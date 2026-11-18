கருப்பை வாய் புற்றுநோய்: 9 மாதங்களில் 3.90 லட்சம் மாணவிகளுக்கு இலவச ஹெச்பிவி தடுப்பூசி - இலக்கை அடைய தமிழக அரசு தீவிரம்
14 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி ஒரு தவணை மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது என பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்தார்.
Published : November 18, 2026 at 8:13 PM IST
- BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 9 மாதங்களில் 14 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட 3 லட்சத்து 90 ஆயிரம் பள்ளி மாணவிகளுக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஹெச்பிவி தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்று பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் பெண்களிடையே ஏற்படும் புற்றுநோய்களில் மார்பக புற்றுநோய்க்கு பின்னர், கருப்பை வாய் புற்றுநோய் (Cervical Cancer) இரண்டாவது மிக முக்கியமான பாதிப்பாக உள்ளது. உலக அளவில் கருப்பை வாய் புற்றுநோயால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளில் சுமார் 25% இந்தியாவில் மட்டுமே நிகழ்கின்றன என சர்வதேச அளவிலான புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனை உறுதிப்படுத்திய மத்திய ஜிதேந்திர சிங், இந்தியாவில் கருப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் பரிசோதனைக்காக உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஹெச்.பி.வி வைரஸ் பரிசோதனைக் கருவிகளின் செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்வது குறித்து கூட்டத்தில் உலகளவில் கருப்பை வாய் புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்படும் பெண்களில் 5 இல் ஒருவர் இந்தியாவை சேர்ந்தவராக உள்ளார் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, தேசிய நோய் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் தரவுகளின்படி, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு 7,902 பேர் கருப்பை வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். அந்த எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு வருடமும் அதிகரித்து 2025-ஆம் ஆண்டு இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 8,389 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இதேபோன்று, 2012-ஆம் ஆண்டு கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பாதித்து 4,267 பேர் இறந்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், 2025-ஆம் ஆண்டு 4,530 பேர் இறந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் ஹெச்பிவி தடுப்பூசி
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சூழலில், இதனை ஆரம்ப நிலையிலேயே தடுக்கும் வகையில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு ஹெச்பிவி (HPV Vaccine) என்ற கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசியை இலவசமாக போடும் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
கடந்த ஜனவரி மாதம் அப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். அதன்படி, முதற்கட்டமாக தர்மபுரி, அரியலூர், கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் பரிசோதனை அடிப்படையில் 14 முதல் 15 வயதிற்குட்பட்ட பள்ளி மாணவிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி போடப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் 14 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து மாணவிகளுக்கும் பொது சுகாதாரத்துறையின் மூலம் இந்த தடுப்பூசி இலவசமாக போடப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், கடந்த 9 மாதங்களில் 3 லட்சத்து 90 ஆயிரம் பள்ளி மாணவிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குனர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.
3.90 லட்சம் மாணவிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அவர், “தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளில் பயிலும் 14 முதல் 15 வயதிற்குட்பட்ட மாணவிகள் அனைவருக்கும் ஹெச்பிவி போடுவதற்கு தமிழக அரசு 60,000 தடுப்பூசிகளை வாங்கியது. தமிழ்நாட்டில் 14 முதல் 15 வயதிற்கு உட்பட்டு சுமார் 7,76,000 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்பதே இலக்கு.
அதற்காக முதற்கட்டமாக பரிசோதனை அடிப்படையில் 22,000 மாணவிகளுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது. அதன் பின்னர், மத்திய அரசு 7 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ஹெச்பிவி தடுப்பூசிகளை வழங்கியது.
தமிழ்நாட்டில் பிப்ரவரி மாதம் முதல் மாணவிகளுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இதுவரையில் 3 லட்சத்து 90 ஆயிரம் பெண் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. அனைவருக்கும் போடுவதற்கான பணிகள் தீவிர படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்காக பள்ளியிலிருந்து மாணவிகளை அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அரசு மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகியவற்றுக்கு அழைத்து வரப்பட்டு, பெற்றோர்களின் ஒப்புதலுடன் இந்த தடுப்பூசி போடப்படுகிறது.
ஒரு தவணை மட்டும் போதுமானது
14 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த தடுப்பூசி ஒரு தவணை மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது. இதுவே, ஹெச்பிவி தடுப்பூசி போடாமல் இருந்து 18 வயது உட்பட்டவர்கள் என்றால், அவர்கள் 3 தவணை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இந்த தடுப்பூசி போடுவதால் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாது. அதேபோல் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படுவதை தடுக்கவும் முடியும். எனவே, பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு இந்த தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மேலும், பள்ளிகளில் ஐந்து, ஏழு மற்றும் ஒன்பதாம் வகுப்பில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு ரத்தசோகை நோய் உள்ளதா என்பதை பரிசோதனை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம். அவ்வாறு ரத்தசோகை உள்ளதை கண்டறியும் பொழுது அவர்களுக்கு தொடர்ந்து அதற்கான சிகிச்சை அளிக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.
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எந்தவித பக்க விளைவுகளும் கிடையாது
மேலும் இதுகுறித்து பொது சுகாதாரத் துறையின் இணை இயக்குநர் பரணிதரன் கூறும்போது, ”இந்த தடுப்பூசி முன்கூட்டியே போடுவதால் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பாதிப்பு தடுக்கப்படுகிறது. மேலும், குழந்தைகள் பிறந்த உடனேயே ஹெச்பிவி, மஞ்சள் காமலை மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோய் தடுப்பதற்கான தடுப்பூசிகள் போடப்படுகின்றன.
இந்த தடுப்பூசியால் எவ்வித பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாது. 150 நாடுகளில் இந்த தடுப்பூசி மாணவிகளுக்கு போடப்பட்டு வருகின்றன. 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து இந்த தடுப்பூசி பயன்பாட்டில் உள்ளது. பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு போடும்போது சில சிரமங்கள் உள்ளன. அதனை ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் - ஆசிரியர் கழக நிர்வாகிகள் மூலம் மாணவிகளின் பெற்றோர்களிடம் எடுத்துக் கூறி அவர்களின் ஒப்புதல் பெறுகின்றனர். அதன் பின்னர் அரசு மருத்துவமனைகளில் வைத்து தடுப்பூசி போடுகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.