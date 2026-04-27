'இந்தியாவில் உடனடியாக தேசிய நீரிழிவு தடுப்பு திட்டம் தேவை' - நீரிழிவு நிபுணர் சஞ்சய் ரெட்டி!

சாதாரண மக்களும் நவீன சிகிச்சைகளை எளிதில் பெறும் வகையில் மருந்துகள் மற்றும் கருவிகளின் விலையைக் குறைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மருத்துவர் வலியுறுத்துகிறார்.

சர்க்கரை நோயின் தலைநகராகிறதா இந்தியா?
சர்க்கரை நோயின் தலைநகராகிறதா இந்தியா? (ETV Graphics)
By Anubha Jain

Published : April 27, 2026 at 1:24 PM IST

பெங்களூருவின் பிரபல நீரிழிவு நோய் நிபுணர் டாக்டர் சஞ்சய் ரெட்டி, சமீபத்தில் சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு குறித்து வழங்கிய நேர்காணலில் பல தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார். சர்வதேச நீரிழிவு கூட்டமைப்பின் கணிப்புப்படி, இந்தியாவில் மட்டும் 10 கோடிக்கும் அதிகமானோர் சர்க்கரை நோயுடன் வாழ்கிறார்கள்.

இது தவிர 12 கோடி மக்கள் இந்நோயின் விளிம்பில் (Prediabetic) இருக்கிறார்கள். இன்றைய நவீன வாழ்க்கை முறையாலும், போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததாலும் 2050-ம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் இந்த பாதிப்பு 75 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கக் கூடும் என்று அவர் எச்சரிக்கிறார்.

இந்தியாவில் பாதிப்பு அதிகரிக்க காரணம் என்ன?

இந்தியா ஏன் சர்க்கரை நோயின் தலைநகராக கருதப்படுகிறது என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த டாக்டர் சஞ்சய் ரெட்டி, “நம்முடைய மரபணு அமைப்பு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், நகரமயமாதல், போதிய உடல் உழைப்பு இல்லாதது மற்றும் அதிகப்படியான மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுப் பழக்கம் ஆகியவை முக்கியக் காரணிகளாக உள்ளன.

குறிப்பாக, இந்தியாவில் நாம் உட்கொள்ளும் உணவில் கார்போஹைட்ரேட் மிக அதிகமாக உள்ளது. இதனுடன் உடல் பருமனும் சேரும்போது, ரத்தச் சர்க்கரை அளவு எளிதில் அதிகரிக்கிறது. மேலும், ஆரம்பக் கட்டத்தில் எந்த அறிகுறியும் தெரியாததால், பலரும் நோய் தீவிரமான பிறகுதான் சிகிச்சைக்கு வருகிறார்கள்” என்கிறார்.

இளைஞர்களை தாக்கும் ‘திரை கலாச்சாரம்’

மேலும், முன்பெல்லாம் 40 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு வந்த டைப்-2 சர்க்கரை நோய், இன்று 20 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களைத் தாக்குவது கவலையளிப்பதாக டாக்டர் கூறுகிறார். இன்றைய ‘ஸ்கிரீன்-ஏஜ்’ (Screen-age) தலைமுறையினர் கைபேசி மற்றும் கணினி திரைகளுக்கு முன்னால் அதிக நேரம் செலவிடுகிறார்கள்.

இதனால் ஏற்படும் உடல் பருமன் மற்றும் மோசமான உணவு பழக்கம் இளம் வயதிலேயே சர்க்கரை நோயை கொண்டு வருகிறது. 25 வயதிலேயே ஒருவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்போது, அவர் அடுத்த 50 ஆண்டுகளை நோயுடனேயே கழிக்க வேண்டியிருப்பதால், இதயம் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் மிக அதிகம்.

அறிகுறிகள் தெரியாமலேயே வளரும் ஆபத்து

சர்க்கரை நோய் என்பது ஒரு ‘சைலண்ட் கில்லர்’. தாகம், அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது, உடல் எடை குறைவது அல்லது பார்வை மங்குவது போன்ற அறிகுறிகள் 10 சதவீதத்திற்கும் குறைவான நோயாளிகளுக்கே ஆரம்பத்தில் தெரிகின்றன. 50 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் இருவரில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் அல்லது அதன் முந்தைய நிலை இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.

எனவே, அறிகுறிகளுக்காக காத்திருக்காமல் 30 வயதை தாண்டிய அனைவரும், குறிப்பாக குடும்பப் பின்னணி மற்றும் உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் ரத்த சர்க்கரையை பரிசோதிக்க வேண்டும். ரத்த அழுத்தத்தை போல ரத்த சர்க்கரையையும் ஒரு வழக்கமான உடல்நல அளவீடாகப் பார்க்க வேண்டும்.

சர்க்கரை நோய் ‘மீட்சி’ சாத்தியமா?

சர்க்கரை நோயை முற்றிலும் விரட்ட முடியுமா என்ற கேள்விக்கு, ‘ரிவர்சல்’ (Reversal) என்ற வார்த்தையை விட ‘ரெமிஷன்’ (Remission) என்பதே சரி என்கிறார் டாக்டர் ரெட்டி. அதாவது, ஒரு நபர் தனது உடல் எடையில் சுமார் 15 சதவீதத்தை குறைக்கும்போது, ரத்தச் சர்க்கரை அளவு சீராகி மாத்திரைகளைத் தற்காலிகமாக நிறுத்த வாய்ப்புள்ளது.

இதற்கு நவீன மருந்துகளும், முறையான உணவு கட்டுப்பாடும் உதவுகின்றன. ஆனால், இது ஒரு தொடர்ச்சியான மேலாண்மை மட்டுமே. பழைய வாழ்முறைக்கு திரும்பினால் நோய் மீண்டும் வரும். ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே கண்டறிந்தால், சர்க்கரை அளவை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவது எளிது.

டைப்-1 நீரிழிவும் குழந்தைகளின் நிலையும்

குழந்தைகள் மற்றும் 20 வயதிற்குட்பட்டவர்களை தாக்கும் டைப்-1 நீரிழிவு என்பது முற்றிலும் வேறுபட்டது. இதில் உடலில் இன்சுலின் உற்பத்தியே இருக்காது. அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது மற்றும் உடல் எடை குறைவது போன்றவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகள்.

இவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் இன்சுலின் சிகிச்சையும், முறையான ரத்த சர்க்கரை கண்காணிப்பும் மிக அவசியம். இது உடல் நலம் சார்ந்தது மட்டுமல்லாமல், ஒரு குழந்தையின் மனநிலை மற்றும் சமூக வாழ்க்கையிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

மனநிலை மாற்றமும் சர்க்கரை நோயும்

ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு மிகக் குறைவாக செல்லும்போது (Hypoglycaemia), அது ஒருவரின் மனநிலையைத் தலைகீழாக மாற்றும். அதிகப்படியான வேர்வை, படபடப்பு, குழப்பம் மற்றும் தேவையற்ற கோபம் ஆகியவை இதன் அறிகுறிகள்.

அதேபோல், ரத்தச் சர்க்கரை நீண்ட காலம் மிக அதிகமாக இருந்தால், அது மூளையின் நரம்புகளைப் பாதித்து பிற்காலத்தில் நினைவாற்றல் இழப்பு (Dementia) போன்ற பாதிப்புகளை உருவாக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதைத் தவிர்க்கச் சீரான சர்க்கரை அளவு மேலாண்மை அவசியம்.

குடும்பப் பின்னணியின் முக்கியத்துவம்

பெற்றோர் இருவருக்கும் சர்க்கரை நோய் இருந்தால், அவர்களது குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 80 முதல் 90 சதவீதம் வரை உள்ளது. ஆனால், இதை முன்கூட்டியே அறிந்து வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொண்டால், நோய் வரும் காலத்தைத் தள்ளிப்போடவோ அல்லது வராமல் தடுக்கவோ முடியும்.

நவீனத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருந்துகள்

தற்போது சர்க்கரை நோய் சிகிச்சையில் பெரும் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. SGLT2 மற்றும் GLP-1 போன்ற நவீன மருந்துகள் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கின்றன. மேலும், ‘தொடர்ச்சியான குளுக்கோஸ் கண்காணிப்பு’ (CGM) கருவிகள் மற்றும் இன்சுலின் பம்ப் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் நோயாளிகள் தங்களின் சர்க்கரை அளவை நிகழ்நேரத்தில் (Real-time) கண்காணிக்க உதவுகின்றன.

அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

இந்தியாவுக்கு இப்போது ஒரு வலுவான ‘தேசிய சர்க்கரை நோய் தடுப்புத் திட்டம்’ அவசியம் என்கிறார் டாக்டர் ரெட்டி. தொற்று நோய்களை ஒழித்தது போல, சர்க்கரை நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும்.

பள்ளிக்கூடங்களிலிருந்தே ஆரோக்கியமான வாழ்முறை குறித்த கல்வியைத் தொடங்க வேண்டும். மேலும், சாதாரண மக்களும் நவீன சிகிச்சைகளை எளிதில் பெறும் வகையில் மருந்துகள் மற்றும் கருவிகளின் விலையைக் குறைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

"சரியான உணவு, முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆழ்ந்த உறக்கம், இவைதான் சிறந்த மருந்துகள். 30 வயதைத் தாண்டியவர்கள் தவறாமல் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள். மருந்துகளைச் சரியாக எடுத்துக் கொள்வதுடன், உங்கள் உடல் மற்றும் மன நலத்திற்காகத் தினமும் ஒரு மணிநேரம் ஒதுக்குங்கள். சர்க்கரை நோய் குறித்து விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதே அதிலிருந்து மீள்வதற்கான முதல் படி" என்கிறார் டாக்டர் சஞ்சய் ரெட்டி.

இதையும் படிங்க:

குழந்தைகளிடையே அதிகரிக்கும் நீரிழிவு நோய் - எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? மருத்துவர் விளக்கம்!

பெண்களை குறிவைக்கும் நீரிழிவு நோய் - ரத்த சர்க்கரையை தாண்டி ஒளிந்திருக்கும் ஆபத்துகள்!

நீரிழிவுக்கு தீர்வாகுமா ஆயுர்வேதம்? மருத்துவர் சொல்வது என்ன?

சர்க்கரை நோய்: மீண்டு வருவது சாத்தியமா? தற்காலிக விடுதலையா?

