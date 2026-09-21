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ஞாபக மறதிக்கு முற்றுப்புள்ளி: நினைவாற்றலை அதிகரிக்க 5 சூப்பர் டிப்ஸ்!

அதிகப்படியான கவலையும் மன அழுத்தமும் இருக்கும்போது, மூளையின் தற்காலிக நினைவாற்றல் பகுதியில் இடம் காலியாக இருக்காது. இதனால் புதிய தகவல்களை மூளையால் சரியாக சேமிக்க முடியாமல் ஞாபக மறதி அதிகமாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 21, 2026 at 7:00 AM IST

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தினமும் காலையில் சாவி எங்கே வைத்தோம் என்று தேடுவது, கடைக்கு சென்று வாங்க வேண்டிய பொருளை மறந்துவிட்டு திரும்புவது, அல்லது தேர்வின் போது படித்த விஷயம் திடீரென மறந்து போவது என ஞாபக மறதியால் ஏற்படும் சிரமங்களை நம் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் சந்தித்திருப்போம்.

"நமக்கு வயதாகிவிட்டது, அதனால் தான் எல்லாம் மறக்கிறது" என்றோ அல்லது "நமக்கு இயல்பாகவே நினைவாற்றல் குறைவு" என்றோ பலர் தவறாக நினைத்து கொள்கிறார்கள். உண்மையில், ஞாபக மறதி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அல்ல. நமது மூளை எப்படி தகவல்களை சேமிக்கிறது மற்றும் நினைவில் வைத்து கொள்கிறது என்பதை புரிந்துகொண்டால், அனைவரும் ஞாபக சக்தியை சரியாக பயன்படுத்த முடியும்.

மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

நமது மூளையில் தகவல்கள் மூன்று நிலைகளில் சேமிக்கப்படுகின்றன,

  • உணர்ச்சி வழி சேமிப்பு: நாம் பார்க்கும், கேட்கும் விஷயங்கள் சில நொடிகள் மட்டும் மூளையில் பதிவது.
  • தற்காலிக நினைவாற்றல்: ஒரு தொலைபேசி எண்ணை கேட்டு உடனடியாக குறிப்பெடுப்பது அல்லது ஒரு கணக்கை போடுவது போன்ற அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படுவது. இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை உண்டு. ஒரே நேரத்தில் 7 விஷயங்களுக்கு மேல் இதில் சேமிப்பது கடினம்.
  • நீண்டகால நினைவாற்றல்: முக்கியமான தகவல்கள், கடந்த கால நிகழ்வுகள் மற்றும் நாம் கற்றுக்கொண்ட திறன்கள் பல ஆண்டுகள் அல்லது வாழ்நாள் முழுமைக்கும் சேமிக்கப்படும் இடம்.

தற்காலிக நினைவாற்றலில் இருக்கும் தகவல்களை சரியாக நீண்டகால நினைவாற்றலுக்கு மாற்றாத போது தான் நமக்கு ஞாபக மறதி ஏற்படுகிறது. அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட 5 எளிய முறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் இந்த ஞாபக மறதியை குறைத்து, நினைவாற்றலை சிறப்பாக பயன்படுத்தலாம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

மொபைல் போனை தவிர்க்கவும்

நாம் ஒரு வேலையை செய்யும்போதோ அல்லது படிக்கும்போதோ, செல்போன் அருகில் இருந்தால் (அது சைலண்ட் மோடில் இருந்தாலும் கூட) கவனச்சிதறல் ஏற்படும். "யாராவது அழைப்பார்களா?" அல்லது "மெஜேச் ஏதேனும் வருமா?" என்று மூளையின் ஒரு பகுதி யோசித்துக்கொண்டே இருக்கும்.

இது தற்காலிக நினைவாற்றலின் திறனை குறைக்கிறது. எனவே, கவனத்துடன் ஒரு வேலையை செய்யும்போது போனை வேறு அறையில் வைத்துவிடுவது மூளையின் கவனிப்பு திறனை நேரடியாக அதிகரிக்கும்.

மன அழுத்தத்தையும் தேவையில்லாத சிந்தனைகளையும் குறையுங்கள்

அதிகப்படியான கவலையும் மன அழுத்தமும் இருக்கும்போது, மூளையின் தற்காலிக நினைவாற்றல் பகுதியில் இடம் காலியாக இருக்காது. இதனால் புதிய தகவல்களை மூளையால் சரியாக சேமிக்க முடியாமல் ஞாபக மறதி அதிகமாகிறது.

மனதை அமைதிப்படுத்த எளிய மூச்சு பயிற்சியை செய்யலாம். மூக்கு வழியாக ஆழமாக மூச்சை இழுத்து, ஒரு வினாடி நிறுத்தி, பிறகு வாய் வழியாக மெதுவாக வெளிவிட வேண்டும். இதை தொடர்ந்து 5 நிமிடங்கள் செய்யும்போது நரம்பு மண்டலம் அமைதியாகி, புதிய விஷயங்களை நினைவில் கொள்ள மூளை தயாராகும்.

தகவல்களை பிரித்து நினைவில் வையுங்கள்

ஒரு 10 இலக்க தொலைபேசி எண்ணை நினைவில் கொள்ளும்போது, அதை 3 அல்லது 4 எண்களாக பிரித்து படிப்பது அனைவருக்கும் எளிதாக இருக்கும். அதே முறையை மற்ற தகவல்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணத்திற்கு, ஒரு பெரிய கட்டுரையை மனப்பாடம் செய்வதற்கு பதிலாக, அதை 3 அல்லது 4 முக்கிய பகுதிகளாக பிரித்து, ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு சிறிய தலைப்பை கொடுத்து நினைவில் கொள்ளலாம். இது மூளைக்குச் சுமையை குறைக்க உதவும்.

படித்ததை மீண்டும் நினைவூட்டிப் பாருங்கள்

ஒரு விஷயத்தை படித்த பிறகு அல்லது தெரிந்துகொண்ட பிறகு, மீண்டும் மீண்டும் அதை வாசித்து கொண்டிருப்பதை விட, புத்தகத்தை மூடி வைத்துவிட்டு "நாம் என்ன படித்தோம்?" என்று நினைத்து பார்ப்பது தான் சரியான வழி.

தகவலை மூளையில் இருந்து வெளியே கொண்டுவர முயற்சிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும், அந்த நினைவுக்கான பாதை பலப்படுகிறது. பல நேரங்களில் நமக்கு "மறந்துவிட்டது" என்று தோன்றும் விஷயங்கள் உண்மையிலேயே அழியவில்லை. அதை எப்படி மீண்டும் நினைவுக்கு கொண்டுவருவது என்ற வழி தெரியாததே காரணம். சுய பரிசோதனை மற்றும் பயிற்சி இதற்கு நல்ல தீர்வாகும்.

மூளைக்கு தேவையான இடைவேளை கொடுங்கள்

தொடர்ந்து இடைவெளியின்றி படிப்பது அல்லது வேலை செய்வது மூளையை சோர்வடைய செய்யும். படிக்கும் நேரத்தை இடைவெளி விட்டு பிரிப்பது நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும்.

உதாரணத்திற்கு, ஒரு தேர்வுக்கு 5 நாட்கள் இருக்கிறது என்றால், தினமும் தொடர்ந்து படித்துக்கொண்டே இருக்காமல் நடுவில் குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஓய்வுக்காக ஒதுக்க வேண்டும். மூளை ஓய்வு எடுக்கும் நேரத்தில் தான் தகவல்களை நீண்டகால நினைவாற்றலுக்கு மாற்றும் வேலையை செய்கிறது.

ஆய்வு:

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/working-memory

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549791/

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TAGGED:

ஞாபக மறதி
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