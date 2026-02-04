கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 2 மடங்காக அதிகரித்த புற்றுநோய் பாதிப்பு.. மருத்துவர்கள் கூறுவது என்ன?
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் புற்றுநோய் பாதிப்பு 2 மடங்காக அதிகரித்துள்ளதாக தமிழ்நாடு மாநில புற்றுநோய் தொடர்பான தரவுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : February 4, 2026 at 7:00 AM IST
சென்னை: புற்றுநோய்க்கு முறையான சிகிச்சை, உரிய நேரத்தில் அளித்தால் அதிலிருந்து குணமடையலாம் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
புற்றுநோய் என்றாலே சம்பந்தப்பட்ட நோயாளி மட்டுமின்றி அவர்களது குடும்பத்தினரும் பதறக்கூடிய ஒருவித அச்சத்தையும், விரக்தியையும் தருகிறது. ஏனென்றால், தொற்றா நோய்களின் வரிசையில் வரும் இது, அதிகமான உயிரைக் காவு வாங்கியுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இப்படி உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் முக்கிய நோய்களின் பட்டியலில் முன்னிலை வகிக்கிறது புற்றுநோய்.
அதற்கு முக்கிய காரணம் புற்றுநோய்க்கு நிரந்தர மருந்தே இல்லை என்ற அச்சமும், மூட நம்பிக்கையும்தான். ஆனால், அவை உண்மையல்ல.. புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால், முறையான சிகிச்சை வாழ்வியல்துறை போன்றவற்றால் குணப்படுத்தலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். அந்த வகையில், லட்சக்கணக்கான நோயாளிகள் இந்த கொடூர நோயிலிருந்து மீண்டு வருகிறார்கள் என்பது நிதர்சனம்.
இருந்தாலும் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தால், புற்றுநோய் பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் 2012 -ல் 53,022 பேருக்கு இருந்த நோய் பாதிப்பு 2025-ல் ஒரு லட்சத்து 97 பேருக்கு உள்ளது. கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதில், 46,555 ஆண்களுக்கும், 53,542 பெண்களுக்கும் பாதிப்பு இருப்பதாகத் தமிழ்நாடு மாநில புற்றுநோய் தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2012 - 2021 வரை ஆண்களுக்கு 46.2 சதவீதம், பெண்களுக்கு 44.4 சதவீதம் மட்டுமே பாதிப்பு இருந்துள்ளதாகவும், 2022-ல் 48,174 பெண்களுக்கும் - 41,091 ஆண்களுக்கும்; 2023-ல் 49,964 பெண்களுக்கும், 42,912 ஆண்களுக்கும், 2024-ல் 51,753 பெண்களுக்கும், 44,733 ஆண்களுக்கும், 2025-ல் 53,542 பெண்களுக்கும், 46,555 ஆண்களுக்கும் எனத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் அந்த தரவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதில், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருநெல்வேலி, தென்காசி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஆகியவற்றில் புதிதாக புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகளவில் காணப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் நோய் பாதிப்பிற்கான அறிகுறிகள் வெளியே தெரியாததால், அதனை ஆரம்பத்தில் கண்டறிவது சிரமமாகவுள்ளது.
குறிப்பாக, பெண்களுக்கு வரும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், மார்பக புற்றுநோய், சினைப்பை புற்றுநோய் போன்றவற்றை வெளியில் சொல்வதற்கும், அந்த பகுதிகளில் பரிசோதனை செய்யவும் பெண்கள் அச்சப்படுகின்றனர். இறுதியில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமின்றி, அவர்களது குடும்பமும் அதிக சிரமத்தை சந்திக்க நேரிடுகிறது. இதற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும், அதைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாகவும் உலகமும் முழுவதும் பிப்.4 ஆம் தேதி உலக புற்றுநோய் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
எச்பிவி தடுப்பூசி அவசியம்
இந்நிலையில், சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயலதிகாரி கல்பனா பாலகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 2 மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல், தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் புகை, வேதிப்பொருட்கள் (கெமிக்கல்) அதிகளவில் பயன்படுத்துவதால் ஹார்மோன் மாற்றம், வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம், உடலுழைப்பு இல்லாமல் இருப்பது போன்ற பல காரணங்கள் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், முறையான உடற்பயிற்சி, வீட்டில் சமைத்த உணவுகளை சாப்பிடுவது போன்றவற்றால் புற்றுநோய் பாதிப்பு வராமல் குறைக்க முடியும். அதற்காக, புற்றுநோய் வரவே வராது என்றும் கூற முடியாது. மரபணு (ஜெனடிக்) சார்ந்த புற்றுநோய்கள் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, குடும்பத்தினருக்கு புற்றுநோய் இருப்பது தெரிந்தால், முன்கூட்டியே கண்டறிந்து குணப்படுத்த முடியும்.
தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர் போன்ற இடங்களில் புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகளவில் இருக்கிறது. அதற்கான முழுக்காரணம் தெரியவில்லை. குறிப்பாக, 80 சதவீதம் எச்பிவி (human papillomavirus) நோய் கிருமியால் வருகிறது. இதனை தடுக்க தமிழ்நாடு முழுவதும் எச்பிவி தடுப்பூசி கொடுக்க வேண்டும். இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் படிப்படியாகக் குறைந்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் விழிப்புணர்வு, மாதவிடாய் காலங்களில் சுத்தமாக இருத்தல், எச்பிவி தடுப்பூசி போடுவதுதான்.
மக்கள் வாரத்திற்கு ஒன்றரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். வீட்டில் சமைத்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். அரிசி, கோதுமை சாப்பிடுவதை தவிர்த்து, காய்கறிகள் சாப்பிட வேண்டும். புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். புற்றுநோய் அறிகுறிகள் பற்றி யூடிப் பார்த்தோ, மற்றவர்கள் கூறுவதைக் கேட்டோ சிகிச்சை மேற்கொள்ளக் கூடாது. சரியான மருத்துவரிடம் சென்று சிகிச்சை பெற வேண்டும். மூளையில் கட்டி இருந்தாலும் நாம் அதனை சிகிச்சை மூலம் அகற்றுகிறோம். முன்பு மூளை புற்றுநோய் சிகிச்சை அளிக்கமாட்டோம். தற்பொழுது அதற்கும் சிகிச்சை வந்துவிட்டது” என அறிவுறுத்தினார்.
சிகிச்சையை தள்ளிப்போடக் கூடாது
தொடர்ந்து பெண்களுக்கான புற்றுநோய் நிபுணர் ஜெயஸ்ரீ நடராஜன் கூறியதாவது, “இளம் வயதில் திருமணமாகி குழந்தை பெற்றவர்களுக்குக் கிருமித்தொற்று அதிகம் இருப்பதால், அவர்களுக்கு கருப்பை புற்றுநோய் வருகிறது. தற்போது, வளர்ந்து வரும் சமூகத்தில் பெண்கள் 25 வயதிற்கும் மேல் திருமணம் செய்துகொள்வதால், அதன் பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது.
அதேபோல, உடல்பருமாக உள்ள பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அதிகரித்து வருகிறது. பெண்களின் பிறப்பு உறுப்பில் உள்ள சினைப்பை வாய் புற்றுநோய் மரபு வழியாக 10 சதவீதமும், 90 சதவீதம் பிறகாரணங்களால் வருகிறது. இளம் வயதில் மாதவிடாய் அடையும் பெண்களுக்கும், குழந்தைகள் இல்லாத பெண்களுக்கு, மரபு வழியாகவும் வருகிறது. நமது சமூகத்தில் ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லை. எனவே, எந்த காரணத்திற்காகவும் பெண்கள் சிகிச்சையை தள்ளிப்போடக் கூடாது.
பெண்கள் முன்வர வேண்டும்
நமது சமூகத்தில் பெண் உறுப்புகளை பார்த்து பரிசோதனை செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் உள்ளோம். ஆனால், கூச்சப்படாமல் ஆரம்பநிலையிலேயே கண்டுபிடித்தால் குணப்படுத்த முடியும். பெண்களுக்கு ஏற்படும் தயக்கம் காரணமாக கர்ப்பபைவாய் புற்றுநோய் கண்டறிவதற்கான, பரிசோதனைகளை மருத்துவர்கள் செய்ய வேண்டும். ஆனால், தற்பொழுது பெண்களே சுயபரிசோதனை செய்து கிட் அனுப்பினாலும் அதிலிருந்தே கண்டறிந்து விட முடியும்.
11 வயதில் பருவமடைவது ஆபத்து
இதற்கான தடுப்பூசி போடுவது, திருமணம் செய்துகொண்ட பெண்கள் பரிசோதனை செய்து கொள்வது போன்றவற்றின் மூலம்தான் குறைக்க முடியும். பெண்கள் சரியான உணவு, உடற்பயிற்சி, உடல் பருமன் இல்லாமல் இருப்பது போன்றவையும் செய்ய வேண்டும். இளம் வயதில் பெண்கள் வயதுக்கு வரும்போது அவர்களின் சினை முட்டையில் மாதத்திற்கு ஒன்று வர வேண்டிய கருமுட்டை சினைப்பை வேலை செய்யாத வகையில் சிறிய சிறிய சினை முட்டைகளை போட்டு உடலில் ஹார்மோன் தொந்தரவு வருகிறது.
இதனால் கருப்பை பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மாதவிடாய் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வராத பெண்களுக்கு புற்றுநோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஆரம்பிக்கும் வயது 11 என குறைந்து வருவதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். மாதவிடாய் வயதிற்கான வரம்பு அதிகரிக்கும்போது சினைப்பை அல்லது கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது.
தடுப்பூசி அவசியம்
9 வயது முதல் 14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எச்பிவி தடுப்பூசி போடும்போது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க முடியும். திருமணம் முடிந்த பின்னர் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதிலும் சரியான திட்டமிடல் இருக்க வேண்டும். 30 வயதிற்கு மேல் சரியான காலத்தில் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். மார்பகத்தை சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்திலும் இலவசமாக எச்பிவி தடுப்பூசி சனிக்கிழமைகளில் கொடுத்து வருகிறோம். பெற்றோர்கள் 14 வயது முதல் 19 வயதிற்குட்பட்ட பெண்களுக்கு ஆதார் அட்டை எடுத்துவந்து போட்டுக் கொள்ளலாம்” என தெரிவித்தார்.