இந்தியாவில் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் 86% குறைந்துள்ளது - மத்திய அரசு விளக்கம்!
உலகளாவிய ஆய்வின்படி, 2023ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சுமார் 24,700 தாய்மார்கள் பிரசவத்தின் போதும், அதற்கு முன்னும் பின்னும் ஏற்படும் சிக்கல்களால் உயிரிழந்துள்ளனர்.
Published : March 29, 2026 at 10:42 AM IST
இந்தியாவில் பேறுகாலத்தின் போது உயிரிழக்கும் தாய்மார்களின் எண்ணிக்கை குறித்து சமீபத்தில் ஒரு சர்வதேச ஆய்வு வெளியாகியுள்ளது. ஒரு நாட்டின் ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவ கட்டமைப்பின் மிக முக்கியமான அளவுகோலாக தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதம் பார்க்கப்படுகிறது.
'தி லான்செட்' (The Lancet) மருத்துவ இதழில் வெளியான ஆய்வறிக்கை, 2023-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் நிகழ்ந்த தாய்மார்கள் மரணம் குறித்த முக்கிய தரவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஒருபுறம் மரணங்கள் குறைந்திருப்பதாக அரசு தரப்பு கூறினாலும், மறுபுறம் சர்வதேச அளவில் அதிக மரணங்கள் நிகழும் நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா இருப்பது கவலையளிக்கிறது.
வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் சுகாதார அளவீடுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு நிறுவனம் (IHME) உலகெங்கிலும் உள்ள 204 நாடுகளில் இந்த ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.
உச்சத்தில் இருந்த இந்தியா!
இந்த ஆய்வின்படி, 2023ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சுமார் 24,700 தாய்மார்கள் பிரசவத்தின் போதும், அதற்கு முன்னும் பின்னும் ஏற்படும் சிக்கல்களால் உயிரிழந்துள்ளனர். இது ஒரு லட்சம் நேரடி பிறப்புகளுக்கு 116 மரணங்கள் என்ற விகிதத்தில் (Maternal Mortality Ratio - MMR) உள்ளது.
உலகளவில் அதிக தாய்மார்கள் இறப்பு நிகழும் நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. இதே காலக்கட்டத்தில் மற்ற நாடுகளை கவனித்தால், நைஜீரியாவில் 32,900 மரணங்களும், எத்தியோப்பியாவில் 11,900 மரணங்களும், பாகிஸ்தானில் 10,300 மரணங்களும் நிகழ்ந்துள்ளதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
2023ம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதும் மொத்தம் 2.4 லட்சம் தாய்மார்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். சர்வதேச அளவில் சராசரியாக ஒரு லட்சம் பிரசவங்களுக்கு 190.5 மரணங்கள் நிகழ்கின்றன. 1990-ஆம் ஆண்டிலிருந்து பார்க்கும்போது உலகளவில் மரணங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு குறைந்துள்ளன. இருப்பினும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலக்கான '70-க்கும் குறைவான மரணங்கள்' என்ற நிலையை இன்னும் 104 நாடுகள் எட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியாவில் தற்போதைய நிலை என்ன?
சர்வதேச ஆய்வு 116 என்று குறிப்பிட்டாலும், இந்திய அரசின் மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் தரவுகள் இதிலிருந்து மாறுபடுகின்றன. இந்தியாவின் மாதிரி பதிவு முறை (Sample Registration System - SRS 2021-23) படி, நாட்டின் தாய்மார்கள் இறப்பு விகிதம் 88 ஆக உள்ளது.
மத்திய அரசின் சுகாதாரத் துறை அதிகாரி ஒருவர் இது குறித்துப் பேசுகையில், இந்தியா மகப்பேறு ஆரோக்கியத்தில் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். "1990-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியா தனது இறப்பு விகிதத்தை 86% குறைத்துள்ளது. இது உலகளாவிய சராசரி முன்னேற்றமான 48%-ஐ விட மிக அதிகம்.
2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்த விகிதத்தை 70-க்கும் கீழாக கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நிலையான வளர்ச்சி இலக்கை (SDG) அடைய இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. அரசு எடுத்து வரும் தொடர் நடவடிக்கைகள் காரணமாகவே இந்த சரிவு சாத்தியமானது" என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
மரணத்திற்கான காரணங்கள்
தாய்மார்கள் இறப்பதற்கான காரணங்களை ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள், சில முக்கியமான மருத்துவ காரணங்களை முன்வைக்கின்றனர். உலகளவில் மகப்பேறு மரணங்களுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருப்பது 'மகப்பேறு இரத்தப்போக்கு' (Maternal Haemorrhage) ஆகும்.
பிரசவத்தின் போது அல்லது அதற்கு பிறகு ஏற்படும் அதிகப்படியான இரத்த இழப்பை தடுத்தாலே பல உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். அடுத்ததாக, கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் 'உயர் இரத்த அழுத்தக் கோளாறுகள்' (Hypertensive disorders) மரணத்திற்கு முக்கியகாரணமாக அமைகின்றன.
இவை தவிர, 2020-2021 காலகட்டத்தில் நிலவிய கரோனா பெருந்தொற்றும் தாய்மார்கள் இறப்பு விகிதம் தற்காலிகமாக அதிகரிக்கக் காரணமாக இருந்துள்ளது. குறிப்பாக தடுப்பூசிகள் பரவலாக கிடைப்பதற்கு முன்பு, வைரஸ் பாதிப்பால் அதிக இறப்புகள் நிகழ்ந்ததாக ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
தீர்வு என்ன?
இந்த உயிரிழப்புகளை குறைக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் சில நடைமுறை தீர்வுகளை பரிந்துரைக்கின்றனர். கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்குக் கர்ப்ப காலத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே முறையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் (Antenatal Care) கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
பாதுகாப்பான முறையில் பிரசவம் நடப்பதற்கான மருத்துவ வசதிகள், அவசரகால மகப்பேறு சிகிச்சை மற்றும் பிரசவத்திற்குப் பிறகு தாயின் உடல்நிலையைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் முறைகள் (Post-partum follow-up) முறையாக இருக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, தாய்மார்கள் மரணம் அதிகம் நிகழும் பகுதிகளில் இத்தகைய மருத்துவக் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். தகுதியான மருத்துவப் பணியாளர்கள் மற்றும் நவீனச் சிகிச்சை முறைகள் கடைக்கோடி மக்களுக்கும் கிடைக்கும்போது மட்டுமே இந்த இறப்பு விகிதத்தை முழுமையாகக் குறைக்க முடியும் என்று இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.