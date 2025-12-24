உணவுக்கு பின் ரத்தச் சர்க்கரை அதிகரிப்பதை தடுக்க 3 எளிய வழிகள் - என்னனு தெரிஞ்சுக்கோங்க!
உணவு உண்பதற்கு முன்போ அல்லது உண்ட பிறகோ ஆப்பிள் சைடர் வினிகரைச் சேர்த்துக்கொள்வது சர்க்கரை அளவைக் குறைக்க உதவும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன
Published : December 24, 2025 at 5:17 PM IST
இன்றைய பரபரப்பான உலகில், நாம் என்ன உண்கிறோம், எதை எப்படி உண்கிறோம் என்பதில் அக்கறை காட்டுவதில்லை. பலரும் சாப்பிட்ட உடனே ஒருவித மயக்கம் அல்லது சோர்வு (Sugar Crash) ஏற்படுவதை கவனித்திருப்பீர்கள்.
இதற்கு முக்கிய காரணம் நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து வெளியாகும் சர்க்கரை ரத்தத்தில் திடீரென அதிகரிப்பதே ஆகும். இதனை 'பிளட் சுகர் ஸ்பைக்' (Blood Sugar Spike) என்று அழைப்பார்கள். நீரிழிவு நோயாளிகள் மட்டுமின்றி, ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்களும் நீண்ட கால நலம் பெற, உணவுக்குப் பின் சில எளிய பழக்கங்களை மேற்கொள்வது அவசியம் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அந்த வகையில், சாப்பிட்ட பிறகு ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவும் மூன்று முக்கியமான வழிமுறைகளை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
10 முதல் 15 நிமிட நடைப்பயிற்சி: சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் சோஃபாவிலோ அல்லது படுக்கையிலோ சாய்ந்துவிடுவது பலரது வழக்கம். ஆனால், இது சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். உணவுக்குப் பிறகு சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் நிதானமாக நடப்பது ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாகும்.
நாம் நடக்கும்போது நமது தசைகள் ரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸை (சர்க்கரை) ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்குகின்றன. இதனால் இன்சுலின் சுரப்பு சீராகி, ரத்தத்தில் சர்க்கரை தங்குவது தவிர்க்கப்படுகிறது. இது செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோடு, சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் மந்த உணர்வையும் போக்குகிறது.
ஆப்பிள் சைடர் வினிகர்: உணவு உண்பதற்கு முன்போ அல்லது உண்ட பிறகோ ஆப்பிள் சைடர் வினிகரை (Apple Cider Vinegar) சேர்த்துக்கொள்வது சர்க்கரை அளவைக் குறைக்க உதவும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தேக்கரண்டி ஆப்பிள் சைடர் வினிகரை கலந்து பருகலாம்.
இதில் உள்ள அசிட்டிக் அமிலம் (Acetic Acid), மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் சர்க்கரையாக மாறுவதைத் தாமதப்படுத்துகிறது. இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை மெதுவாகவும் சீராகவும் கலக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக, அதிக கார்போஹைட்ரேட் உள்ள உணவுகளை உண்ணும்போது இது மிகவும் பலனளிக்கும்.
உணவின் வரிசையை மாற்றுதல்: நாம் எதைச் சாப்பிடுகிறோம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதை எந்த வரிசையில் சாப்பிடுகிறோம் என்பதும் அவ்வளவு முக்கியம். தட்டில் உள்ள உணவை ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் உண்பது சர்க்கரை அளவை 75% வரை குறைக்க உதவும்.
முதலில் நார்ச்சத்து மிகுந்த காய்கறிகளை (Salad) உண்ண வேண்டும். அதன் பிறகு புரதம் (Protein) மற்றும் கொழுப்புச் சத்து (Fat) நிறைந்த உணவுகளை (பருப்பு, முட்டை, இறைச்சி) உண்ண வேண்டும். இறுதியாக மாவுச்சத்து (Carbs) கொண்ட சாதம் அல்லது சப்பாத்தியை உண்ண வேண்டும். முதலில் காய்கறிகளை உண்பதால், குடலில் ஒரு பாதுகாப்புப் படலம் உருவாகிறது. இது அதற்குப் பிறகு நாம் உண்ணும் மாவுச்சத்திலிருந்து சர்க்கரை வேகமாக ரத்தத்தில் கலப்பதைத் தடுக்கிறது.
ரத்தச் சர்க்கரை அளவை மேலாண்மை செய்வது என்பது கடினமான காரியம் அல்ல. நாம் உண்ணும் முறையில் சிறிய மாற்றங்களையும், சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு சிறு நடைப்பயிற்சியையும் இணைத்துக் கொண்டால் போதும். இவை இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைத்து, நாள் முழுவதும் நம்மை உற்சாகமாக வைத்திருக்க உதவும்.
இத்தகைய எளிய வாழ்வியல் மாற்றங்கள் நீண்ட கால அடிப்படையில் நீரிழிவு நோய் மற்றும் இதய நோய்கள் வராமல் நம்மைப் பாதுகாக்கும் அரணாக அமையும். உங்களுக்கு ஏற்கனவே கடுமையான நீரிழிவு நோய் அல்லது வேறு ஏதேனும் உடல்நலப் பாதிப்புகள் இருந்தால், புதிய உணவு முறைகளையோ அல்லது வினிகர் போன்ற மாற்றங்களையோ பின்பற்றும் முன் உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.