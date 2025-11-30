நன்மைகளை அள்ளித்தரும் ஸ்ட்ராபெர்ரி - உங்களுக்கு பிடிக்குமா?
வைட்டமின் சி, வெள்ளை ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்து, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது. இது சளி, காய்ச்சல் போன்ற பருவகாலத் தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.
Published : November 30, 2025 at 9:00 AM IST
ஸ்ட்ராபெர்ரி என்றவுடன், அதன் சிவப்பு நிறமும், இனிப்புச் சுவையும் நம் நினைவுக்கு வரும். வெளிநாடுகளில் அதிகப் புழக்கத்தில் இருந்தாலும், இன்று இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும், இந்த பழம் எளிதாகக் கிடைக்கிறது. பார்க்க அழகாக இருக்கும் இந்த பழம், ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாக உள்ளது.
நம்முடைய பழங்களைப் போலவே, ஸ்ட்ராபெர்ரிகளும் ஆரோக்கியத்தின் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள உதவுகின்றன. குறிப்பாக, இதயம், சருமப் பொலிவு மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தும் சக்தி இந்த பழத்திற்கு உண்டு. இந்த பழத்தை நாம் ஏன் நம் அன்றாட உணவில் தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான 6 முக்கியமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்: ஸ்ட்ராபெர்ரிகளில் உள்ள அந்தோசயனின்ஸ் (Anthocyanins) எனப்படும் ஃபிளாவனாய்டுகள் சக்தி வாய்ந்தவை. இவை ரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன. மேலும், உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் கணிசமாகக் குறைத்து, நல்ல கொழுப்பின் அளவை அதிகரிக்க உதவுகின்றன. இதன் மூலம், மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற கடுமையான இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைப்பதில் ஸ்ட்ராபெர்ரி முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்: ஸ்ட்ராபெர்ரி வைட்டமின் சி சத்தின் நல்ல மூலமாகும். ஒரு கப் ஸ்ட்ராபெர்ரியில் தினசரி தேவைப்படும் வைட்டமின் சி-யில் கிட்டத்தட்ட 100% கிடைக்கிறது. வைட்டமின் சி, வெள்ளை ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்து, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது. இது சளி, காய்ச்சல் போன்ற பருவகாலத் தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.
சருமத்திற்கு பொலிவு தருகிறது: இந்த பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் சி, சருமத்தின் கட்டமைப்புக்கு அத்தியாவசியமான கொலாஜன் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. இதனால் சருமம் நெகிழ்ச்சியுடன் இருக்க உதவுகிறது மற்றும் சுருக்கங்கள் வருவதைத் தாமதப்படுத்துகிறது. மேலும், இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், வெயிலின் தாக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டால் ஏற்படும் சரும சேதத்திலிருந்து பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன.
ரத்த சர்க்கரையை சீராக வைக்க உதவுகிறது: ஸ்ட்ராபெர்ரிகளுக்கு குறைந்த குளுக்கோஸ் குறியீடு (GI) உள்ளது. மேலும், இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் பிற சேர்மங்கள் ரத்த ஓட்டத்தில் சர்க்கரை உறிஞ்சப்படுவதை மெதுவாக்குகின்றன. இதனால், சாப்பிட்ட உடனேயே ரத்த சர்க்கரை அளவு வேகமாக உயராமல் தடுக்கப்படுகிறது. இது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
உடலில் உள்ள அழற்சியைக் குறைக்கிறது: நாள்பட்ட அழற்சி என்பது பல நோய்களுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. ஸ்ட்ராபெர்ரிகளில் உள்ள சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் (Anti-inflammatory properties) உடலில் ஏற்படும் தேவையற்ற அழற்சியைக் குறைக்கின்றன. இது மூட்டு வலி (Arthritis) போன்ற அழற்சி தொடர்பான பிரச்சனைகளை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது.
செரிமான மண்டலம் பராமரிப்பு: ஸ்ட்ராபெர்ரிகள் நல்ல அளவில் நார்ச்சத்தைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நார்ச்சத்து செரிமான மண்டலத்தின் இயக்கத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இது மலச்சிக்கலைத் தடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், குடலில் உள்ள நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாகச் செயல்பட்டு, ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. இதை சாலர், ஜூஸ் அல்லது அதன் தன்மையில் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.