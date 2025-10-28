ETV Bharat / health

ஆரோக்கியத்துக்கு அருமருந்தாகும் மாதுளை ஜூஸ்: மருந்துவ பயன்கள் இதோ!

பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் மற்றும் எலும்பு வலிமைக்கு உதவுவதுடன், கொழுப்பின் அளவைக் குறைத்து இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதிலும் மாதுளை ஜூஸ் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
மாதுளை, அதன் தனித்துவமான சுவைக்காக மட்டுமின்றி, பல நூற்றாண்டுகளாக அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காகவும் புகழ்பெற்றது. சமீபத்திய அறிவியல் ஆய்வுகள், மாதுளை ஜூஸ் குடிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் மருத்துவ மற்றும் ஆரோக்கிய நன்மைகளை மேலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

உடல் பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கு கல்லீரல் நொதிகளை மேம்படுத்துவது முதல், மது அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோயைத் தடுப்பது வரை, ஒரு சக்திவாய்ந்த பானமாக செயல்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, மாதுளையில் உள்ள பாலிபினால்கள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தி மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிப்பதாகவும், அதன் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் வாய்வழி சுகாதாரத்திற்கு உகந்ததாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் மற்றும் எலும்பு வலிமைக்கு உதவுவதுடன், கொழுப்பின் அளவைக் குறைத்து இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதிலும் மாதுளை ஜூஸ் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. அந்த வகையில், மாதுளை ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை இந்த பதிவின் மூலம் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கல்லீரல் ஆரோக்கியம்: Complementary Therapies in Medicine என்ற இதழில் 2024ம் ஆண்டு வெளியான ஆய்வில், உடல் பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகள் உள்ள பெரியவர்களுக்கு கல்லீரல் காயம் அல்லது திசு சேதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளவர்களுக்கு கல்லீரல் நொதிகளை மேம்படுத்துவதில் மாதுளை ஜூஸ் உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

Journal of the Science of Food and Agriculture தளத்தில் வெளியான ஒரு ஆய்வில், ஹைப்பர்கொலஸ்டிரோலீமியா, உடல் பருமன் மற்றும் அதிக ஆற்றல், கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரை உட்கொள்ளல் போன்ற நிலைமைகள் இருந்தபோதிலும் கூட, மாதுளை ஜூஸ் தொடர்ந்து உட்கொள்வது மது அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோயைத் தடுப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.

மூளை ஆரோக்கியம்: 2013ம் ஆண்டு NCBI தளத்தில் வெளியான ஆய்வில், மாதுளை ஜூஸில் உள்ள பாலிபினால்கள் வயது தொடர்பான நினைவாற்றல் குறைபாடு உள்ள வயதானவர்களுக்கு நினைவாற்றலை மேம்படுத்துவதாக தெரியவந்துள்ளது. இது மூளை செயல்பாட்டை அதிகரிப்பதன் மூலமும் நினைவாற்றல் திறனை மேம்படுத்துகிறது.

வாய்வழி சுகாதாரம்: 2024ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஒரு ஆய்வில், மாதுளை ஜூஸ் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, அழற்சி எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அஸ்ட்ரிஜென்ட் பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறது, அவை ஈறு அழற்சி, பீரியண்டோன்டிடிஸ் மற்றும் ஸ்டோமாடிடிஸ் போன்ற வாய்வழி நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மாதுளையில் உள்ள இயற்கையான உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் சேர்மங்கள் பல் சொத்தை மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகளைக் குறைக்கின்றன.

பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: மாதுளை ஜூஸ் குடிப்பதன் மிக முக்கியமான நன்மைகளில் ஒன்று, அது அனைத்து வயது பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துவதாகும். Therapeutic Potential of Pomegranate Extract for Women’s Reproductive Health and Breast Cancer என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வின்படி, மாதுளை ஜூஸ் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் எலாஜிக் அமிலத்தின் உதவியுடன் மாதவிடாய் நின்ற பெண்களில் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாகவும், ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் தடுப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

கூடுதலாக, மாதவிடாய் நின்ற பெண்களில் கொழுப்பின் அளவை குறைக்கவும், ரத்த அழுத்தத்தை மேம்படுத்தவும், இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்கவும் மாதுளை ஜூஸ் உதவுகிறது. PCOS உள்ள பெண்களில், இது இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்துவதோடு நாள்பட்ட வீக்கத்தையும் நிர்வகிப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

கொழுப்பை குறைக்கிறது: 2025ம் ஆண்டு மாதுளை சாறு உட்கொள்வதால் பெரியவர்களில் லிப்பிட் சுயவிவரங்களில் ஏற்படும் விளைவுகளை பகுப்பாய்வு செய்த ஒரு ஆராய்ச்சி, ஜர்னல் ஆஃப் பைட்டோமெடிசினில் வெளியிடப்பட்டது. இது ட்ரைகிளிசரைடுகள் மற்றும் குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட லிப்போபுரோட்டீன் கொழுப்பின் அளவைக் கணிசமாகக் குறைத்து அதிக அடர்த்தி கொண்ட லிப்போபுரோட்டீன் கொழுப்பின் அளவை அதிகரித்தது என தெரியவந்துள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், வயிற்றுப்போக்கு, தொண்டை பிரச்சனை, நீரிழிவு, பெண்களின் பிறப்புறுப்பு அரிப்பு ஆகிய பிரச்சனைகளுக்கு மாதுளை உடனடி நிவாரணம் அளிப்பதாகவும் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

