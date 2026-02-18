2 பேருக்கு ரத்த குழாய் வெடிப்பு அறுவை சிகிச்சை வெற்றி - அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை டாக்டர்கள் சாதனை
Published : February 18, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: ரத்தக் குழாயில் வெடிப்பு ஏற்பட்ட 2 பேருக்கு, சவாலான அறுவைச் சிகிச்சையை சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் வெற்றிகரமாக செய்து முடித்துள்ளனர்.
சென்னை ராயபுரத்தில் அமைந்துள்ள அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் இரத்த குழாய் அறுவை சிகிச்சை துறை இயங்கி வருகிறது. இங்கு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னையை சேர்ந்த பார்த்திபன் (34) என்பவர் ரத்த குழாயில் வலி இருப்பதாக பரிசோதனைக்கு வந்தார். அங்கு அவருக்கு பரிசோதனை செய்ததில் அவருக்கு ரத்த குழாய் வெடித்து ரத்தம் பரவி இடது பக்க நுரையீரலை சேதப்படுத்தும் வகையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்துள்ளது.
உடனடியாக அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலையில் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை இரத்த குழாய் அறுவை சிகிச்சை துறையின் தலைவர் டாக்டர் கே.இளஞ்சேரலாதன் தலைமையில் பார்த்திபனுக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டனர். அவருக்கு சிறுநீரகத்திற்கு ரத்தம் சீராக செல்லும் வகையில் ரத்த குழாய் பாதையை மாற்றி அமைத்து இந்த சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. மேலும் ரத்த குழாய் சீராக இயங்கும் வகையில் ஸ்டண்ட் பொருத்தப்பட்டு அவர் மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் இருந்து வருகிறார்.
இதேபோல் சென்னையை சேர்ந்த குப்பம்மாள் (45) என்பவர் சளி அதிகமாகி இருமியபோது ரத்தம் வந்ததால் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு வந்தார். அங்கு அவரை மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்தபோது அவருடைய நெஞ்சு பகுதியில் முக்கியமான ரத்த குழாய் வெடித்திருந்தது தெரிய வந்தது. உடனடியாக ரத்த குழாய் அறுவை சிகிச்சை துறை மருத்துவர்கள் குப்பம்மாளுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்தனர். அதில் ரத்த குழாய் வெடிப்பு ஏற்பட்ட இடத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு ரத்த குழாய் சீராக இயங்கும் வகையில் ஸ்டண்ட் பொருத்தப்பட்டது.
இதுகுறித்து ஸ்டான்லி மருத்துவமனை ரத்த குழாய் அறுவை சிகிச்சை துறை தலைவர் டாக்டர்.கே.இளஞ்சேரலாதன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் ரத்த குழாயில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சைக்கு வந்த 2 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சைகள் செய்து அவர்களின் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளோம். பொதுவாக ரத்த குழாயில் வெடிப்பு ஏற்பட்டவர்களுக்கு இறந்துவிடும் சூழ்நிலை இருந்துள்ளது.
பார்த்திபன் மற்றும் குப்பம்மாளுக்கு சோதனை செய்து உடனடியாக அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு அவர்களை காப்பாற்றியுள்ளோம். தற்போது இருவரும் நலமாக உள்ளனர். தமிழகத்திலேயே இந்த அறுவை சிகிச்சையை முதன்முறையாக ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் செய்து வெற்றி பெற்றுள்ளோம். இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு சுமார் ரூ.20 லட்சம் முதல் ரூ.30 லட்சம் செலவாகும். ஆனால் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டம் மூலமாக இலவசமாக செய்யப்பட்டுள்ளது.'' என்று தெரிவித்தார்.
சிகிச்சை பெற்ற குப்பம்மாள் கூறுகையில், ''இருமல் வந்தபோது ரத்தம் வந்ததால் இங்கு சிகிச்சைக்கு வந்தேன். எனக்கு சோதனை செய்தது முதல் அறுவை சிகிச்சை செய்தது வரை மருத்துவர்கள் நன்றாக பார்த்துக்கொண்டனர். அவர்கள் இல்லை என்றால் இன்று நான் இல்லை'' என்று கண்ணீர் ததும்ப தெரிவித்தார்.