கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் பாதிப்பை உணர்த்தும் 5 அறிகுறிகள்! மருத்துவர் விளக்கம்!
வலது பக்க அடிவயிற்றில், விலா எலும்புகளுக்கு கீழே எப்போதாவது ஏற்படும் அசௌகரியம் அல்லது லேசான வலி, சில சமயங்களில் கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் இருப்பதை குறிக்கும்.
Published : December 2, 2025 at 3:02 PM IST
உலகளவில் மது அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் (NAFLD) அதிகரித்து வரும் சுகாதார பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும் 18 வயதை கடந்தவர்களில் சுமார் 38 சதவிதமானோர் இந்த பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என சயின்ஸ் டைரக்ட் என்ற ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கல்லீரலில் உள்ள செல்களில் அதிகமாக கொழுப்பு படிவதில் தொடங்கும் இந்த நோய், ஆரம்ப கட்டங்களில் எந்த விதமான அறிகுறிகளுமின்றி அமைதியாக நிலைமையை மோசமாக்கும். இதன் இறுதி நிலை தான் வீக்கம், ஃபைப்ரோசிஸ், சிரோசிஸ் மற்றும் முடிவில் கல்லீரல் செயலிழப்புக்கும் வழிவகுக்கும்.
சரியான நோயறிதலுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் அல்லது கல்லீரல் செயல்பாட்டுப் பரிசோதனை (LFT) போன்ற மருத்துவப் பரிசோதனைகள் அவசியம் என்றாலும், சில ஆரம்ப உடல் மற்றும் வாழ்க்கை முறை அறிகுறிகள் மூலம் கல்லீரில் பிரச்சனை உள்ளதை கண்டறியலாம் என்று இரைப்பை குடல் நிபுணர் டாக்டர் சௌரப் சேத்தி கூறுகிறார். அப்படி, வீட்டில் கவனிக்கக்கூடிய கொழுப்பு கல்லீரல் நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தொடர் சோர்வு: கொழுப்பு கல்லீரல் நோயினால் ஏற்படும் சோர்வு என்பது வழக்கமான சோர்வு போல் இருக்காது. போதுமான ஓய்வுக்குப் பிறகும் நீடிக்கும் தொடர்ச்சியான குறைந்த ஆற்றல் உணர்வாகும். சத்துக்களை ஆற்றலாக மாற்றுவதில் கல்லீரல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
கல்லீரலுக்குள் கொழுப்பு சேரும்போது, இந்த ஆற்றல் உற்பத்தி செயல்முறை மெதுவாகிறது. காலப்போக்கில், எப்போதும் சோர்வாக, கனமாக அல்லது மந்தமாக உணரலாம். தினசரி நல்ல தூக்கம் பெற்ற பிறகும் தொடர்ந்து சோர்வாக உணர்வது கொழுப்பு கல்லீரல் நோயின் அறிகுறியாகும்.
நடுப்பகுதியில் கொழுப்பு சேருதல்: கொழுப்பு கல்லீரல் இருப்பதற்கான மிக முக்கியமான அறிகுறிகளில் ஒன்று, வயிற்றுப் பகுதியில் படிப்படியாக கொழுப்பு குவிதாகும். இதனை மைய உடல் பருமன் (Central Obesity) என்கின்றனர். ஒல்லியாக இருப்பவர்களுக்கும் கூட இடுப்பு இறுக்கமடைவது போல உணரலாம்.
டாக்டர் சேத்தியின் கூற்றுப்படி, கல்லீரல் மற்றும் உட்புற உறுப்புகளைச் சுற்றி சேமிக்கப்படும் கொழுப்பு, தோலின் கீழ் இருக்கும் கொழுப்பை விட மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும். இந்த கொழுப்பு பெரும்பாலும் இன்சுலின் எதிர்ப்புத் தன்மையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது NAFLD-க்கான ஆரம்ப எச்சரிக்கையாகும்.
வலது விலா எலும்புகளுக்குக் கீழே ஒருவிதமான கனமான உணர்வு அல்லது வலி: வலது பக்க அடிவயிற்றில், விலா எலும்புகளுக்குக் கீழே எப்போதாவது ஏற்படும் அசௌகரியம் அல்லது லேசான வலி, சில சமயங்களில் கல்லீரல் வீக்கம் அல்லது அழற்சியுடன் (Inflamed) இருப்பதைக் குறிக்கலாம். இது பெரும்பாலும் கூர்மையான வலியாக இருக்காது. மாறாக, இது ஒரு அழுத்தம், கனம் அல்லது வயிறு நிறைந்திருப்பது போன்ற உணர்வு போல இருக்கும். கல்லீரல் வலது பக்கத்தில் இருப்பதால், சோர்வு மற்றும் எடை அதிகரிப்புடன் இந்த உணர்வுகள் தோன்றினால், அவற்றைப் புறக்கணிக்கக் கூடாது.
இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை: கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் இன்சுலின் எதிர்ப்புடன் ஆழமாகப் பிணைந்துள்ளது. இன்சுலினுக்கு உடலின் செல்கள் திறம்பட பதிலளிக்காதபோது இது நிகழ்கிறது. சாப்பிட்ட பிறகும் அதிகரித்த பசி, திடீர் ஆற்றல் குறைபாடுகள், குறிப்பாகக் கழுத்து அல்லது அக்குள் பகுதியில் கருமையான தோல் திட்டுகள். இந்த சிறிய அறிகுறிகள், ரத்த சர்க்கரை அளவு நீரிழிவு வரம்பிற்கு உயர்வதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே தோன்றக்கூடும்.
அடிக்கடி குமட்டல் மற்றும் பசியின்மை: கல்லீரல் கொழுப்புகள் மற்றும் நச்சுக்களைச் (Toxins) செயலாக்கச் சிரமப்படும்போது, அது செரிமானக் கோளாறை ஏற்படுத்தும். குமட்டல் உணர்வு, சிறிதளவு உட்கொண்டது வயிறு நிரம்பிய உணர்வு அல்லது உணவில் பொதுவான ஆர்வமின்மை ஆகியவை நுட்பமான குறிகாட்டிகளாக இருக்கலாம்.
இந்த அறிகுறிகள் உணவுக் கொழுப்புகளைத் திறமையாகக் கையாளும் கல்லீரலின் திறன் குறைந்ததன் விளைவாகும் என்கிறார் டாக்டர் சேத்தி விளக்குகிறார். காலப்போக்கில், செரிமானத்தின் சீரான ஓட்டம் மாறுபடுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.