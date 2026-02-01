மத்திய பட்ஜெட் 2026: சுகாதார துறைக்கு ரூ. 1 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு!
Published : February 1, 2026 at 5:11 PM IST
புதுடெல்லி: சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ரூ. 1 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 - 27ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று (பிப்.1) காலை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இது நிர்மலா சீதாராமனுக்கு 9-வது பட்ஜெட் ஆகும். இந்தியாவின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான அரசின் தொடர்ச்சியான முயற்சியில் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும்.
இம்முறை சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்திற்கு ரூ. 1,06,530.42 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2025-26 நிதியாண்டின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட சுமார் 10% அதிகப்படியான ஒதுக்கீடாகும். மேலும், கடந்த 12 ஆண்டுகளில் சுகாதாரத் துறைக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு ஒட்டு மொத்தமாக 194 சதவீத வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.
சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்திற்கான அறிவிப்புகள்
- பிரதமர் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு திட்டத்திற்கான (PM-ABHIM) நிதி ஒதுக்கீடு 67.66% உயர்த்தப்பட்டு ரூ. 4,770 கோடியாக அதிகரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திர் திட்டத்தின் கீழ், ஆயுஷ் மருத்துவ முறைகளை (ஆயுர்வேதம், யோகா, யுனானி, சித்த மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி) உள்ளடக்கிய கூடுதல் மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
- புதிய எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனைகள் அமைப்பதற்கும், தற்போதுள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளைத் தரம் உயர்த்தவும் (PMSSY திட்டம்) ரூ. 11,307 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டை விட ரூ.407 கோடி (3.73%) அதிகமாகும்.
- தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பிற்கான நிதி ரூ. 3,477 கோடியாக (30.64% உயர்வு) அதிகரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தேசிய பொது சுகாதார அமைப்பை வலுப்படுத்தவும், ரத்த தான சேவைகளை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
- சுகாதார ஆராய்ச்சி துறைக்கான (DHR) நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.4,821 கோடியாக உயர்த்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 24% வளர்ச்சியாகும்.
- உயிரியல் மருந்துகள் (Biologics) மற்றும் பயோசிமிலர்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பதற்கும், மருந்து துறையில் ஆராய்ச்சிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் ரூ. 10,000 கோடி மதிப்பிலான தேசிய அளவிலான பயோ பார்மா சக்தி’ (Bio Pharma Shakti) என்ற புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது.
- மத்திய மருந்துகள் தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் (CDSCO) அறிவியல் திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் மருந்து ஒழுங்குமுறை விதிகள் வலுப்படுத்தப்படும்.
- இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் கூடுதல் சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் மண்டல மருத்துவ மையங்கள் (Regional Medical Hubs) உருவாக்கப்படும்.
- நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட மருத்துவமனைகளிலும் 24 மணிநேரமும் செயல்படக்கூடிய மலிவு விலையிலான Trauma Centers அமைக்கப்படும்.
- புற்றுநோய் மற்றும் அரிய வகை நோய்களுக்கான 17 மருந்துகளின் மீதான சுங்க வரி (Customs Duty) குறைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சிகிச்சைச் செலவுகள் பெருமளவு குறையும்.
- பெங்களூருவை தொடர்ந்து வட இந்தியாவில் மற்றொரு உலகத்தரம் வாய்ந்த நரம்பியல் மற்றும் மனநல சிகிச்சை மையம் (NIMHANS-2) நிறுவப்படும்.