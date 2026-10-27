சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்காமல் தீபாவளி இனிப்புகளை சாப்பிடுவது எப்படி? 9 டிப்ஸ் இதோ!
வெறும் வயிற்றில் இனிப்புகளை சாப்பிடக் கூடாது. ஒரு முழுமையான உணவிற்கு பிறகோ அல்லது பாதாம், வால்நட், பனீர் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த சிற்றுண்டியுடனோ சிறிய அளவில் இனிப்பை சாப்பிடலாம்.
Published : October 27, 2026 at 9:32 AM IST
தீபாவளிக்கு இன்னும் பத்து நாட்கள்தான் இருக்கின்றன. அதற்குள் வீடுகளில் பலகார மணமும் திருவிழா கால உற்சாகமும் இப்போதே தொடங்கிருக்கும். மற்ற நாட்களை காட்டிலும் பண்டிகை நாட்களில் என்னதான் கட்டுப்பாடுடன் இருக்க முயன்றாலும், கண்ணில் படும் சுவையான பலகாரங்களையும் விதவிதமான இனிப்புகளையும் பார்த்து மனம் சும்மா இருக்குமா? தினமும் இரண்டு மூன்று இனிப்புகளையாவது ருசித்துவிடுவது வழக்கமாகிவிடுகிறது.
இது ஆரோக்கியமான ஒரு நபருக்கு வேண்டுமானால் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாமல் போகலாம். ஆனால், சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் நிலை முற்றிலும் வேறுபட்டது. "நமக்கும் ஆசையாகத்தான் இருக்கிறது, சாப்பிட்டால் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரித்துவிடுமோ?" என்ற பயமும் தயக்கமும் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் ஆசையும் மனதை அலைக்கழிக்கும்.
உங்களுக்கும் இந்த தீபாவளிக்கு இனிப்புகளை ருசிக்க ஆசை இருக்கிறதா? கவலை வேண்டாம். ஆசையையும் தீர்த்துக்கொண்டு, ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாத்து கொள்ள சில எளிய வழிமுறைகள் உள்ளன. இன்னும் பத்து நாட்களில் வரவிருக்கும் இந்த தீபாவளியை எந்தவித அச்சமும் இன்றி, மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய 9 குறிப்புகள் இதோ.
இனிப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுதல்
தீபாவளி பண்டிகையின்போது இனிப்புகளை முழுமையாக தவிர்க்க முடியாது. ஆனால், சாப்பிடும் முறையில் சில மாற்றங்களை செய்யலாம்.
- பாலால் செய்யப்பட்ட மற்றும் உலர் திராட்சை/பருப்பு இனிப்புகள்: ரசகுல்லா, பாயசம் அல்லது உலர் திராட்சை மற்றும் பருப்புகள் சேர்ந்த லட்டுகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இவற்றில் உள்ள புரதமும் ஆரோக்கியமான கொழுப்பும் சர்க்கரை உடம்பில் உறிஞ்சப்படும் வேகத்தை குறைக்கும்.
- எண்ணெயில் பொரித்த இனிப்புகளைத் தவிர்க்கவும்: குலாப் ஜாமூன், ஜிலேபி போன்ற எண்ணெயில் பொரித்து சர்க்கரை பாகில் ஊறவைத்த இனிப்புகளை தவிர்ப்பது நல்லது. இவை ரத்த சர்க்கரையை திடீரென உயர்த்தும்.
- வெறும் வயிற்றில் இனிப்பு வேண்டாம்: வெறும் வயிற்றில் இனிப்புகளை சாப்பிடக் கூடாது. ஒரு முழுமையான உணவிற்கு பிறகோ அல்லது பாதாம், வால்நட், பனீர் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த சிற்றுண்டியுடனோ சிறிய அளவில் இனிப்பை சாப்பிடலாம்.
உணவுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆரோக்கிய மாற்றங்கள்
பண்டிகை காலத்தில் சமைக்கும் உணவுகளில் சில சிறிய மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கலாம்.
- மைதாவிற்குப் பதில் தானியங்கள்: வீட்டில் பலகாரங்கள் செய்யும்போது மைதாவிற்கு பதிலாக முழு தானிய மாவுகளை பயன்படுத்தலாம். குறைந்த கலோரி கொண்ட சர்க்கரை மாற்றுகளையோ அல்லது இயற்கை இனிப்புகளையோ அளவோடு பயன்படுத்தலாம்.
- நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம்: பிரதான உணவில் காய்கறிகள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகமாகச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- கார்போஹைட்ரேட் அளவைக் குறைத்தல்: உணவிற்குப் பிறகு இனிப்பு சாப்பிட திட்டமிட்டால், உணவில் அரிசி அல்லது ரொட்டியின் அளவை குறைத்து கொள்வது நல்லது.
- சரியான நேரத்திற்குச் சாப்பிடுதல்: வழக்கமான உணவு நேரத்தை மாற்றுவதை தவிர்ப்பதன் மூலம் இரவில் சர்க்கரை அளவு மாறுபடுவதை தடுக்கலாம்.
ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்ஸ்
உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் வீடுகளுக்கு செல்லும்போது அல்லது வீட்டிலேயே இருக்கும்போது வறுத்த மற்றும் பொரித்த நொறுக்கு தீனிகளுக்கு பதிலாக அவித்த சுண்டல், வறுத்த கடலை, காய்கறி துண்டுகள் அல்லது நட்ஸ் போன்றவற்றை சாப்பிடலாம்.
நடைப்பயிற்சி மற்றும் உடற்பயிற்சி
கொண்டாட்டங்களுக்கு நடுவே உடற்பயிற்சியை மறந்துவிடக் கூடாது. மதிய அல்லது இரவு உணவிற்கு பிறகு 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் மெதுவாக நடைப்பயிற்சி செய்வது, உணவிற்கு பின் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதை தடுக்கும்.
ரத்த சர்க்கரை அளவை கண்காணித்தல்
பண்டிகை நாட்களில் சர்க்கரை அளவை வழக்கத்தை விட கூடுதல் கவனத்துடன் பரிசோதிக்க வேண்டும். எந்த வகை உணவுகள் அல்லது இனிப்புகள் சர்க்கரை அளவை உயர்த்துகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ள இது உதவும்.
தண்ணீர் குடிப்பதில் கவனம்
பண்டிகை அவசரத்தில் தண்ணீர் குடிப்பதை மறந்துவிட கூடாது. உடலை தேவையான அளவு நீர்ச்சத்துடன் வைத்திருப்பது ரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த உதவும். சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்களைத் தவிர்த்து, மூலிகை தேநீர் அல்லது எலுமிச்சை நீர் போன்றவற்றை அருந்தலாம்.
மருந்து மற்றும் இன்சுலின்
பண்டிகை வேலைகள் அல்லது பயணங்கள் காரணமாக மருந்துகளை போட மறந்துவிடக் கூடாது. மருத்துவர் பரிந்துரைத்த இன்சுலின் அல்லது மாத்திரைகளை சரியான நேரத்தில் தவறாமல் உட்கொள்ள வேண்டும்.
முதலுதவி
ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரெனக் குறையும் சூழல் (Hypoglycemia) ஏற்பட்டால் சமாளிக்க, குளுக்கோஸ் மாத்திரைகள், மிட்டாய் அல்லது பழச்சாறு போன்றவற்றை எப்போதும் கையோடு வைத்திருப்பது பாதுகாப்பானது.
மன அழுத்தம் மற்றும் ஓய்வு
தீபாவளி நேரத்தில் வீட்டைச் சுத்தம் செய்வது, விருந்தினர்களை உபசரிப்பது போன்ற வேலைகளால் மன அழுத்தமும் சோர்வும் ஏற்படலாம். மன அழுத்தம் அதிகரித்தால் சர்க்கரை அளவும் அதிகரிக்கும். எனவே, தியானம், யோகா அல்லது மூச்சு பயிற்சி மூலம் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொண்டு போதுமான ஓய்வெடுப்பது அவசியம்.