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உணவுக்குப் பின் நெஞ்செரிச்சலா? இந்த '20 நிமிட விதியை' ட்ரை பண்ணுங்க!

நிறைய சாப்பிட்டுவிட்டு, 20 நிமிடங்கள் நேராக உட்கார்ந்திருந்தால் மட்டும் நெஞ்செரிச்சல் முழுமையாக சரியாகிவிடாது. உணவின் அளவை குறைப்பதும் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By Kasmin Fernandes

Published : August 10, 2026 at 7:00 AM IST

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வயிற்றுக்கு நிறைவாக சாப்பிட்டு முடித்ததும், உடனே சோஃபாவிலோ அல்லது மெத்தையிலோ போய் சாய்ந்து கொள்வது நம்மில் பலருக்கும் வழக்கமான ஒரு பழக்கம். சுவையான உணவு, அதை தொடர்ந்து ஒரு சிறிய ஓய்வு என்பது மனதுக்கு மிகவும் நிம்மதி தருவது போல் தோன்றலாம்.

ஆனால், இந்த எளிய பழக்கம் நம் வயிற்றுக்கும் தொண்டைக்கும் பெரிய அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? குறிப்பாக, சாப்பிட்ட பிறகு அடிக்கடி நெஞ்செரிச்சல், நெஞ்சு பகுதியில் ஒருவித எரிச்சல் அல்லது அசௌகரியத்தை சந்திப்பவர்களுக்கு இந்த பழக்கம் பாதிப்பை அதிகமாக்கும்.

உணவு குழாய்க்குள் வயிற்று அமிலம் திரும்புவதை தடுக்க நாம் பெரிய அளவில் பண செலவோ அல்லது கடினமான உடற்பயிற்சிகளோ செய்ய வேண்டியதில்லை. நாம் தினமும் பின்பற்றும் சிறு சிறு பழக்கவழக்கங்களில் சில எளிய மாற்றங்களை செய்தாலே போதுமானது. அதில் மிக முக்கியமானது '20 நிமிட விதி' (20-Minute Rule). அப்படி என்றால் என்ன, சாப்பிட்ட பிறகு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், அது எவ்வாறு நமது செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

நெஞ்செரிச்சல் (Acid Reflux) என்றால் என்ன?

நாம் சாப்பிடும் உணவு வயிற்றுக்குள் சென்று செரிமானம் ஆகும்போது, உணவை செரிக்க வைப்பதற்காக வயிற்றில் அமிலம் சுரக்கிறது. சில நேரங்களில், வயிற்றில் இருக்கும் இந்த அமிலமும் செரிமானமாகாத உணவும் மேல்நோக்கி வந்து உணவு குழாய்க்குள் நுழையும். இதையே நெஞ்செரிச்சல் அல்லது 'ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ்' என்று கூறுகிறோம். இதனால் நெஞ்சு பகுதியில் காரமான எரிச்சல் உணர்வும், சில சமயம் வாயில் புளிப்பான சுவையும் ஏற்படும்.

அதிகமாக சாப்பிடுவது, சாப்பிட்ட உடனே படுத்துக்கொள்வது, அளவுக்கு அதிகமான எடையுடன் இருப்பது மற்றும் சில குறிப்பிட்ட உணவு வகைகளை உண்பது ஆகியவை இந்த நெஞ்செரிச்சல் பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன. பொதுவாக, இரவு உணவு சாப்பிட்ட பிறகு 2 முதல் 3 மணி நேரம் கழித்தே தூங்க செல்ல வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள்.

20 நிமிட விதி என்றால்?

இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா மையத்தின் நிபுணர் மருத்துவர் நரேந்திரா கே. ஷெட்டி, "சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு குறைந்தபட்சம் 20 நிமிடங்களுக்காவது படுக்காமல் உட்கார்ந்த நிலையிலோ அல்லது நின்ற நிலையிலோ இருக்க வேண்டும்.

இதன் பின்னணியில் இருக்கும் காரணம் மிகவும் எளிதானது. நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும், உங்கள் வயிறு அந்த உணவை செரிக்கும் வேலையை தொடங்குகிறது. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உடனே படுக்கும்போது, புவிஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக வயிற்று அமிலம் எளிதாக மேல்நோக்கி தள்ளப்பட்டு உணவுக் குழாய்க்குள் வர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், நீங்கள் 20 நிமிடங்கள் நேராக உட்கார்ந்தோ அல்லது நின்றோ இருக்கும்போது, புவிஈர்ப்பு விசை அந்த அமிலத்தை வயிற்றிலேயே வைத்திருக்க உதவுகிறது.

சாப்பிட்ட பிறகு சாய்ந்து ஓய்வெடுப்பதற்கு பதிலாக, மெதுவாக சில அடிகள் நடைப்பயிற்சி செய்வதும் நல்ல பலனைத் தரும். வேக ஓட்டம் தேவையில்லை, மிக மெதுவாக நடப்பதே போதுமானது. இது குடலின் இயக்கத்தை ஊக்குவித்து, சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் வயிறு உப்பசம் மற்றும் கனமான உணர்வைக் குறைக்க உதவும்" என்கிறார்.

யோகா மற்றும் நிதானமான பழக்கம்

சாப்பிட்ட பிறகு உடனே அடுத்த வேலைக்கு ஓடாமல் அல்லது படுக்கைக்கு செல்லாமல், சில நிமிடங்கள் அமைதியாக உட்கார்ந்திருப்பதும் நல்லது. செரிமானத்திற்கு வசதியாக இருந்தால், சாப்பிட்ட பிறகு 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் வஜ்ராசனத்தில் அமரலாம். இது செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கவும், மூச்சுப் பயிற்சியை நிதானப்படுத்தவும் உதவும்.

எனினும், முழங்கால் அல்லது கணுக்கால் வலி உள்ளவர்கள் கட்டாயப்படுத்தி வஜ்ராசனத்தில் அமர வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு வசதியான ஒரு நாற்காலியிலோ அல்லது தரையிலோ நேராக அமர்ந்திருந்தாலே போதுமானது.

உணவின் அளவும் பிற பழக்கங்களும்

நிறைய சாப்பிட்டுவிட்டு, 20 நிமிடங்கள் நேராக உட்கார்ந்திருந்தால் மட்டும் நெஞ்செரிச்சல் முழுமையாக சரியாகிவிடாது. உணவின் அளவைக் குறைப்பதும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

ஆயுர்வேத மருத்துவர் சினேகா பரடியா, ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவு உணவை உண்பதை தவிர்த்து, குறைந்த அளவில் உணவை உட்கொள்வது நல்லது என்கிறார். குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் கனமான உணவைச் சாப்பிட்டுவிட்டு உடனே தூங்கச் செல்லும்போது, வயிறு உணவைச் செரிப்பதற்குப் போதுமான நேரம் கிடைப்பதில்லை.

மேலும், தூங்கும்போது இடதுபுறமாக சாய்ந்து தூங்குவது செரிமானத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்று ஆயுர்வேதத்தில் கூறப்படுகிறது. நெஞ்செரிச்சல் உள்ளவர்களுக்கு இடதுபுறமாகப் படுப்பது அமிலப் பெருக்கை குறைக்க உதவும்.

இதுதவிர, அதிக காரமான உணவுகள், புளிப்பான உணவுகள், மதுபானம், காபி, சாக்லேட் மற்றும் புதினா போன்ற பொருட்கள் சிலருக்கு நெஞ்செரிச்சலை அதிகரிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்தெந்த உணவுகள் அசௌகரியத்தை தருகின்றன என்பதை அறிந்து, அவற்றை அளவோடு உட்கொள்வது நல்லது.

சாப்பிடும் போது தண்ணீர் குடிக்கலாமா?

சாப்பிடும் போது அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பதை தவிர்க்கலாம் என்று ஆயுர்வேத நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், தண்ணீரே குடிக்காமல் தாகத்தோடு இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. போதுமான அளவு நீரச்சத்து உடலுக்கு எப்போதும் தேவை. எனவே, தேவைப்படும்போது மிதமான அளவில் தண்ணீர் குடிப்பதே சரியான முறையாகும்.

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TAGGED:

ACID REFIUX PROBLEM
நெஞ்செரிச்சல்
POST MEAL HABITS
20 MIN RULE FOR ACID REFLUX

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