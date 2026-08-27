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சொரியாசிஸ் நோய்க்கு தொப்புள் கொடி மூலம் தீர்வா? மருத்துவர் விளக்கம்!

சொரியாசிஸ் காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மன அழுத்தம், கவலை மற்றும் தன்னம்பிக்கை குறைவு போன்ற சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2026 at 7:01 AM IST

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சொரியாசிஸ் (Psoriasis) என்று குறிப்பிடப்படும் நோய் தமிழில் "காளாஞ்சகப்படை" அல்லது "செதில் படை" என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மாதம் "உலக சொரியாசிஸ் விழிப்புணர்வு மாதமாக" கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

சொரியாசிஸ் என்பது மேலோட்டமான சாதாரண தோல் நோய் அல்ல. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளால் உண்டாகும் ஒரு நீண்டகால அழற்சி நோயாகும். இந்நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடலில் தோல் செல்கள் வளரும் சுழற்சி வேகம் இயல்பை விட அதிகமாக மாறுபடுவதால் செதில்கள் போன்ற திட்டுகள் உருவாகின்றன.

இப்படியிருக்க, சொரியாசிஸ் நோய் உருவாகும் முறை, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சந்திக்கும் மனநல சவால்கள், புதிய ஸ்டெம் செல் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் அன்றாடப் பராமரிப்பு வழிகள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

சொரியாசிஸ் உடலில் எவ்வாறு உருவாகிறது?

இயல்பான மனித உடலில் பழைய தோல் செல்கள் மறைந்து புதிய செல்கள் உருவாக ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் தேவைப்படும். ஆனால் சொரியாசிஸ் பாதிப்பில் இந்த இயற்கை சுழற்சி முறை பாதிக்கப்படுகிறது. இது குறித்து கிரையோவிவா லைஃப் சயின்சஸ் அமைப்பின் மருத்துவ இயக்குநர் மருத்துவர் ஜெகிருதி யாதவ் கூறுகையில், "சொரியாசிஸ் பாதிப்பானது தலைப்பகுதி, முழங்கை, முழங்கால் உட்பட உடலின் பல்வேறு இடங்களில் வரக்கூடும். வழக்கமாக தோல் செல்களின் வளர்ச்சி மிக மெதுவாகவே நடக்கும்.

ஆனால் சொரியாசிஸ் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படும் தொடர் அழற்சி காரணமாக, தோல் செல்கள் மிக வேகமாகவும் அதிகமாகவும் உருவாகின்றன. இதனால் தோலின் மேல் பகுதியில் செதில்கள் போன்ற தடிப்பான திட்டுகள் திரள்கின்றன" என்கிறார்.

மன நலனில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்

சொரியாசிஸ் நோயானது வெளிப்புற உடலை மட்டுமல்லாமல், பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் மனநிலையையும் நேரடியாக பாதிக்கக்கூடியது என மருத்துவர் ஜெகிருதி யாதவ் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

  • தன்னம்பிக்கை குறைவு: கை, முகம் அல்லது வெளிப்புறத்தில் தெரியக்கூடிய இடங்களில் சிவந்த தடிப்புகள் உருவாகும்போது, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பிறருடன் இயல்பாகப் பேசுவதையோ அல்லது வெளியில் செல்வதையோ தவிர்க்கத் தொடங்குகின்றனர்.
  • தூக்கமின்மை மற்றும் வலி: தோலில் ஏற்படும் கடுமையான அரிப்பு மற்றும் வலி காரணமாக இரவில் சரிவர தூங்க முடியாமல் சிரமப்படுகிறார்கள்.

இத்தகைய காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மன அழுத்தம், கவலை மற்றும் தன்னம்பிக்கை குறைவு போன்ற சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.

ஸ்டெம் செல் (Stem Cell) கண்டுபிடிப்பு

தற்போது சொரியாசிஸ் நோயை முற்றிலும் குணப்படுத்தும் ஒரே நிலையான சிகிச்சை முறை எதுவும் இல்லை என்றாலும், புதிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகள் நோயாளிகளுக்கு நம்பிக்கையளிப்பதாக உள்ளன.

குறிப்பாக, மெசன்கைமல் ஸ்டெம் செல்கள் (Mesenchymal Stem Cells - MSCs) சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. தொப்புள் கொடி மற்றும் நஞ்சுக்கொடி போன்ற மூலங்களிலிருந்து பெறப்படும் இந்த ஸ்டெம் செல்கள், உடலின் திசுக்களை சீரமைக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை சீராக்கவும் பயன்படுகின்றன.

"இந்த ஸ்டெம் செல்களுக்கு திசுக்களை மீளுருவாக்கம் செய்யும் ஆற்றலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கட்டுப்படுத்தும் திறனும் உள்ளது. எதிர்காலத்தில் சொரியாசிஸ் போன்ற நீண்டகால அழற்சி நோய்களுக்கு இத்தொழில்நுட்பம் எந்த அளவுக்கு பயன்படும் என்பது குறித்த ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன" என்று மருத்துவர் ஜெகிருதி யாதவ் கூறுகிறார்.

அன்றாட வாழ்வியல் பராமரிப்புகள்

மருத்துவ சிகிச்சைகளுடன் சேர்த்து ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்களை பின்பற்றுவதும் சொரியாசிஸ் நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

  • எடை பராமரிப்பு: சரியான உடல் எடையைப் பேணுவது உடலில் அழற்சியை குறைக்க உதவும்.
  • உணவு மற்றும் பயிற்சி: சத்துமிக்க உணவு முறையும் எளிய தினசரி உடற்பயிற்சிகளும் உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
  • தூக்கம் மற்றும் மனஅழுத்த மேலாண்மை: போதிய அளவு உறக்கமும், தியானம் போன்ற பயிற்சிகள் மூலம் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதும் அவசியமாகும்.
  • கெட்ட பழக்கங்களை தவிர்த்தல்: புகைபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதலை தவிர்ப்பது நோயின் தீவிரத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும்.

"ஒவ்வொரு நபரின் உடல் நிலைக்கும் நோயின் தீவிரத்திற்கும் ஏற்ப சிகிச்சை முறைகள் மாறுபடும். தோல் மருத்துவ நிபுணரின் சரியான ஆலோசனை, சரியான மருந்துகள் மற்றும் வாழ்வியல் மாற்றங்கள் ஆகிய மூன்றின் ஒருங்கிணைப்பே சொரியாசிஸைக் கட்டுப்படுத்த சிறந்த வழியாகும்" என்று மருத்துவர் ஜெகிருதி யாதவ் வலியுறுத்துகிறார்.

தோலின் வெளிப்புற அறிகுறிகளுக்கு மட்டும் சிகிச்சை அளிக்காமல், உடலின் உட்புறச் செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு சிகிச்சையளிப்பதே நவீன மருத்துவத்தின் அணுகுமுறையாகும். ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே கண்டறிதல், சரியான மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றின் மூலம் சொரியாசிஸ் பாதிப்பிலிருந்து இயல்பு வாழ்க்கையை பராமரிக்க முடியும்.

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