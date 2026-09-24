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டெங்கு, உண்ணி காய்ச்சல் அச்சுறுத்தல்: பள்ளிகளில் தூய்மைப் பணிகளை தீவிரப்படுத்த அதிரடி உத்தரவு!

டெங்கு மற்றும் உண்ணி காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமையன்று பள்ளி வளாகங்களில் மாபெரும் தூய்மைப் பணி நடத்தப்பட வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2026 at 10:23 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் உண்ணி காய்ச்சல் பாதிப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால், பள்ளி மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், நோய் பரவலை தொடக்கத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தவும் பள்ளிக்கல்வி துறை முக்கிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் தீவிரத் தூய்மைப் பணிகளை உடனே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், மாணவர்கள் நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்படாதவாறு விழிப்புடனும் பாதுகாப்புடனும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் மாநில அரசு மற்றும் பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில் அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

புதன்கிழமையில் தூய்மைப் பணி:

பள்ளிக்கல்வித் துறை அரசு செயலாளர் இன்னசன்ட் திவ்யா வழங்கியுள்ள முக்கிய அறிவுறுத்தல்களின்படி, பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் லதா மற்றும் தொடக்கக் கல்வி துறை இயக்குநர் நரேஷ் ஆகியோர் இணைந்து அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளனர்.

அதில், கள அளவில் இயங்கும் அனைத்து அதிகாரிகளும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பள்ளி வளாகங்களை எவ்வித தொய்வுமின்றிப் பராமரிக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, "ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமையன்று பள்ளி வளாகங்களில் மாபெரும் தூய்மைப் பணி (Mass Clean-up) நடத்தப்பட வேண்டும்.

பள்ளி எந்த மூளையிலும் தண்ணீர் தேங்காமல் இருப்பதை உறுதிசெய்து, அனைத்து விதமான கழிவுகளையும் உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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பள்ளிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு

பள்ளி வளாகங்களில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாவதை தவிர்க்கவும், காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்கவும் தலைமை ஆசிரியர்களும் ஊழியர்களும் பின்வரும் இடங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தித் தூய்மை செய்ய வேண்டும் எனப் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது,

  1. பள்ளி மொட்டை மாடிகள், மழைநீர் வடிகால்கள், குடிநீர்த் தொட்டிகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
  2. சமையலறை, சத்துணவுக்கூடங்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் ஓரங்கள்.
  3. பழைய கட்டிடங்கள், பயன்பாட்டில் இல்லாத அறைகள், கட்டிடங்களின் பின்புறப் பகுதிகள், புதர்கள் மற்றும் மரங்கள் அடர்ந்த பகுதிகள்.
  4. தேங்கி கிடக்கும் பழைய டயர்கள், பிளாஸ்டி பொருட்கள் மற்றும் உலோகம் சார்ந்த கொள்கலன்கள் அனைத்தையும் முற்றிலும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

புதர்கள், கழிவுகள் அகற்றம்:

ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களே நேரடியாக வளாகத்தைச் சுற்றி ஆய்வு செய்து, பின்வரும் பணிகளை தவறாமல் மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது:

  • பள்ளி வளாகம் முழுவதையும் ஆய்வு செய்து, தேவையற்ற கழிவுகளையும் குப்பைகளையும் அப்புறப்படுத்துதல்.
  • மழைநீர் தேங்கியுள்ள இடங்களை உடனடியாகக் கண்டறிந்து, அந்த நீரை வெளியேற்றுதல்.
  • நீர் தேங்க வாய்ப்புள்ள பழைய பொருட்களை உடனடியாக அகற்றுவது அல்லது பாதுகாப்பாக மூடி வைப்பது.
  • குடிநீர்த் தொட்டிகள் மற்றும் பிற சேமிப்புத் தொட்டிகள் அனைத்தும் சரியாக மூடப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்ப்பது.
  • மழைநீர் வடிவதற்கு கட்டப்பட்டுள்ள வடிகால்களில் அடைப்புகள் இருந்தால், அவற்றை உடனுக்குடன் சரிசெய்வது.
  • வளாகத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக வளர்ந்துள்ள அடர்ந்த புதர்கள் மற்றும் தேவையற்ற செடிகளை வெட்டி அப்புறப்படுத்துவது.
  • மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் கழிப்பறைகள், கைகழுவும் இடங்களை எப்போதும் கிருமிநாசினி கொண்டு சுகாதாரமாக வைத்திருப்பது.
  • பள்ளிச் சமையலறை மற்றும் உணவருந்தும் பகுதிகளை மிகவும் தூய்மையாகப் பராமரிப்பது.
  • நீண்ட நாட்களாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் கிடக்கும் தேவையில்லாத பழைய கழிவுப் பொருட்களை வகைப்படுத்திப் பாதுகாப்பான முறையில் வெளியேற்றுவது.
  • பழைய கட்டிடங்கள் அல்லது பயன்படாத அறைகளில் உள்ள கழிவுகளை அகற்ற, தேவைப்படும்பட்சத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் பிற அரசு துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் தேங்கும் அபாயம் அதிகமுள்ள பள்ளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து ஆய்வுகள் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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டெங்கு வைரஸுடன் உற்பத்தியாகும் கொசு

டெங்கு காய்ச்சலை உருவாக்கும் ‘ஏடிஎஸ்’ (Aedes) வகை கொசுக்கள் குறித்துப் பொது சுகாதாரத் துறை மற்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் மிக முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளனர்.

பொது இடங்கள் மற்றும் பள்ளி வளாகங்களில் நீண்ட நாட்களாக தேங்கிக் கிடக்கும் கழிவுப் பொருட்களில் சேரும் மழைநீரில்தான் இந்த ஏடிஎஸ் கொசுக்கள் அதிகளவில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. அவ்வாறு தேங்கிய நீரில் உற்பத்தியாகும் கொசுக்கள், தற்போதைய சூழலில் மிக வீரியம் மிக்கவையாக மாறியுள்ளன.

மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், இந்த ஏடிஎஸ் கொசுக்கள் முட்டையிடும் போதே, அந்த முட்டையிலேயே டெங்கு வைரஸை சுமந்து உருவாகின்றன. இதனால், முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் புதிய கொசுக்கள் நேரடியாகவே டெங்கு வைரஸை பரப்பும் திறன் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. இவை மிக வேகமாகப் பல்கி பெருகி மனிதர்களுக்குக் கடுமையான காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன.

எனவே, பள்ளிக்கல்வித் துறை, பொது சுகாதாரத் துறை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அனைத்தும் ஒன்றுணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே, பள்ளி மாணவர்களையும் பொதுமக்களையும் டெங்கு மற்றும் உண்ணி காய்ச்சலின் பிடியிலிருந்து முழுமையாகப் பாதுகாக்க முடியும் என சுகாதார வல்லுநர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

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TAGGED:

உண்ணி காய்ச்சல் பரவல்
DENGUE SPREAD IN TAMIL NADU
MOSQUITO CONTROL IN SCHOOLS
பள்ளிக்கல்வித்துறை
DENGUE PREVENTIVE MEASURES

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