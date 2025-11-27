ETV Bharat / health

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் சோம்பு - 4 வழிகளில் இப்படி எடுத்துக்கோங்க!

மதிய உணவு அல்லது இரவு உணவுக்குப் பிறகு, ஒரு டீஸ்பூன் வறுத்த அல்லது பச்சை சோம்பு விதைகளை மென்று சாப்பிடுவது செரிமான நொதிகளின் சுரப்பைத் தூண்டுகிறது.

Published : November 27, 2025 at 9:01 AM IST

இந்திய சமையலறையின் இன்றியமையாத அங்கமாக இருக்கும் சோம்பு அல்லது பெருஞ்சீரகம், வெறும் சுவைகாக மட்டும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இது பல நூற்றாண்டுகளாக ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் செரிமான கோளாறுகளுக்குத் தீர்வாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் அனெத்தோல் (Anethole), ஃபென்சோன் (Fenchone) போன்ற அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் நிறைந்துள்ளன.

இந்த சத்துக்கள்தான் சோம்புக்கு அதன் தனித்துவமான வாசனையையும், குறிப்பாக செரிமான மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தும் ஆற்றலையும் தருகின்றன. பொதுவாக, சோம்பை சாப்பிடுவது வாயு, வயிறு உப்புசம், வயிற்றுப் பிடிப்பு மற்றும் நெஞ்செரிச்சல் ஆகியவற்றைக் குறைக்க உதவுகிறது. மேலும், இது குடல் தசைகளைத் தளர்த்தி, உணவின் இயக்கத்தை எளிதாக்குகிறது.

சோம்பில் உள்ள நார்ச்சத்து மலச்சிக்கலை தடுக்கவும், சீரான குடல் இயக்கத்தை உறுதிப்படுத்தவும் உதவுகிறது. இத்தனை நன்மைகள் நிறைந்த சோம்பை நமது அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள உதவும் நான்கு எளிதான வழிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

உணவுக்குப் பின் மென்று சாப்பிடலாம்: மதிய உணவு அல்லது இரவு உணவுக்குப் பிறகு, ஒரு டீஸ்பூன் வறுத்த அல்லது பச்சை சோம்பு விதைகளை எடுத்து சுமார் 2 முதல் 5 நிமிடங்கள் மெதுவாக மெல்ல வேண்டும். மெல்லும்போது சோம்பின் அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் உமிழ்நீருடன் கலந்து வயிற்றுக்குள் செல்கின்றன.

இந்தச் செயல் செரிமான நொதிகளின் சுரப்பைத் தூண்டுகிறது. இதனால், உணவு விரைவாகவும் திறமையாகவும் உடைகிறது. இது உணவுக்குப் பின் ஏற்படும் அஜீரணம் மற்றும் வயிற்றில் கனமான உணர்வைக் குறைக்கிறது. மேலும், இதில் உள்ள இனிமையான வாசனை வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்க ஒரு இயற்கையான மவுத் ஃப்ரெஷ்னராகவும் செயல்படுகிறது.

சோம்பு தண்ணீர்: ஒரு பெரிய டம்ளர் தண்ணீரில் இரண்டு டீஸ்பூன் சோம்பை சேர்த்து இரவு முழுவதும் ஊற வைக்க வேண்டும். காலையில் இந்த தண்ணீரை வடிகட்டி, வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம் அல்லது நாள் முழுவதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருந்தலாம்.

இந்தத் தண்ணீர் ஓர் அற்புதமான நச்சு நீக்கியாக செயல்படுகிறது. இது குடல் இயக்கங்களைத் தூண்டி, மலச்சிக்கலைத் தடுக்க உதவுகிறது. மேலும், கோடைக்காலங்களில் உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்கவும், வயிற்றைக் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கவும் சோம்புத் தண்ணீர் மிகவும் சிறந்தது. செரிமானப் பாதையில் எரிச்சலைக் குறைக்க இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சோம்பு டீ: ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் தண்ணீர் ஊற்றி, அதில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு விதைகளை லேசாக இடித்து சேர்க்கவும். இதை 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை மிதமான தீயில் கொதிக்க வைக்கவும். பிறகு அடுப்பை அணைத்து, டீயை வடிகட்டி, வெதுவெதுப்பாகப் பருகவும். விருப்பப்பட்டால் சுவைக்காக அரை டீஸ்பூன் தேன் அல்லது ஒரு துண்டு இஞ்சியைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

இந்த டீ குடலில் உள்ள தசைப்பிடிப்புகளைத் தளர்த்தி, வலி நிவாரணியாகச் செயல்படுகிறது. குறிப்பாக உணவு உண்ட பின் ஏற்படும் வாயு மற்றும் வயிற்றுப் பிடிப்புகளுக்கு இது உடனடி நிவாரணம் அளிக்கிறது. உணவுக்குப் பின், இந்த டீயை குடிப்பது செரிமான மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, சீரான செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது.

தேன் கலந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்: சோம்பை நன்கு அரைத்து தூள் செய்துகொள்ளவும். இந்தப் பொடியில் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து, ஒரு டீஸ்பூன் சுத்தமான தேனுடன் கலக்கவும். இதை உணவுக்குப் பிறகு அல்லது செரிமானக் கோளாறு ஏற்படும்போது சாப்பிடலாம்.

தேன் ஒரு ப்ரீபயாடிக் ஆகச் செயல்பட்டு, குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது. சோம்பின் செரிமான நன்மைகளுடன் தேனின் குணப்படுத்தும் பண்புகள் சேரும்போது, இது கடுமையான அஜீரணம் மற்றும் வயிற்று எரிச்சலைச் சமாளிக்க உதவுகிறது. மேலும், இது அதன் இனிப்புச் சுவையால் குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்தாகவும் இருக்கும். சோம்பை இந்த நான்கு வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தொடர்ந்து உங்கள் உணவில் சேர்ப்பது உங்கள் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் நன்மையை அளிக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

