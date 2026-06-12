வயதானவர்களை பின்னுக்கு தள்ளி இளம்பெண்களை துரத்தும் டைப் 2 நீரிழிவு நோய் - காரணம் என்ன?
கர்ப்பகால நீரிழிவு வந்த பெண்களில் 11 சதவீதம் பேருக்கு, பிரசவித்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் 'ப்ரீடயபட்டீஸ்' எனப்படும் ஆரம்பக்கட்ட சர்க்கரை நோய் அறிகுறி தோன்றுகிறது.
Published : June 12, 2026 at 2:38 PM IST
சமீபகாலமாக உலகளவில் சர்க்கரை நோயின் பாதிப்பு மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. பொதுவாக, 40 வயதை கடந்தவர்களுக்குத்தான் டைப்-2 நீரிழிவு நோய் (Type-2 Diabetes) ஏற்படும் என்றொரு பரவலான கருத்து நம்மிடையே உண்டு.
ஆனால், வயதானவர்களை காட்டிலும் இளம் பெண்களிடம் இந்த நோயின் பாதிப்பு மிக தீவிரமாக பரவி வருவதாக 'டயபட்டீஸ் யுகே' (Diabetes UK) அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, இளம் வயதிலேயே இந்த நோய் தாக்கும் போது, அது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற கடுமையான உடல்நல பாதிப்புகளை மிக விரைவாகவே ஏற்படுத்திவிடுகிறது என்றும் ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
இளம் பெண்களுக்கு அபாயம்!
இந்த ஆய்விற்காக 2017 முதல் 2024 வரையிலான காலகட்டத்தை சேர்ந்த தரவுகள் விரிவாக ஆராயப்பட்டன. அதில், 40 வயதிற்குட்பட்ட இளம் பெண்களிடையே டைப்-2 நீரிழிவு நோயறிதல் 47 சதவீதம் என்ற அதிரடி உயர்வை சந்தித்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், 40 முதல் 79 வயது வரையிலான நடுத்தர மற்றும் மூத்த வயதுடைய பெண்களிடம் இந்த பாதிப்பு வெறும் 22 சதவீதம் மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது.
ஆண்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போதும் பெண்களின் நிலையே கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இதே காலகட்டத்தில், 40 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்களிடம் நீரிழிவு பாதிப்பு 34 சதவீதம் மட்டுமே உயர்ந்துள்ளது. இதிலிருந்து, மற்ற எல்லா தரப்பினரை காட்டிலும் இளம் பெண்கள் மிக வேகமாக இந்த நோயின் பிடிக்குள் சிக்கி வருவது தெளிவாகிறது.
காரணம் என்ன?
இளம் பெண்களிடம் இந்த நோய் இவ்வளவு வேகமாக பரவுவதற்கு பின்னால் இருக்கும் மிக முக்கிய காரணியாக 'கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய்' (Gestational Diabetes Mellitus) அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, கர்ப்பமாக இருக்கும் போது பெண்களின் உடலில் தற்காலிகமாக ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது வழக்கம். பிரசவத்திற்கு பிறகு இது தானாகவே சரியாகிவிட்டாலும், அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பிற்காலத்தில் நிரந்தரமான டைப்-2 நீரிழிவு நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பல மடங்கு அதிகம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
- கர்ப்பகால நீரிழிவு வந்த பெண்களில் 11 சதவீதம் பேருக்கு, பிரசவித்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் 'ப்ரீடயபட்டீஸ்' (Prediabetes) எனப்படும் ஆரம்பக்கட்ட சர்க்கரை நோய் அறிகுறி தோன்றுகிறது.
- 15 சதவீதம் பெண்களுக்கு, 10 ஆண்டுகளுக்குள் அது முழுமையான டைப்-2 நீரிழிவு நோயாக மாறிவிடுகிறது.
மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ள தொய்வு
கர்ப்பகால நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள், பிரசவத்திற்கு பிறகு தங்களின் ரத்த சர்க்கரை அளவை (HbA1c பரிசோதனை மூலம்) ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது கட்டாயம் பரிசோதிக்க வேண்டும். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக 57 சதவீதம் பெண்கள் மட்டுமே இந்த தொடர் பரிசோதனையை மேற்கொள்கிறார்கள்.
மேலும், ஆய்வில் பங்கேற்ற பெண்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமானோர் (33 சதவீதத்திற்கும் மேல்), தங்களுக்கு பிரசவம் முடிந்த பிறகு தகுந்த மருத்துவ வழிகாட்டுதலோ அல்லது ஆலோசனைகளோ மருத்துவமனைகளில் இருந்து சரியாக கிடைக்கவில்லை என்று வருத்தத்தோடு தெரிவித்துள்ளனர். இந்த மருத்துவ இடைவெளிதான் இளம் தாய்மார்கள் தங்களுக்கு நோய் இருப்பதை அறியாமல் போவதற்கு காரணமாக அமைகிறது.
கர்ப்பகால நீரிழிவு ஏன் ஏற்படுகிறது?
கர்ப்ப காலத்தின் 24 முதல் 28 வாரங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இந்த தற்காலிக சர்க்கரை நோய் உருவாகிறது. நஞ்சுக்கொடி (Placenta) சுரக்கும் சில ஹார்மோன்கள், ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவை அதிகரிக்க செய்கின்றன. இதனை சமாளிக்க தேவையான இன்சுலினை தாயின் கணையத்தால் (Pancreas) சுரக்க முடியாத போது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது. இதனை கவனிக்காமல் விடும்போது தாய் மற்றும் குழந்தை இருவருக்குமே அது பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
குழந்தைக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்:
- குழந்தை வழக்கத்தை விட அதிக எடையுடன் பிறப்பது, இதனால் பிரசவத்தில் சிக்கல் ஏற்படுவது.
- பிறந்த குழந்தைக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென குறைவது (Neonatal hypoglycemia).
- மூச்சு திணறல் மற்றும் மஞ்சள் காமாலை பாதிப்புகள் ஏற்படுவது.
- வளர்ந்த பிறகு அந்த பிள்ளைகளுக்கும் உடல் பருமன் மற்றும் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிப்பது.
தாய்க்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்:
- பிரசவத்தின் போது ஆபத்தான உயர் ரத்த அழுத்தம் (Preeclampsia) ஏற்படுவது.
- சுகப்பிரசவம் ஆகாமல் சிசேரியன் (C-Section) செய்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிப்பது.
- அடுத்தடுத்த கர்ப்பங்களின் போதும் மீண்டும் கர்ப்பகால நீரிழிவு தோன்றுவது.
என்ன செய்வது?
இளம் பெண்களின் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த தொய்வை ஒரு 'எச்சரிக்கை மணியாக' மருத்துவ உலகம் பார்க்கிறது. குறிப்பாக, எளிய பின்னணியை கொண்ட மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்களுக்கு பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மருத்துவ உதவிகளும், தொடர் பரிசோதனைகளும் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள்.
ஆய்வு:
https://www.diabetes.org.uk/about-us/news-and-views/type-2-diabetes-rises-twice-fast-younger-women-compared-older-women