சணல் விதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? செரிமானம் முதல் இதய நோய் வரை - ஒரே தீர்வாம்!
சணல் விதைகளில் வைட்டமின் ஈ, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், துத்தநாகம் மற்றும் இரும்புச்சத்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன.
Published : October 24, 2025 at 12:58 PM IST
நார் மற்றும் எண்ணெய் பயிரான சணல் செடியிலிருந்து இந்த விதைகள் (Hemp Seeds) பெறப்படுகின்றது. இந்தச் செடிகள் இந்தியா, கனடா, சீனா, எத்தியோப்பியா போன்ற நாடுகளில் பெருமளவில் பயிரிடப்படுகின்றது. இந்தியாவில் பெரும்பாலும் மத்திய மற்றும் வடக்கு மாநிலங்களில் (மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரதேசம், உத்தரப் பிரதேசம் போன்றவை) விளைவிக்கப்படுகிறது.
இந்த விதைகளில் உடலுக்கு தேவையான புரதம் முதல் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் கொட்டிக்கிடப்பதாக பல ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், பெரும்பாலானோருக்கு பரிச்சயம் இல்லாத இந்த சணல் விதைகளை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
புரதத்தின் வளமான மூலமாகும்: சணல் விதைகள் ஒரு சிறந்த தாவர அடிப்படையிலான புரத மூலமாகும் என USDA தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உடலால் தானாகவே உற்பத்தி செய்ய முடியாத ஒன்பது அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களும் உள்ளன. இந்த அமினோ அமிலங்கள் திசுக்களை உருவாக்குவதற்கும் சரிசெய்வதற்கும், தசை வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பை ஆதரிப்பதற்கும், ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கும் மிக முக்கியமானவை. அன்றாட உணவில் சணல் விதைகளை சேர்ப்பது புரதத் தேவையை பூர்த்து செய்யும்.
ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள்: சணல் விதைகளில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், குறிப்பாக ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்கள் நல்லளவில் உள்ளது என்கிறது USDA. இந்த அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள் மூளை செயல்பாடு, இருதய ஆரோக்கியம், வீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் ஹார்மோன் உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சணல் விதைகளை தவறாமல் உட்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும், வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், மூளை செயல்பாடு மற்றும் அறிவாற்றல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
ஊட்டச்சத்தின் களஞ்சியம்: இதில் வைட்டமின் ஈ, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், துத்தநாகம் மற்றும் இரும்புச்சத்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. நோயெதிர்ப்பு செயல்பாடு, எலும்பு ஆரோக்கியம், ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு உடல் செயல்பாடுகளுக்கு இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் அவசியம். உணவில் இந்த விதைகளைச் சேர்ப்பது இந்த முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களின் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவும்.
செரிமானத்தை மேம்படுத்தும்: சணல் விதைகள் கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத உணவு நார்ச்சத்தின் நல்ல மூலமாகும். இது செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம். நார்ச்சத்து குடல் இயக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்தவும், மலச்சிக்கலைத் தடுக்கவும், குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், நன்மை பயக்கும் குடல் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கவும் உதவுகிறது.
சணல் விதைகளை உணவில் சேர்ப்பது செரிமான அமைப்பைப் பராமரிக்கவும், மலச்சிக்கல், வீக்கம் மற்றும் எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்க்குறி (IBS) போன்ற செரிமானக் கோளாறுகளைத் தடுக்கவும் உதவும் என The Role of Hemp (Cannabis sativa L.) as a Functional Food in Vegetarian Nutrition என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது: இந்த விதைகளில் காணப்படும் பிற ஊட்டச்சத்துக்களுடன் சேர்ந்து, ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்களின் கலவையானது, இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும். இந்த ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்கவும், ரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும், இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன என NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. கூடுதலாக, சணல் விதைகளில் காணப்படும் அமினோ அமிலமான அர்ஜினைனின் இருப்பது, ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுழற்சியை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
சரும ஆரோக்கியம்: சணல் விதைகளில் காணப்படும் அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளின் கலவையானது சரும ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும். இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் சருமத்தை ஊட்டமளித்து ஈரப்பதமாக்க உதவுகின்றன, நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மேம்படுத்துகின்றன மற்றும் ஆரோக்கியமான நிறத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
சணல் விதைகளிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய், தோலழற்சி, தடிப்புத் தோல் அழற்சி, முகப்பரு மற்றும் வறண்ட சருமம் போன்ற பல்வேறு தோல் நிலைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க பெரும்பாலும் மேற்பூச்சாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஹார்மோன் சமநிலை: சணல் விதைகளில் உடலில் ஹார்மோன் சமநிலையை ஆதரிக்க உதவும் சேர்மங்கள் உள்ளன என்கிறது NCBI ஆய்வு. சணல் விதைகளில் காணப்படும் காமா-லினோலெனிக் அமிலம் (GLA), ஹார்மோன் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், PMS மற்றும் மாதவிடாய் நிறுத்தம் போன்ற ஹார்மோன் தொடர்பான நிலைமைகளின் அறிகுறிகளைப் போக்கவும் உதவுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்புறம் என்ன நண்பர்களே, இவ்வளவு நன்மைகள் நிறைந்த விதைகள் அன்றாட உணவில் தினமும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.