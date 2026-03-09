ETV Bharat / health

வெயில் காலம் வந்தாச்சு..உடல் உபாதைகளை தடுக்க மறக்காம இளநீர் குடிங்க!

வெயில் காலத்தில் இளநீர் ஏன் குடிக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

By ETV Bharat Health Team

Published : March 9, 2026 at 4:07 PM IST

வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே வாட்டி வதைக்கும் அக்னி நட்சத்திரமும், தணியாத தாகமும் தான் நம் நினைவுக்கு வரும். சுட்டெரிக்கும் மதிய வேளையில் சாலையில் நடக்கும்போது, தொண்டை வறண்டு போய் "குளிர்ச்சியாக ஏதாவது குடிக்க மாட்டோமா?" என்று நம் மனது ஏங்கும்.

அந்த நேரத்தில், சாலையோரக் கடைகளில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பச்சை பசேல் இளநீரைப் பார்த்தாலே பாதி தாகம் தீர்ந்துவிடும். கண்ணெதிரே வெட்டி தரப்படும் அந்த இளநீரை அண்ணாந்து குடிக்கும்போது, உள்ளிறங்கும் ஒவ்வொரு துளியும் உடலின் வெப்பத்தை உள்வாங்கி, ஒரு புதுத் தெம்பைக் கொடுப்பதை நம்மால் உணர முடியும்.

கடைகளில் விற்கப்படும் வண்ணமயமான குளிர்பானங்கள் நாவிற்கு மட்டும் இனிப்பைத் தரும், ஆனால் இளநீர் நம் உடலுக்கும், உயிர்க்கும் ஒருசேர குளிர்ச்சியைத் தரும். வெறும் தாகத்தை தணிக்கும் பானமாக மட்டுமல்லாமல், இந்த வெயில் காலத்தில் நம்மை ஆரோக்கியமாக தற்காத்துக் கொள்ள இளநீர் ஏன் மிக அவசியம் என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

இயற்கையான நீரேற்றம்

கோடை வெயிலில் நாம் நடக்கும்போதோ அல்லது வேலை செய்யும்போதோ உடல் அதிகப்படியான திரவத்தை வியர்வை மூலம் இழக்கிறது. சாதாரண தண்ணீரை காட்டிலும் இளநீரில் உள்ள இயற்கை சத்துக்கள் உடலுக்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை மிக விரைவாக வழங்குகின்றன. இதில் கலோரிகள் குறைவாக இருப்பதால் எடையை பற்றி கவலைப்படாமல் தாராளமாகக் குடிக்கலாம். வெயிலில் சென்று வந்தவுடன் ஏற்படும் உடல் வறட்சியை போக்க இது ஒரு சிறந்த பானமாகும்.

தாது உப்புகளின் இருப்பிடம்

வியர்க்கும்போது நம் உடலில் இருந்து பொட்டாசியம், சோடியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற முக்கியமான தாது உப்புகள் வெளியேறிவிடுகின்றன. இதுவே நம்மை சோர்வாக உணர வைக்கிறது. இளநீரில் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டுகள் அதிக அளவில் இருப்பதால், தசைப்பிடிப்பு மற்றும் உடல் களைப்பை உடனடியாக நீக்குகிறது. உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கும், கடினமான வேலை செய்பவர்களுக்கும் இது ஒரு சிறந்த எனர்ஜி டிரிங்க் ஆக செயல்பட்டு இழந்த சக்தியை மீட்டு தருகிறது.

உடல் சூட்டை தணிக்கும்

வெயில் காலத்தில் பலருக்கும் உடல் சூடு அதிகரித்து, அதனால் தலைவலி, தோல் அரிப்பு மற்றும் மயக்கம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இளநீர் அருந்துவது உடலின் உள் வெப்பநிலையை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, வெப்பத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து உடலை பாதுகாக்கிறது. கோடை வெயிலின் தாக்கத்தை சமாளிக்க இளநீரை விட சிறந்த குளிர்ச்சி தரும் பானம் வேறொன்றும் இருக்க முடியாது.

செரிமானத்தை மேம்படுத்தும்

அதிக வெப்பம் காரணமாக பலருக்குப் பசி எடுக்காது அல்லது சாப்பிட்ட உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் நெஞ்செரிச்சல், உப்புசம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இளநீரில் உள்ள என்சைம்கள் செரிமான மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, வயிற்றிலுள்ள அமில தன்மையைச் (Acidity) சமன்படுத்துகின்றன. மேலும், இது மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் தடுத்து, குடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

ஆற்றலை அதிகரிக்கும்

செயற்கையான குளிர்பானங்களை குடிக்கும்போது அதில் உள்ள சர்க்கரையால் உடனடி ஆற்றல் கிடைப்பது போல தோன்றும், ஆனால் சிறிது நேரத்திலேயே மீண்டும் சோர்வு ஏற்படும். ஆனால் இளநீரில் உள்ள இயற்கை சர்க்கரை மற்றும் மெக்னீசியம் உடலுக்கு நிலையான ஆற்றலை வழங்குகின்றன. இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்து, நாள் முழுவதும் உற்சாகமாக செயல்பட தேவையான சக்தியை தருகிறது.

சருமம் மற்றும் சிறுநீரக ஆரோக்கியம்

வெயில் காலத்தில் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காததால் சிறுநீரக கற்கள் உருவாக வாய்ப்பு அதிகம். இளநீர் ஒரு இயற்கை சிறுநீர் பெருக்கியாக (Diuretic) செயல்பட்டு, உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றுகிறது. இதனால் சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாவது தடுக்கப்படுகிறது. அதேபோல், இளநீர் குடிப்பது சருமத்திற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தைத் தந்து, வெயிலால் ஏற்படும் வறட்சியை நீக்கி முகத்தை பொலிவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

சத்துக்கள் நிறைந்தது

இளநீரில் வைட்டமின் சி, பி மற்றும் கால்சியம், பொட்டாசியம் போன்ற அத்தியாவசியத் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதற்கும் உதவுகின்றன. வெறும் தாகத்திற்காகக் குடிப்பது என்றில்லாமல், ஒரு முழுமையான ஊட்டச்சத்து பானமாக இளநீரை நாம் பார்க்கலாம். இது எலும்புகளின் வலிமைக்கும், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் மிகவும் அவசியமான சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.

இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும்

இளநீரில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் இதய தசைகளை பாதுகாப்பதோடு, ரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. குறிப்பாக, இதில் உள்ள பொட்டாசியம் ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைத்து, இதய நோய் அபாயங்களைக் குறைக்கச் செய்கிறது. கோடை காலத்தில் இதயத் துடிப்பு மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக வைக்க இளநீர் அருந்துவது ஒரு நல்ல பழக்கமாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

