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சிறுநீரக கல் அபாயம்: வராமல் தடுக்க உதவும் 3 வீட்டு வைத்தியம்!

கேரட் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை வழங்குவதோடு, சிறுநீரகங்களின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும் துணைபுரிகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2026 at 7:00 AM IST

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நமது உடலில் உள்ள கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தி, ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் வேலையை செய்பவை சிறுநீரகங்கள். ஆனால், தவறான உணவுமுறை, போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காத நிலை மற்றும் வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களால் இன்றைக்கு பலர் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பிரச்சனையாக சிறுநீரக கற்கள் மாறியுள்ளன.

சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவாகும்போது அடிவயிறு மற்றும் இடுப்பு பகுதியில் தாங்க முடியாத வலி உண்டாகும். அதோடு, சிறுநீர் கழிக்கும் போது கடுமையான எரிச்சல், அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு போன்ற பல அசௌகரியங்களும் ஏற்படும்.

இந்த ஆரோக்கிய பிரச்சனையில் இருந்து சிறுநீரகங்களை பாதுகாக்கவும், கற்கள் மீண்டும் உருவாகாமல் தடுக்கவும் சில இயற்கை பானங்கள் உதவும் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்படையில் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை காக்கும் பானங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

கேரட் ஜூஸ்:

கேரட் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை வழங்குவதோடு, சிறுநீரகங்களின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும் துணைபுரிகிறது. கேரட்டில் அதிகமுள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள், உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களைக் குறைக்க உதவுகின்றன என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

சிறுநீரக செல்கள் பழுதாகாமல் தடுத்து, கற்கள் படிவதை குறைக்கும் சக்தி கேரட்டிற்கு உண்டு என விலங்குகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் தெரியவந்துள்ளது. தினமும் இரண்டு டம்ளர் ப்ரஷ்ஷான கேரட் சாறு குடிப்பது சிறுநீரகப் பாதுகாப்புக்கு நல்லது என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். கேரட்டில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் சிறுநீரக கற்களை தடுக்கும் காரணியாக செயல்படுவதாக NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

பீட்ரூட் சாறு:

பீட்ரூட்டில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சிறுநீரக திசுக்கள் சேதமடையாமல் பாதுகாப்பதுடன், ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைக்கவும் உதவுகின்றன. கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றி, ரத்தத்தை சுத்திகரிப்பதில் பீட்ரூட் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என சர்வதேச நர்சிங் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

ஆனால், பீட்ரூட்டில் 'ஆக்ஸலேட்' எனும் தாதுப்பொருள் அதிகமாக உள்ளது. அதனால், ஏற்கனவே கால்சியம்-ஆக்ஸலேட் வகை கற்கள் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பீட்ரூட் சாற்றை மிகக் குறைந்த அளவிலேயே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.

எலுமிச்சை சாறு

சிறுநீரகக் கற்கள் உள்ளவர்களுக்கு எலுமிச்சை சாறு ஒரு சிறந்த இயற்கை தீர்வாகும். எலுமிச்சையில் உள்ள 'சிட்ரேட்' என்ற பொருள், சிறுநீரின் அமிலத்தன்மையை குறைத்து நச்சுகள் கற்களாக மாறுவதை தடுக்கிறது. தினமும் இரண்டு முறை, சுமார் 60 மில்லி லிட்டர் புதிய எலுமிச்சை சாற்றை குடித்து வருவது, மீண்டும் கற்கள் உருவாகும் அபாயத்தை குறைப்பதாக தேசிய மருத்துவ நூலகம் தெரிவிக்கிறது.

கவனிக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள்

  • சர்க்கரையைத் தவிர்க்கவும்: கேரட், பீட்ரூட் மற்றும் எலுமிச்சை சாறுகளில் சர்க்கரை சேர்க்க கூடாது. சர்க்கரை சேர்ப்பதால் பானங்களின் இயற்கை நன்மைகள் குறைந்துவிடும்.
  • உப்பைக் குறைக்கவும்: உணவில் உப்பின் அளவைக் குறைப்பது சிறுநீரகத்தின் வேலைப் பளுவைக் குறைக்கும்.
  • நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்: உடலை எப்போதும் போதிய நீரேற்றத்துடன் வைப்பது மிக முக்கியம். தினமும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதே கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்கும் முதன்மையான வழியாகும்.

சிறுநீரக கற்களால் தொடர்ச்சியாக கடுமையான வலி இருந்தாலோ அல்லது பிரச்சனை நீடித்தாலோ, உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது அவசியமாகும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7527822/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8683665/

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