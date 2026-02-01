ETV Bharat / health

மத்திய பட்ஜெட் 2026: சுகாதார துறைக்கு ரூ. 1 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு!

புற்றுநோய் மற்றும் அரிய வகை நோய்களுக்கான 17 மருந்துகளின் மீதான சுங்க வரி (Customs Duty) குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய பட்ஜெட் 2026
மத்திய பட்ஜெட் 2026 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ரூ. 1 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 - 27ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று (பிப்.1) காலை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இது நிர்மலா சீதாராமனுக்கு 9-வது பட்ஜெட் ஆகும். இந்தியாவின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான அரசின் தொடர்ச்சியான முயற்சியில் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும்.

இம்முறை சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்திற்கு ரூ. 1,06,530.42 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2025-26 நிதியாண்டின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட சுமார் 10% அதிகப்படியான ஒதுக்கீடாகும். மேலும், கடந்த 12 ஆண்டுகளில் சுகாதாரத் துறைக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு ஒட்டு மொத்தமாக 194 சதவீத வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.

சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்திற்கான அறிவிப்புகள்

  • பிரதமர் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு திட்டத்திற்கான (PM-ABHIM) நிதி ஒதுக்கீடு 67.66% உயர்த்தப்பட்டு ரூ. 4,770 கோடியாக அதிகரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திர் திட்டத்தின் கீழ், ஆயுஷ் மருத்துவ முறைகளை (ஆயுர்வேதம், யோகா, யுனானி, சித்த மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி) உள்ளடக்கிய கூடுதல் மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
  • புதிய எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனைகள் அமைப்பதற்கும், தற்போதுள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளைத் தரம் உயர்த்தவும் (PMSSY திட்டம்) ரூ. 11,307 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டை விட ரூ.407 கோடி (3.73%) அதிகமாகும்.
  • தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பிற்கான நிதி ரூ. 3,477 கோடியாக (30.64% உயர்வு) அதிகரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தேசிய பொது சுகாதார அமைப்பை வலுப்படுத்தவும், ரத்த தான சேவைகளை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
  • சுகாதார ஆராய்ச்சி துறைக்கான (DHR) நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.4,821 கோடியாக உயர்த்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 24% வளர்ச்சியாகும்.
  • உயிரியல் மருந்துகள் (Biologics) மற்றும் பயோசிமிலர்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பதற்கும், மருந்து துறையில் ஆராய்ச்சிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் ரூ. 10,000 கோடி மதிப்பிலான தேசிய அளவிலான பயோ பார்மா சக்தி’ (Bio Pharma Shakti) என்ற புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது.
  • மத்திய மருந்துகள் தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் (CDSCO) அறிவியல் திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் மருந்து ஒழுங்குமுறை விதிகள் வலுப்படுத்தப்படும்.
  • இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் கூடுதல் சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் மண்டல மருத்துவ மையங்கள் (Regional Medical Hubs) உருவாக்கப்படும்.
  • நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட மருத்துவமனைகளிலும் 24 மணிநேரமும் செயல்படக்கூடிய மலிவு விலையிலான Trauma Centers அமைக்கப்படும்.
  • புற்றுநோய் மற்றும் அரிய வகை நோய்களுக்கான 17 மருந்துகளின் மீதான சுங்க வரி (Customs Duty) குறைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சிகிச்சைச் செலவுகள் பெருமளவு குறையும்.
  • பெங்களூருவை தொடர்ந்து வட இந்தியாவில் மற்றொரு உலகத்தரம் வாய்ந்த நரம்பியல் மற்றும் மனநல சிகிச்சை மையம் (NIMHANS-2) நிறுவப்படும்.

இதையும் படிங்க:

பட்ஜெட் 2026: இந்தியாவை உயிர் மருந்து உற்பத்தி மையமாக மாற்றும் 'பயோபார்மா சக்தி திட்டம்' - மற்ற மருந்துகளிலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறது?

மத்திய பட்ஜெட் 2026: இந்த ஆண்டு காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவையில் நிர்மலா சீதாராமன்!

மத்திய பட்ஜெட் 2026: பொதிகை மலையில் ட்ரெக்கிங் வசதி - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

மத்திய பட்ஜெட் 2026: பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ.7.8 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு!

மத்திய பட்ஜெட் 2026: MSME வளர்ச்சிக்கு ரூ.10,000 கோடி ஒதுக்கீடு!

சென்னை - ஹைதராபாத், சென்னை - பெங்களூர் இடையே அதிவேக ரயில் பாதை: பட்ஜெட்டில் வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

பட்ஜெட் 2026: 1 ரூபாயில் மத்திய அரசின் வரவும், செலவும்...

TAGGED:

மத்திய பட்ஜெட் 2026
BUDGET FOR HEALTH SECTOR
ஆரோக்கியம் மற்றும் குடும்பநலம்
அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
UNION HEALTH BUDGET 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.