குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் நிறைந்த உணவுகள்!

காய்கறிகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பிகளின் முக்கிய மூலமாகும். அடர் பச்சை நிறத்தில் உள்ள கீரைகளில் வைட்டமின் ஈ மற்றும் கே நிறைந்துள்ளது. இது கண் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமான லுடீன் மற்றும் ஜீயாக்சாந்தின் ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)
Published : November 5, 2025 at 3:57 PM IST

ஃப்ரீ ரேடிக்கல்கள் எனப்படும் தீங்கு விளைவிக்கும் மூலக்கூறுகளால் ஏற்படும் சேதத்திலிருந்து உடலைப் பாதுகாப்பதில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. குறிப்பாக, பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மிகவும் முக்கியமானவை.

ஏனெனில் அவை நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை ஆதரிக்கின்றன, ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றன மற்றும் பிற்காலத்தில் ஏற்படும் நாள்பட்ட நோய்களைத் தடுக்க உதவுகின்றன. ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பு நிறைந்த உணவுகளை குழந்தையின் உணவில் சேர்ப்பது, அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது. அந்த வகையில், குழந்தைகளுக்கு வழங்க ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

குழந்தைகளுக்கான சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற உணவுகளில் ஸ்ட்ராபெர்ரி, ப்ளூபெர்ரி, ராஸ்பெர்ரி போன்ற பெர்ரி வகைகள் முதலிடத்தில் உள்ளது. கூடுதலாக இந்த பெர்ரி வகைகளில் வைட்டமின்கள் ஏ மற்றும் சி, ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தவும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கவும் இணைந்து செயல்படுகின்றன.

ஆப்பிள் மற்றும் ஆரஞ்சு பழங்களும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளை கொண்டுள்ளன. முக்கியமாக, அவை குர்செடின் (Quercetin) மற்றும் லைகோபீன் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்ற சேர்மங்களை வழங்குகின்றன. மேலும் வைட்டமின் சி உடன், தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடவும் சரும ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன.

காய்கறிகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பிகளின் மற்றொரு முக்கிய மூலமாகும். அடர் பச்சை நிறத்தில் உள்ள கீரைகளில் வைட்டமின் ஈ மற்றும் கே நிறைந்துள்ளது. இது கண் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமான லுடீன் மற்றும் ஜீயாக்சாந்தின் ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன.

கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு மற்றும் கேரட் ஆகியவை பீட்டா கரோட்டின் சிறந்த ஆதாரங்களாகும். இது பார்வை மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஆதரிக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாகும். பீட்ரூட் மற்றும் தக்காளி கூடுதல் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் அத்தியாவசிய தாதுக்களை வழங்குகின்றன. அவை நச்சு நீக்கம் மற்றும் செல்லுலார் பழுதுபார்ப்புக்கு பங்களிக்கின்றன.

குழந்தைகளுக்கு நன்மை பயக்கும் பிற ஆக்ஸிஜனேற்ற-நிறைந்த உணவுகளில் வால்நட்ஸ் அடங்கும். இதில் பாலிபினால்கள் மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன, அவை மூளை வளர்ச்சியை ஆதரிக்கின்றன. மஞ்சள், அதன் சக்திவாய்ந்த குர்குமின் கலவையுடன், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

பீன்ஸ் புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்துடன் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளை வழங்குகிறது, சீரான ஊட்டச்சத்து மற்றும் செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. மிதமான அளவில், டார்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கொள்வது அத்தியாவசிய தாதுக்களை வழங்குகிறது.

இந்த உணவுகளை குழந்தைகளின் அன்றாட உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் குழந்தைகளுக்கு ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளை அதிகரிக்க முடியும். உணவில் காய்கறிகள், தயிரில் பெர்ரிகள் சேர்த்து வழங்குவது, நட்ஸ் கொடுப்பதன் மூலம் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கலாம். குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நாளும் வண்ணமயமான பல்வேறு வகையான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிட ஊக்குவிப்பது வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

