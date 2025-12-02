ETV Bharat / health

CPR முதலுதவி செய்வதில் இவ்வளவு வழிமுறைகள் உள்ளதா? அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

மார்பழுத்தம் கொடுக்க சரியான இடம் மார்பின் மைய பகுதியாகும். மார்பின் மீது ஒரு கையை கீழ்ப்பகுதியில் அழுத்தியவாறு வைத்து, இன்னொரு கையை அழுத்திய கையின் மேல் வைத்து கோர்த்து பிடித்து அழுத்தம் தரவேண்டும்.

மாணவர்களுக்கு CPR முதலுதவி பயிற்சி
மாணவர்களுக்கு CPR முதலுதவி பயிற்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 5:27 PM IST

எஸ். உசேன்

சென்னை: நீங்கள் சாலையில் நடந்து சென்றுகொண்டிருக்கிறீர்கள். அப்போது உங்கள் எதிரே வந்துகொண்டிருக்கும் ஒருவர் தனது மார்பை பிடித்துக்கொண்டு திடீரென மயங்கி விழுகிறார். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? யோசிக்கும்போதே சற்று பதற்றமாக இருக்கிறதல்லவா? ஆம், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நிறையப் பேருக்கு கையாள தெரியாத காரணத்தால் பல உயிர்கள் பறிபோகின்றன. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் செய்தாலும் அதற்கு முன்னதாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்திருப்பது அவசியம்.

இதைத்தான் முதலுதவி என்று சொல்கிறோம். மாரடைப்பு வந்தவர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டிய CPR (Cardiopulmonary resuscitation) முதலுதவி என்றால் என்ன? அதை யாருக்கு செய்ய வேண்டும்? எப்படி செய்ய வேண்டும்? என அனைவரும் தெரிந்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது.

முதலுதவி பயிற்சி

முதலுதவி குறித்த விழிப்புணர்வை பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்தும் வகையில் அவசர மருத்துவக் கற்றல் மையம் மற்றும் அவசர மேலாண்மை ஆய்வு நிறுவனம் சார்பில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி முதலுதவி பயிற்சியானது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்லூரி மாணவர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், சென்னை கிண்டியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நேரடியாகவே மனித உருவம் கொண்ட பொம்மையை வைத்து மாணவர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் CPR முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய முதலுதவி பயிற்றுவிப்பாளர் சங்கர்,

ஒருவர் நம் கண்முன்னே சுயநினைவை இழந்து மயக்கமடைந்து விழுகிறார் என்றால் அவருக்கு முதலுதவி அளிக்க மருத்துவர், செவிலியராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுதொடர்பான அறிவும் தைரியமும் கொண்டவராக இருந்தாலே போதும். ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடியும் எனக் கூறி பேச துவங்கினார்.

“CPR எனப்படும் இதயம் மற்றும் நுரையீரல் செயல்பாட்டினை மீட்டெடுத்தலை பல்வேறு படிகளாக பார்க்கலாம்.

முதல் படி:

மயக்கமடைந்தவரின் நிலையை சோதிக்க வேண்டும்.

அவரின் தோள்களின் மீது தட்டியபடி அவரிடம் சத்தமாக பேசி அவருடைய நிலையை கேட்டறிய வேண்டும்.

இரண்டாம் படி:

அந்த நபர் பதிலளிக்கவில்லை என்றால் முதலில் 108-க்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டும்.

மூன்றாம் படி:

உடனடியாக 10 நொடிக்கு மிகாமல் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மூச்சு, நாடித் துடிப்பு இருக்கிறதா என கண்டறிய வேண்டும்.

CPR முதலுதவி பயிற்சி
CPR முதலுதவி பயிற்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நான்காம் படி:

நாடித்துடிப்பு இல்லை என்றால் உடனே CPR ஐ துவக்க வேண்டும்.

அதற்கு, மார்பழுத்தம் கொடுக்க சரியான இடம் மார்பின் மையப்பகுதியாகும். மார்பில் ஒரு கையை கீழ்ப்பகுதியில் அழுத்தியவாறு வைத்து, இன்னொரு கையினை அழுத்திய கையின் மேல் வைத்து கோர்த்து பிடித்து அழுத்தம் தரவேண்டும். அப்போது தோள்பட்டை மற்றும் கைகள் செங்குத்தாகத்தான் இருக்க வேண்டும். மடங்கக்கூடாது.

ஒரு நிமிடத்திற்குள் சுமார் 100 மார்பழுத்தங்கள் தர வேண்டும். ஒவ்வொரு முறை அழுத்தம் கொடுக்கும்போதும் மார்பு பகுதி குறைந்தது 2 இன்ச் உள்ளே போக வேண்டும்.

ஐந்தாம் படி:

18 நொடிகளில் 30 மார்பழுத்தங்கள் கொடுத்த பிறகு தலை மற்றும் தாடைப்பகுதியை உயர்த்த வேண்டும்.

மெல்லிய துணி இருப்பின் வாய்ப்பகுதியின் மேல் போட்டு மூக்கின் துவாரங்களை அடைத்து இரண்டு முறை மூச்சுக்காற்றை கொடுக்க வேண்டும்.

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஏதேனும் தொற்று நோய் இருக்கும் என சந்தேகித்தால் மூச்சு கொடுப்பதை தவிர்த்து மார்பழுத்தத்தை மட்டும் ஆம்புலன்ஸ் வருகிற வரை செய்யலாம்.

எவ்வளவு மணி நேரம் என்பது இல்லை. ஆம்புலன்ஸ் வருகிற வரை தொடர்ந்து CPR செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும்.

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஏதேனும் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு இருக்குமா? வேறு ஏதாவது இதய நோய் இருக்குமா என்றெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது.

மூச்சு இல்லாமல், நாடி துடிப்பு இல்லாமல் மரணத்தின் விளிம்பில் இருப்பவர்களுக்கு உடனடியாக CPR செய்ய வேண்டும்.

மூச்சு திரும்ப வந்தபிறகு அதற்கு பின்னால் ஏற்படும் உடல்ரீதியான பிரச்சனைகளை சரி செய்து கொள்ளலாம்.

CPR ல் செய்யகூடாதவை

சுயநினைவு இல்லாதவர்களுக்கு தண்ணீர் உள்ளிட்ட எதையும் கொடுக்கக்கூடாது.

மார்பின் பக்கவாட்டு எலும்பு மீது அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது.

வயிற்று பகுதியில் அழுத்தம் தரக்கூடாது” என்றார்.

பயிற்சி பெற்றவர்கள் கூறுவது என்ன?

CPR முதலுதவி பயிற்சி பெற்ற அரசு தொழிற்பயிற்சி மையத்தின் ஊழியர் ஆண்டாள் கூறுகையில், “CPR குறித்து கேள்விப்பட்டுள்ளோம். ஆனால் எப்படி செய்வது என தெரியாமல் இருந்தோம். இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டபிறகு, மனதில் இருந்த பயம் சற்று குறைந்திருக்கிறது. முதலுதவி செய்து ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கிறது” என்றார்.

முதலுதவி பயிற்சி பெற்ற அரசு தொழிற்பயிற்சி மாணவர் அன்பு செல்வம் கூறுகையில், “CPR எப்படி செய்வது என எனக்கு தெரியாது. நேரிலும் பார்த்தது இல்லை. CPR என்றால் நெஞ்சில் கைவைத்து அழுத்துவார்கள் என்றுதான் நினைத்திருந்தேன். ஆனால் இங்கு வந்து பார்த்தபிறகு தான் அதற்கென வழிமுறைகள் இருப்பதை தெரிந்துகொண்டேன்” என்றார்.

