ஒரே வாரத்தில் யூரிக் அமிலத்தை குறைக்கணுமா? இந்த பழக்கங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
Published : October 15, 2025 at 5:23 PM IST
உயர் யூரிக் அமிலம், மருத்துவ ரீதியாக ஹைப்பர்யூரிசெமியா (Hyperuricemia) என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடலில் பியூரின்கள் (Purine) சிதைக்கப்படும் செயல்முறையின் போது அதிகப்படியான யூரிக் அமிலம் உருவாகும்போது இது நிகழ்கிறது. பியூரின்கள் சில உணவுகள் மற்றும் பானங்களில் காணப்படுகின்றன.
இது கட்டுப்பாடில்லாமல் இருக்கும்போது, கீல்வாதம் (Gout) மற்றும் சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள் உட்பட பல நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும், அவை கடுமையான வலியை ஏற்படுத்தி, பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், சில அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள் யூரிக் அமிலத்தை குறைக்க உதவுவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தண்ணீர்: யூரிக் அமில அளவைக் குறைப்பதற்கு மிகவும் அடிப்படையான விஷயம் தினசரி போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது. ரத்தத்தில் இருந்து யூரிக் அமிலத்தை பிரித்தெடுத்து, சிறுநீர் மூலம் வெளியேற்ற சிறுநீரகங்கள் தண்ணீரைப் பயன்படுத்துகின்றன. தினமும் 8 முதல் 12 டம்ளர் தண்ணீர் குடிக்கும்போது, உடலில் யூரிக் அமிலம் படிகமாகும் அபாயம் குறைகிறது.
ஏனெனில் இது சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டைச் சரியாகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. உடல் போதுமான அளவு நீரேற்றத்துடன் இருக்கும்போது, அது சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாவதில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் மற்றும் மதுபானங்களை உட்கொள்ளும் போது உடல் நீரிழப்புக்கு உள்ளாகிறது, இது யூரிக் அமில அளவை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
பியூரின் நிறைந்த உணவுகளைக் குறைத்தல்: உணவில் உள்ள பியூரின்கள் சிதைக்கப்படும்போது யூரிக் அமிலமாக மாறுகின்றன. உயர் பியூரின் அளவைக் கொண்ட உணவுகளின் நுகர்வைக் குறைப்பது யூரிக் அமிலத்தின் அளவைக் குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கல்லீரல் போன்ற உறுப்பு இறைச்சிகள், சிவப்பு இறைச்சி மற்றும் மத்தி, நெத்திலி, மட்டி மீன் போன்ற குறிப்பிட்ட கடல் உணவு வகைகளை அதிகமாக சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி மற்றும் சில மீன் வகைகள் உடலில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். உயர்-பியூரின் உணவுகளுக்குப் பதிலாக, முட்டை, பால் பொருட்கள், நட்ஸ் மற்றும் பெரும்பாலான பழங்கள், காய்கறிகள் போன்ற குறைந்த பியூரின் கொண்ட மாற்று உணவுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் யூரிக் அமில அளவை விரைவாகக் குறைக்க முடியும்.
வைட்டமின் C: சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கவும், அதன் விளைவாக யூரிக் அமிலத்தை சிறப்பாக வெளியேற்றவும் உடல் வைட்டமின் சியை பயன்படுத்துகிறது. ஆரஞ்சு, ஸ்ட்ராபெர்ரி, குடைமிளகாய் மற்றும் கிவி போன்ற வைட்டமின் C நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்க உதவும். செர்ரிகள் மற்றும் செர்ரி சாற்றில் காணப்படும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புச் சேர்மங்கள் யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது. காலையில் தினமும் எலுமிச்சை நீர் குடிப்பதால், வைட்டமின் C அளவுகள் அதிகரிப்பதோடு, உடலின் காரத்தன்மையும் (Alkalinity) அதிகமாகிறது, இது யூரிக் அமிலத்தை உடைக்க உதவுகிறது.
உடற்பயிற்சி: உடல் பருமன், அதிக எடை யூரிக் அமில அளவை உயர்த்துவதுடன், கீல்வாதம் உருவாகும் வாய்ப்பையும் அதிகரிக்கிறது. எடையை குறைப்பது யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்கவும், சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் வழிவகுக்கும். மிதமான தீவிரம் கொண்ட நடைபயிற்சி, நீச்சல் மற்றும் சைக்கிள் ஓட்டுதல் போன்ற பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. உடல் செயல்பாடுகள் சிறந்த இன்சுலின் உணர்திறனை உருவாக்க உதவுகின்றன.
குடிப்பழக்கதை தவிர்ப்பது: பீர்ரில் உள்ள அதிக பியூரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் அதன் நீரிழப்பு விளைவுகள் உடலில் யூரிக் அமில அளவை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். அனைத்து வகையான மதுபானங்களும் யூரிக் அமில உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றன, அதே நேரத்தில் அதன் இயல்பான வெளியேற்றத்தைத் தடுக்கின்றன. யூரிக் அமில அளவைக் குறைப்பதற்கான விரைவான வழிகளில் ஒன்று, மது அருந்துவதைத் முற்றிலுமாகத் தவிர்ப்பதாகும்.
பிரக்டோஸ் மற்றும் உயர்-பிரக்டோஸ் கார்ன் சிரப் உள்ளிட்ட அதிக அளவு சர்க்கரை கொண்ட உணவுகள் மற்றும் பானங்களை உட்கொள்ளும்போது யூரிக் அமிலத்தின் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளுக்குப் பதிலாக ஊட்டச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை சாப்பிடுவது யூரிக் அமில அளவை குறைக்க உதவும்.
பாதிப்புகள் என்னென்ன?
ரத்தத்தில் யூரிக் அமிலத்தின் செறிவுகள் ஆபத்தான அளவை அடையும்போது, மூட்டுகளிலும் சிறுநீரகங்களிலும் படிகங்கள் (Crystals) உருவாகின்றன. பெருவிரலில் யூரிக் அமிலப் படிகங்கள் உருவாகும்போது கடுமையான வலியுடன் கீல்வாதம் (Gout) அறிகுறிகள் உருவாகின்றன. சிறுநீரகங்களில் யூரிக் அமிலம் குவிவது வலிமிகுந்த சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாக வழிவகுக்கிறது, இது சிறுநீரகச் செயல்பாட்டைச் சேதப்படுத்தலாம்.
யூரிக் அமிலம் தொடர்ந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும்போது, நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் உருவாகும் வாய்ப்பை அதிகரிப்பதால், சிறுநீரகங்கள் நீண்ட கால சேதத்திற்கு உள்ளாகின்றன. உடலில் உயர் யூரிக் அமில அளவுகள் உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி போன்றவற்றை உருவாக்குவதற்கான அபாயத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இது நீரிழிவு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற பாதிப்புகளின் நிகழ்தகவை அதிகரிக்கிறது. யூரிக் அமில அளவுகளை நிர்வகிப்பது ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.