உஷார்! இந்த உணவுகள் சிறுநீரக கல் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துமாம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

ஆக்சலேட்டுகள் நிறைந்த உணவுகளை அதிமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது, உடலில் ஆக்சலேட்டுகள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகி சிறுநீரில் கால்சியத்துடன் இணைந்து சிறுநீரக கற்கள் உருவாகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
ETV Bharat Health Team

October 16, 2025

சிறுநீரகம், நம் உடலில் உள்ள கழிவுகளை நீக்கி, திரவ சமநிலையைப் பராமரிக்கும் ஒரு முக்கிய உறுப்பாகும். ஆனால், சில சமயங்களில், சிறுநீரில் உள்ள தாதுக்கள் மற்றும் உப்புகள் கடினமான படிகங்களாக மாறி, சிறுநீரகத்தில் கற்களாக (Kidney Stones) உருவாகின்றன. இந்தக் கற்கள், ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியையும் வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கலாம். ஆனால், இவை நகரும் போதோ அல்லது சிறுநீர்க் குழாய்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்தும் போதோ, தாங்க முடியாத கூர்மையான வலியை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது.

சரியான நேரத்தில் இதனைக் கவனிக்காவிட்டால், இது சிறுநீர் பாதையில் தொற்று, ரத்தப்போக்கு மற்றும் சில சமயங்களில் நிரந்தரச் சிறுநீரகச் சேதம் போன்ற கடுமையான பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, நமது உணவுமுறையில் சில உணவுகளை தவிர்ப்பதன் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை தவிர்க்கலாம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

அதிகரித்த வைட்டமின் சி: அதிக அளவு வைட்டமின் சி சப்ளிமெண்ட்களை எடுத்துக்கொள்வது சிலருக்கு சிறுநீரக கற்களை ஏற்படுத்தும் என்கிறது மயோக்ளினிக் ஆய்வு. ஆரஞ்சு, கொய்யா மற்றும் குடை மிளகாய் போன்ற பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் வைட்டமின் சி இயற்கையாகவே அதிகளவில் உள்ளது. இதனை மிதமான அளவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். குறிப்பாக, சிறுநீரக கல் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2.5 முதல் 3 லிட்டர் தண்ணீர் அல்லது பிற திரவங்களை நிச்சயமாக குடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆக்சலேட் அதிகம் உள்ள உணவுகள்: உடலில் ஆக்சலேட்டுகள் உற்பத்தியாகி சிறுநீரில் கால்சியத்துடன் இணையும்போது சிறுநீரக கற்கள் உருவாகின்றன. அதனால், உணவில் ஆக்சலேட் அதிகம் உள்ள உணவுகளை தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சிறுநீரக கற்கள் உள்ளவர்கள் கீரை, பீட்ரூட் மற்றும் பாதாம் போன்ற சில உயர் ஆக்சலேட் உணவுகள் எடுத்துக்கொள்வதை குறைக்க வேண்டும் என National Kidney Foundation அறிவுறுத்துகிறது. அதற்கு பதிலாக, வெள்ளரிகள், தர்பூசணி, திராட்சை, காலிஃபிளவர் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் போன்ற குறைந்த ஆக்சலேட் கொண்ட பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உட்கொள்ளலாம்.

உப்பு: அதிகப்படியான உப்பு உட்கொள்வது சிறுநீரில் கால்சியம் அளவை அதிகரிக்கும் என்றும், இது சிறுநீரக கற்களுக்கு வழிவகுப்பதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட ஸ்நாக்ஸ்கள் மற்றும் துரித உணவுகளை தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சிறுநீரில் அதிக அளவு கால்சியம், ஆக்சலேட் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சிறுநீரக கற்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்று NIH ஆய்வு கூறுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சர்க்கரை பானங்கள்: அதிக சர்க்கரை, குறிப்பாக பாஸ்போரிக் அமிலம் கொண்ட குளிர் பானங்கள், சிறுநீரகங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். சர்க்கரை சிறுநீரில் அதிக கால்சியத்தை வெளியேற்றவும் காரணமாகிறது. அதனால், சர்க்கரை பானங்கள், செயற்கையாக இனிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பழச்சாறுகள், குளிர் பானங்கள் மற்றும் எனர்ஜி பானங்கள் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது.

Carbonated Beverages and Chronic Kidney Disease என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், குளிர் பானங்களில் அதிக அளவு சர்க்கரை மற்றும் கார்பனேற்றப்பட்ட நீர் உள்ளது. மேலும் பாஸ்போரிக் அமிலம் அதிகம் உள்ள பானங்கள், குறிப்பாக கோலா, சிறுநீரக கற்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன. அதற்கு பதிலாக, தண்ணீரை குடிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும், வீட்டில் பழச்சாறு செய்து குடிக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சிவப்பு இறைச்சி: புரதம் உடலுக்கு அவசியம் என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை. இருப்பினும், சிவப்பு இறைச்சி, உறுப்பு இறைச்சி ஆகியவற்றில் பியூரின்கள் அதிகமாக இருப்பதால் அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். பியூரின்கள் யூரிக் அமில அளவை அதிகரித்து சிறுநீரக கற்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். எனவே, இவற்றுக்கு பதிலாக, பருப்பு, கொண்டைக்கடலை, மிதமான அளவு கோழி அல்லது மீன், அத்துடன் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற மெலிந்த புரதத்தை சாப்பிட அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

