குடை இல்லாமல் வெளியே வரமாட்டார்கள். ஆனால், சமீபத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய விஷயம் சமூக வலைதளங்களில் பெரிய விவாதத்தையே கிளப்பியுள்ளது.

மத்திய பிரேதசத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில், கடும் வெயிலை பற்றி பேசிய அமைச்சர், "மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் வெயில் 51 டிகிரியை தொடும்போது நான் எப்படி சமாளிக்கிறேன் என்று பலரும் என்னிடம் கேட்பார்கள்.

நான் எனது காரில் ஏசி போடுவதில்லை, ஏசி அறைகளிலும் அமர்வதில்லை. நான் பார்ப்பதற்கு இளைஞனை போல தெரிந்தாலும் என் ஆன்மா மிகவும் பழமையானது. உங்கள் பாக்கெட்டில் ஒரு வெங்காயத்தை வைத்து கொள்ளுங்கள், வெயிலால் உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது" என்று வெளிப்படையாகவும் பேசினார். இந்த "வெங்காய வைத்தியம்" உண்மையிலேயே அறிவியல் ரீதியாக வேலை செய்கிறதா அல்லது இது வெறும் மூடநம்பிக்கையா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..

வெங்காயமும் கோடை காலமும்

இந்திய கலாச்சாரத்தில் கோடை கால உணவுகளில் வெங்காயத்திற்கு என்று தனி இடம் உண்டு. தயிர் சாதமாக இருக்கட்டும் அல்லது பழைய சாதமாக இருக்கட்டும், ஒரு துண்டு பச்சை வெங்காயம் இல்லாமல் அந்த சாப்பாடு முழுமையடையாது.

வெங்காயத்தில் அதிகப்படியான நீர்ச்சத்தும், குவெர்செடின் (Quercetin) போன்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களும் நிறைந்துள்ளன. இவை நம் உடலை உள்ளிருந்து குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கவும், செரிமானத்தைச் சீராக்கவும் உதவுகின்றன. கோடையில் ஏற்படும் உடல் சூட்டைக் குறைப்பதில் வெங்காயத்திற்கு நல்ல பங்கு உண்டு என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.

பாக்கெட்டில் வெங்காயம்: நம்பிக்கையும் உண்மையும்

வெங்காயத்தை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை தாண்டி, அதைச் சட்டையிலோ அல்லது பேன்ட் பாக்கெட்டிலோ வைத்து கொள்வது வெப்ப காற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும் என்பது நாட்டுப்புற நம்பிக்கை. வெங்காயம் புற சூழலில் இருக்கும் வெப்பத்தை உறிஞ்சிவிடும் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். ஆனால், இதற்கு எந்தவிதமான அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

வெப்ப அலைகளினால் ஏற்படும் பாதிப்பு என்பது நம் உடல் தனது உட்புற வெப்பநிலையை சீராக வைத்திருக்க முடியாதபோது ஏற்படுகிறது. வெளியில் இருக்கும் வெப்பத்தை ஒரு சிறிய வெங்காயம் ஈர்த்துவிடும் என்பதற்கோ அல்லது அது ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை உருவாக்கும் என்பதற்கோ எந்த மருத்துவ சான்றுகளும் இல்லை. வெங்காயம் குளிர்ச்சியை தரும் என்பது அதை உட்கொள்ளும் போது மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

ஆய்வுகள் சொல்வது என்ன?

மருத்துவ ரீதியான ஆய்வுகளின்படி, வெப்பத் தாகம் அல்லது 'ஹீட் ஸ்ட்ரோக்' (Heatstroke) என்பது ஒரு தீவிரமான உடல்நிலை பாதிப்பு. நம் உடலின் வெப்பநிலை 104 டிகிரி பாரன்ஹீட்டைத் தாண்டும் போது, மூளை மற்றும் பிற உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

இத்தகைய சூழலில் பாக்கெட்டில் வெங்காயம் வைத்திருப்பது எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது. மாறாக, இது போன்ற தவறான நம்பிக்கைகளை நம்பி முறையான தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்காமல் இருப்பது ஆபத்தானது என்று ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

கோடை வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க வழிகள்:

  • தாகம் எடுக்கவில்லை என்றாலும் சீரான இடைவெளியில் தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம்.
  • வெளிர் நிறத்திலான மற்றும் தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.
  • மதிய நேரங்களில் தேவையற்றப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
  • உணவில் மோர், இளநீர் மற்றும் நீர்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பாரம்பரியமான சில விஷயங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு பலன் தரலாம், ஆனால் அவை அனைத்துமே அறிவியல் ரீதியாகச் சரியானதாக இருப்பதில்லை. வெங்காயத்தை சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமானது, ஆனால் அதை சுமை போலச் சுமந்து செல்வது வெயிலை தடுக்காது. எனவே, கோடையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து வெறும் நம்பிக்கைகளை மட்டும் சார்ந்திராமல், முறையான மருத்துவ ஆலோசனைகளையும் தற்காப்பு முறைகளையும் பின்பற்றுவதே புத்திசாலித்தனம்.

இதையும் படிங்க:

சர்க்கரை நோயாளிகள் உறுப்பு தானம் செய்யலாமா? மருத்துவர் விளக்கம்!

தனிமையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் இவ்வளவு சிக்கலா? சேர்ந்து சாப்பிட வலியுறுத்தும் ஆய்வு!

வெயிலுக்கு எது பெஸ்ட்: இளநீரா? ORS-ஆ? யார், எப்போது குடிக்க வேண்டும்?

