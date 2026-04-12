மாம்பழம் சீசன் வந்தாச்சு! சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடலாமா?
மாம்பழத்தை அளவோடு சாப்பிடும்போது அது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சட்டென்று உயர்த்தாது என்கிறது ஆய்வு.
Published : April 12, 2026 at 2:53 PM IST
பலரும் காத்துக்கொண்டிருந்த மாம்பழம் சீசன் வந்தாச்சு! எதேச்சையாக சந்தைகளில் அல்லது சாலையோர கடைகளில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த தங்க நிற மாம்பழங்களைப் பார்த்தவுடனேயே நம் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் ஒரு மகிழ்ச்சி பொங்கியிருக்கும்.
அட, மாம்பழ சீசன் வந்தாச்சு என இப்போதே மாம்பழத்தை வாங்கி ருசி பார்க்க் தொடங்கியிருப்போம். இப்போது வரும் பழம் கொஞ்சம் இனிப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அதன் வாசனையே தனி சுகம் என மாம்பழத்தை ரசித்து சாப்பிடத் தொடங்கியிருப்போம்.
ஆனால், அதே சமயம் மாம்பழம் சாப்பிட்டால் சர்க்கரை ஏறிவிடுமோ, உடல் எடை கூடிவிடுமோ அல்லது முகத்தில் பருக்கள் வந்துவிடுமோ என்கிற தயக்கமும் நம் மனதின் ஒரு மூலையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். இப்படியிருக்க, கோடையில் மாம்பழம் சாப்பிடுவது நம் உடலுக்கு நல்லதா? சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடலாமா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..
நிறைந்திருக்கும் சத்துக்கள்:
மாம்பழம் வெறும் ருசியான பழம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு சத்துக்களின் களஞ்சியம் என்றே சொல்லலாம். சுமார் 200 முதல் 250 கிராம் எடையுள்ள ஒரு நடுத்தர அளவு மாம்பழத்தில் 99 கலோரிகள் உள்ளன. இதில் உடலுக்கு தேவையான நார்ச்சத்து, வைட்டமின் சி, வைட்டமின் ஏ, பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்றவை தாராளமாகக் கிடைக்கின்றன.
குறிப்பாக, இதில் உள்ள வைட்டமின் சி நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது. வைட்டமின் ஏ கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும், பொட்டாசியம் இதயத் துடிப்பு மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தைக் சீராக வைக்கவும் உதவுகிறது. மாம்பழத்தில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை எளிதாக்குவதோடு, வயிற்றில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டி குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
சர்க்கரை நோயாளிகள் மாம்பழம் சாப்பிடலாமா?
பலருக்கும் இருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தேகம் இதுதான். மாம்பழம் இனிப்பாக இருப்பதால் அது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை உடனடியாக உயர்த்திவிடும் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், இதில் உண்மை இல்லை என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
மாம்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரை இருந்தாலும், அதன் கிளைசெமிக் குறியீடு (Glycemic Index) குறைவாகவே உள்ளது. அதாவது, மாம்பழத்தை அளவோடு சாப்பிடும்போது அது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சட்டென்று உயர்த்தாது என NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சர்க்கரை நோயாளிகள் கூட சீசன் நேரத்தில் மாம்பழத்தை ஒரு வேளை உணவாகவோ அல்லது சிற்றுண்டியாகவோ தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அமெரிக்க நீரிழிவு சங்கம் பரிந்துரைக்கிறது. எனவே, சர்க்கரை நோயைக் காரணம் காட்டி மாம்பழத்தைத் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனால் அளவோடு சாப்பிடுவது முக்கியம்.
உடல் எடை மற்றும் சருமப் பராமரிப்பு
மாம்பழம் சாப்பிட்டால் உடல் எடை கூடும் என்பதும் ஒரு தவறான நம்பிக்கையே. மாம்பழத்தில் கொழுப்பு சத்து மிகவும் குறைவு. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து வயிற்றை நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்கும், இதனால் மற்ற தேவையற்ற நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடுவது குறையும். இது மறைமுகமாக உடல் எடையைக் குறைக்கவே உதவும்.
அதேபோல், மாம்பழம் சாப்பிட்டால் முகத்தில் பருக்கள் வரும் என்று பயப்படுபவர்கள் ஒரு எளிய முறையை பின்பற்றலாம். மாம்பழத்தை சாப்பிடுவதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னால் தண்ணீரில் ஊற வைத்துவிட்டு, பிறகு சாப்பிட்டால் உடலில் வெப்பம் அதிகரிப்பதை தடுத்து சருமப் பாதிப்புகளை தவிர்க்கலாம்.
தேசிய மருத்துவ நூலகம் (National Library of Medicine) தளத்தில் வெளியான ஆய்வில், மாம்பழத்தை சாப்பிடுவது ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு அளவை (Lipid Profile) சீராக்க உதவுகிறது. இது வெறும் பழமாக மட்டுமல்லாமல், அதன் சாறு மற்றும் பொடி கூட உடலுக்கு நன்மை பயப்பதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது. மாம்பழத்தில் உள்ள பாலிபினால்கள் எனப்படும் வேதிப்பொருட்கள் புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
மேலும், இது உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு சிறந்த ஆற்றலை தருகிறது மற்றும் மனநிலையை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. சுவாசப் பாதை தொற்றுகள் ஏற்படுவதை குறைக்கவும் மாம்பழம் ஒரு சிறந்த மருந்தாக செயல்படுகிறது.
மாம்பழத்தை எப்படிச் சாப்பிட வேண்டும்?
மாம்பழத்தை அப்படியே கடித்து சுவைப்பதுதான் அதன் முழுமையான சத்துக்களை பெறச் சிறந்த வழி. பழச்சாறாக குடிக்கும்போது அதில் உள்ள நார்ச்சத்து குறைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இயற்கையாக கிடைக்கும் அந்த பழத்தை சீசன் முடியும் வரை தாராளமாக அனுபவித்து சாப்பிடலாம். நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கட்டாயம் மருத்துவ ஆலோசனையுடன் அளவோடு சாப்பிடவேண்டும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.