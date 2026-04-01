பெற்றோர்களின் மனநலனை சிதைக்கும் மூத்த மகனின் வேலையின்மை - இந்திய ஆய்வில் தகவல்!

குடும்பத்தின் மூத்த மகன் வேலையில்லாமல் இருந்தால், அது பெற்றோர்களின் மனநிலையை மிக கடுமையாக பாதிப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

Published : April 1, 2026 at 5:02 PM IST

நமது வீடுகளில் தாத்தா, பாட்டிகள் அல்லது வயதான பெற்றோர்கள் எப்போதும் எதற்காவது கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பதை நாம் பார்த்திருப்போம். "ஏன் எந்நேரமும் எதையாவது யோசித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்?" என்று நாம் கேட்டால், அவர்கள் சொல்லும் பதில் பெரும்பாலும் நம்மை பற்றியதாகவே இருக்கும்.

ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் நல்ல நிலையில் இருந்தால் மட்டுமே அந்த வீட்டில் உள்ள முதியவர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள் என்பது நாம் அறிந்த யதார்த்தம். குறிப்பாக, பிள்ளைகளின் வேலைவாய்ப்பு என்பது வெறும் வருமானம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது அந்த வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களின் மன ஆரோக்கியத்தோடும் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய குடும்ப சூழலில் பிள்ளைகளைத் தான் பெற்றோர்கள் தங்கள் முதுமைக்காலப் பாதுகாப்பாகக் கருதுகின்றனர். சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட'இந்திய முதியோர் குறித்த ஆய்வு' , வேலையில்லாத பிள்ளைகளைக் கொண்ட பெற்றோர்களுக்கு மனச்சோர்வு (Depression) ஏற்படும் அபாயம் 12% அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கிறது.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

இந்தியாவில் முதியவர்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் அவர்களின் ஆரோக்கியம் குறித்து ஒரு விரிவான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், 45 வயதிற்கு மேற்பட்ட சுமார் 73,000க்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றனர். இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் 'சோஷியல் சயின்ஸ் அண்ட் மெடிசின்' (Social Science and Medicine) என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

வேலையின்மையும் மன அழுத்தமும்:

இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு என்னவென்றால், வளர்ந்த பிள்ளைகள் வேலையில்லாமல் இருக்கும்போது, அவர்களது பெற்றோர்களுக்கு மனச்சோர்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 12.48 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது. இந்திய கலாச்சாரத்தில், முதுமைக்காலத்தில் தங்களை கவனித்து கொள்வார்கள் என்று பிள்ளைகளைத்தான் பெற்றோர்கள் பெரிதும் நம்பியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வேலை இல்லாதபோது, அந்த பொருளாதார சுமை மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த பயம் பெற்றோர்களை மனரீதியாக பாதிக்கிறது.

மூத்த மகனின் நிலை:

சுவீடனின் உமேவா பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் ரிஷப் தியாகி மற்றும் அவரது குழுவினர் இந்த தரவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில், குறிப்பாக குடும்பத்தின் மூத்த மகன் வேலையில்லாமல் இருந்தால், அது பெற்றோர்களின் மனநிலையை மிகக் கடுமையாகப் பாதிப்பது தெரியவந்துள்ளது.

இந்திய சமூகத்தில் மூத்த மகன்தான் பெற்றோரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இன்றும் வலுவாக உள்ளது. எனவே, மகளுக்கு வேலை இல்லாததை விட, மகனுக்கு வேலை இல்லாதது பெற்றோரை அதிக கவலைக்குள்ளாக்குகிறது.

காப்பீடு மற்றும் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு: இந்தியாவில் மக்கள் தொகை அதிகம், ஆனால் முதியவர்களுக்கான முறையான மருத்துவ பாதுகாப்பு திட்டங்கள் குறைவாகவே உள்ளன. 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் வெறும் 18 சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே மருத்துவக் காப்பீடு உள்ளது.

இதனால், மருந்து மற்றும் மருத்துவ செலவுகளுக்கு அவர்கள் முற்றிலும் பிள்ளைகளையே சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. பிள்ளைகள் வேலையிழக்கும்போது, இந்த மருத்துவத் தேவைகளை எப்படிப் பூர்த்தி செய்வது என்ற கவலை அவர்களைத் தொற்றிக்கொள்கிறது.

சமூக தொடர்பு தரும் நிம்மதி: ஆய்வில் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான தகவலும் கிடைத்துள்ளது. எந்த ஒரு முதியவர் மற்றவர்களுடன் பேசிக்கொண்டும், சமூக நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டும் இருக்கிறாரோ, அவருக்கு மனச்சோர்வு ஏற்படுவது குறைவாக இருக்கிறது.

பிள்ளைகளுக்கு வேலை இல்லாவிட்டாலும் கூட, அக்கம்பக்கத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் நெருக்கமாக இருக்கும் முதியவர்கள், தனிமையில் இருப்பவர்களை விட மனவலிமையுடன் காணப்படுகின்றனர். சமூகத் தொடர்பு இல்லாத முதியவர்களுக்கு, பிள்ளைகளின் வேலையின்மை என்பது ஒரு தீர்க்க முடியாத பெரும் துயரமாக மாறிவிடுகிறது.

"இந்தியாவில் ஒரு தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் இடையிலான பிணைப்பு மிகவும் நெருக்கமானது. இளைய தலைமுறையினர் வேலைவாய்ப்பை இழக்கும்போது, அதன் நேரடி பாதிப்பு முதியவர்களிடம் தெரிகிறது" என்று ஆராய்ச்சியாளர் ரிஷப் தியாகி கூறுகிறார்.

