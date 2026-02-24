ஆட்டு ஈரல் பிடிக்காதா? இது மட்டும் தெரிஞ்சா இனி அடிக்கடி சாப்பிடுவீங்க!
கொலஸ்ட்ரால் அல்லது வேறு சில தீவிர உடல்நலப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் மருத்துவர் ஆலோசனைக்கு பின் ஈரல் சாப்பிடுவது சிறந்தது.
திரைப்படங்களில் வரும் சில காட்சிகள் நம் மனதில் நீங்காமல் இடம் பிடித்து விடும். அந்த வகையில் ஈரல் என்றதும் பலருக்கும் 'எம் மகன்' திரைப்படத்தில் நடிகர் நாசர், தன் மகன் பரத்திடம் "கல்லீரலை சாப்பிடுடா, உடம்புக்கு நல்லது" என்று கட்டாயப்படுத்தி அடிக்கும் காட்சி தான் நினைவுக்கு வரும்.
திரையில் இதைப் பார்த்துச் சிரித்தாலும், நிஜ வாழ்க்கையில் கல்லீரல், குறிப்பாக ஆட்டு ஈரல் ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. அசைவ உணவுகளில் மற்ற பாகங்களை விட ஈரலில் தான் மிக அதிகப்படியான சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.
இது ஒரு 'சூப்பர் ஃபுட்' என்று கூட அழைக்கப்படுகிறது. சுவைக்காக மட்டுமின்றி, நம் உடல் உறுப்புகளின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும் ரத்த ஓட்டத்திற்கும் இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இப்படியிருக்க, ஆட்டு ஈரலை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதால் கிடைக்கும் மருத்துவ நன்மைகளைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியம்: ஆட்டு ஈரலில் உடலுக்குத் தேவையான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் அபரிமிதமாக காணப்படுகின்றன. இதில் குறிப்பாக வைட்டமின் A, வைட்டமின் D மற்றும் வைட்டமின் B12 ஆகியவை நிறைந்துள்ளன. இவை நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதோடு, சருமத்தின் பொலிவையும் மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
ஒரு மனிதனின் ஆற்றல் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் (Energy Metabolism), நரம்பு மண்டலத்தின் சுறுசுறுப்பான செயல்பாட்டிற்கும் ஈரலில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் மிக முக்கியமான பங்கினை வகிக்கின்றன. உடலின் அடிப்படை ஆரோக்கியத்திற்குத் தேவையான அனைத்து நுண்ணூட்டச்சத்துக்களையும் ஒரே உணவில் பெற ஆட்டு ஈரல் ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
புரத சத்து: மனித உடலின் வளர்ச்சிக்கும், திசுக்களின் பழுது பார்ப்புப் பணிகளுக்கும் புரதம் என்பது இன்றியமையாதது. ஆட்டு ஈரலில் உயர்தர புரதச் சத்து அதிக அளவில் உள்ளது. நம் உடலில் பல்வேறு வேதிவினைகளுக்குத் தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களையும் (Amino acids) இது வழங்குகிறது.
தசை வலிமை மற்றும் உடல் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த விரும்புவோருக்கு ஈரல் ஒரு சிறந்த உணவாகும். ஒரு முழுமையான சமச்சீர் உணவில் தேவையான அளவு புரதத்தைப் பெறுவதற்கு, வாரத்தில் ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை ஈரலை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்குப் போதுமான வலிமையைத் தரும்.
ரத்த சோகையைத் தடுக்கும் இரும்புச்சத்து: இன்றைய காலகட்டத்தில் பலரையும் பாதிக்கும் முக்கியப் பிரச்சனை ரத்த சோகை (Anemia). உடலில் இரும்புச்சத்து குறைவதால் ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைகிறது. ஆட்டு ஈரலில் இரும்புச்சத்து மிக அதிகமாக உள்ளதால், இது ரத்த அணுக்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
ரத்த சோகை உள்ளவர்கள் அல்லது ரத்த இழப்பைச் சந்தித்தவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு ஈரலைச் சாப்பிட்டு வந்தால், ரத்தத்தின் அளவு விரைவாக உயரும். ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்குத் தேவையான இரும்பை இயற்கையான முறையில் பெறுவதற்கு ஆட்டு ஈரலை விடச் சிறந்த உணவு வேறொன்றுமில்லை என்று கூறலாம்.
மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல்: ஆட்டு ஈரலில் உள்ள பி-வைட்டமின்கள் (B Vitamins) மூளையின் செயல்பாட்டிற்கு உந்து சக்தியாக இருக்கின்றன. குறிப்பாக, வைட்டமின் B12 நினைவாற்றலை மேம்படுத்துவதிலும், மூளை செல்களைப் பாதுகாப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
வயது முதிர்வு காரணமாக ஏற்படும் ஞாபக மறதி மற்றும் அறிவாற்றல் குறைபாடுகளைத் தடுக்க இது உதவுகிறது. வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஈரலை உணவில் கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களின் மூளை வளர்ச்சி மற்றும் கவனிப்புத் திறன் அதிகரிப்பதைக் காண முடியும். மன அழுத்தம் மற்றும் நரம்புத் தளர்ச்சி தொடர்பான பிரச்சனைகளைக் குறைக்கவும் ஈரலில் உள்ள சத்துக்கள் துணைபுரிகின்றன.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தல்: ஆட்டு ஈரலில் உள்ள வைட்டமின் A நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்துவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இது சரும ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதுடன், உடலில் உள்ள சளி சவ்வுகளை (Mucous membranes) ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுகளில் இருந்து உடலைப் பாதுகாக்க முடிகிறது.
நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் முறையாக உருவாவதற்கும், அவை கிருமிகளை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும் தேவையான ஊட்டச்சத்தை ஈரல் வழங்குகிறது. அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுபவர்கள் மற்றும் பலவீனமான உடல்நிலை கொண்டவர்கள் மிதமான அளவில் ஈரலை உட்கொள்வது அவர்களது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
சரியான முறையில் உட்கொள்ளும் முறை: எந்த ஒரு சத்தான உணவாக இருந்தாலும், அதைச் சரியான அளவில் எடுத்துக்கொள்வதே ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. ஆட்டு ஈரலை அதிகமாகச் சாப்பிடுவது சிலருக்குச் செரிமானக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, வாரத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் அளவில் மட்டும் எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது.
குறிப்பாகக் கொலஸ்ட்ரால் அல்லது வேறு சில தீவிர உடல்நலப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் நிபுணர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும். முறையாகச் சமைத்து, மிதமான அளவில் உட்கொண்டால் ஆட்டு ஈரல் என்பது நம் உடலுக்கு ஒரு பொக்கிஷமாகும்.
