கழுத்து வீக்கம் தைராய்டு புற்றுநோயின் அறிகுறியா? பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஆரம்ப கால எச்சரிக்கை!
கழுத்தில் புதிதாக ஒரு கட்டி ஏற்பட்டு, அது நாளாகியும் குறையாமல் அல்லது பெரிதாகிக்கொண்டே சென்றால், அது சாதாரண தைராய்டு வீக்கம் என்று நீங்களே தீர்மானிக்க கூடாது.
Published : October 23, 2026 at 5:17 PM IST
கண்ணாடியில் முகத்தை பார்க்கும்போதோ அல்லது கழுத்தை கழுவும்போதோ கழுத்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன வீக்கம் போல தெரிவதை எத்தனை பேர் கவனிக்கிறோம்? "அட, இது சாதாரண தைராய்டு பிரச்சனையாகத்தான் இருக்கும், வைட்டமின் குறைபாடாகவும் இருக்கலாம்" என்று நாமே ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டு அதை கண்டுகொள்ளாமல் கடந்துவிடுவது பலரிடம் வழக்கமாக இருக்கிறது.
வலி எதுவுமில்லையே என்ற தைரியத்தில் பல மாதங்கள், சில சமயங்களில் வருடங்களை கூட அப்படியே கடந்துவிடுகிறோம். ஆனால், எளிய முறையில் தென்படும் அந்த சிறிய வீக்கம் பல நேரங்களில் நம் உடலுக்குள் நடக்கும் ஏதோ ஒரு தீவிர பிரச்சனையின் முதல் அறிகுறியாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
குறிப்பாக, பெண்களை அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய தைராய்டு புற்றுநோயின் தொடக்க நிலை இதுவாக கூட இருக்கலாம் என்கிறார் மும்பை எஸ்.எஸ்.ஓ. புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் தலை மற்றும் கழுத்து புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் அமித் சக்ரவர்த்தி. வலி இல்லையே என்று நாம் அலட்சியமாகவிடும் அந்த சின்ன வீக்கத்தின் பின்னணியில் உள்ள எச்சரிக்கையை விரிவாக பார்ப்போம்.
கழுத்து வீக்கத்தை எப்போது தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்?
கழுத்தில் ஒரு சிறிய கட்டி அல்லது வீக்கம் தென்பட்டவுடனே அது புற்றுநோய் என்று அச்சப்பட தேவையில்லை. தைராய்டு சுரப்பியில் தோன்றும் பெரும்பாலான கட்டிகள் தீங்கற்றவைதான். அதாவது, அவை புற்றுநோயாக இருக்காது.
இருப்பினும், நாளுக்கு நாள் அந்த வீக்கம் பெரிதாகிக்கொண்டே சென்றாலோ, தொடும்போது கல் மாதிரி மிகவும் கடினமாக இருந்தாலோ அல்லது கழுத்து பகுதியில் உள்ள நிணநீர் கணுக்களில் ஏதேனும் வீக்கம் ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக மருத்துவரிடம் காண்பித்து பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியமான ஒன்றாகும்.
இது குறித்து டாக்டர் அமித் சக்ரவர்த்தி கூறும்போது, "பல வகையான தைராய்டு புற்றுநோய் நோயாளிகள் தங்கள் கழுத்தில் ஒரு கட்டியை கவனிக்கும்போதுதான் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. இந்த வீக்கம் பொதுவாக எந்த வலியையும் ஏற்படுத்தாது. அதனால்தான் மக்கள் இதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை, எளிதில் அலட்சியப்படுத்தி விடுகிறார்கள்.
கழுத்தில் புதிதாக ஒரு கட்டி ஏற்பட்டு, அது நாளாகியும் குறையாமல் அல்லது பெரிதாகிக்கொண்டே சென்றால், அது சாதாரண தைராய்டு வீக்கம் என்று நீங்களே தீர்மானிக்க கூடாது. கண்டிப்பாக ஒருமுறை மருத்துவ பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்" என்று வலியுறுத்துகிறார்.
பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய பிற முக்கிய அறிகுறிகள் என்ன?
கழுத்தில் தெரியும் வெளிப்படையான வீக்கத்தை தவிர, சிலருக்கு வேறு சில தொந்தரவுகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உணவு எப்போது போல எளிதாக விழுங்க முடியாமல் தொண்டைப்பகுதியில் ஏதோ சிக்கிக்கொண்டது போன்ற உணர்வு இருப்பது, கழுத்து பகுதியில் லேசான அழுத்தம் அல்லது இறுக்கம் போல தோன்றுவது, காரணமின்றி குரலில் தொடர்ந்து கரகரப்பு தன்மை இருப்பது அல்லது குரலில் திடீரென மாற்றம் ஏற்படுவது போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
நோய் சற்று தீவிரமான நிலையை அடையும்போது சுவாசிப்பதில் கூட சிலருக்கு சிரமம் ஏற்படக்கூடும். இருப்பினும், இந்த அனைத்து அறிகுறிகளுமே புற்றுநோய் அல்லாத வேறு சில எளிய உடல்நல கோளாறுகள் காரணமாகவும் வரக்கூடும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
அதாவது, இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே தைராய்டு புற்றுநோய் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திவிடாது. ஆனாலும், இந்த தொந்தரவுகள் நீண்ட நாட்களாக தொடர்ந்தால், எந்தவித தாமதமும் செய்யாமல் உரிய மருத்துவ பரிசோதனையை மேற்கொள்வது பாதுகாப்பானது.
தைராய்டு புற்றுநோய் எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது?
கழுத்தில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், மருத்துவர்கள் வழக்கமாக ஒரு சாதாரண மருத்துவ பரிசோதனையுடன் தொடங்குவார்கள். அதன் பிறகு, தைராய்டு சுரப்பி மற்றும் கழுத்து பகுதியை முழுமையாக கண்காணிக்க 'அல்ட்ராசவுண்ட்' (Ultrasound) ஸ்கேன் பரிசோதனைக்கு பரிந்துரைப்பார்கள்.
இந்த ஸ்கேனில் ஏதேனும் சந்தேகத்திற்குரிய மாற்றங்கள் தென்பட்டால், மருத்துவர்கள் 'எஃப்.என்.ஏ.சி' (FNAC) எனப்படும் ஊசி மூலமான திசு பரிசோதனை செய்ய சொல்வார்கள். இதில் கட்டியிலிருந்து சிறிய செல்கள் எடுக்கப்பட்டு நுண்ணோக்கி மூலம் பரிசோதிக்கப்படும்.
மேலும், தைராய்டு சுரப்பி சரியாக வேலை செய்கிறதா என்பதை அறிய ரத்தப் பரிசோதனைகளும் செய்யப்படும். எனினும், ரத்த பரிசோதனையில் ஹார்மோன் அளவு இயல்பாக இருக்கிறது என்பதற்காக மட்டுமே தைராய்டு புற்றுநோய் இல்லை என்று உறுதியாக சொல்லிவிட முடியாது.
இதற்கான தீர்வு என்ன?
தைராய்டு புற்றுநோயை பொறுத்தவரை, அது உடலின் பிற பகுதிகளுக்கு பரவுவதற்கு முன்பாக ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டால் முழுமையாக குணப்படுத்தக்கூடியதுதான். புற்றுநோயின் வகை, கட்டியின் அளவு மற்றும் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை பொறுத்து இதன் சிகிச்சை முறைகள் மாறுபடும். அறுவை சிகிச்சை, கதிரியக்க அயோடின் சிகிச்சை மற்றும் சில குறிப்பிட்ட மேம்பட்ட நிலைகளில் இதர சிகிச்சைகள் வழங்கப்படலாம்.
கழுத்தில் ஒரு கட்டி இருப்பதாக தெரிந்தவுடனே பெண்கள் எந்தவித பீதியோ அல்லது பதற்றமோ அடைய தேவையில்லை. அதே சமயம், அதை கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியமாக விட்டுவிடவும் கூடாது. தொடர்ந்து இருக்கும் அல்லது நாளுக்கு நாள் பெரிதாகும் வீக்கத்தை மருத்துவர்களிடம் காட்டி பரிசோதிப்பதுதான் மிக முக்கியமான படியாகும்.
அந்த கட்டி எத்தகைய தன்மையை கொண்டது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டவுடன், அதற்கேற்ற முறையான சிகிச்சையை திட்டமிட்டு முழுமையாக குணப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.