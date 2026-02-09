இரவு தாமதமாய் உண்ணும் பழக்கம் அறுவை சிகிச்சை வரை கொண்டு செல்லும் - இரைப்பை குடல் நிபுணர் எச்சரிக்கை!
Published : February 9, 2026 at 4:05 PM IST
வேலை முடிந்து களைப்பாக வீட்டுக்கு வருகிறோம். பசி ஒருபுறம் இருந்தாலும், சமைக்க தெம்பில்லாமல் மொபைலை திறந்து பிரியாணி, பர்கர் அல்லது நூடுல்ஸ் போன்று ஏதாவது ஒன்றை ஆர்டர் செய்கிறோம். சாப்பிட்டு முடித்த அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் அப்படியே படுக்கையில் சாய்ந்து கொண்டு மீண்டும் மொபைலில் சமூக வலைதளங்களை பார்க்கிறோம்.
பின்னர், தூக்கம் வரும்போது நெஞ்சுக்குள் ஒரு நெருப்பு பந்து ஏறுவது போன்ற உணர்வு, தொண்டையில் ஒரு கசப்பான அல்லது புளிப்பான சுவை. "ஐயோ! ஏன் இப்படிச் சாப்பிட்டோம்? நாளைல இருந்து சீக்கிரம் சாப்பிடணும்" என்று ஒரு நிமிடம் வருத்தப்படுவோம். ஆனால், அந்த 'நாளை' என்பது எப்போதும் வருவதில்லை. இந்த அலட்சியம் தான் இன்று இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ நெருக்கடியை உருவாக்கியிருக்கிறது.
முன்பெல்லாம் நெஞ்செரிச்சல் அல்லது 'அசிடிட்டி' என்பது ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயமாகப் பார்க்கப்பட்டது. "கொஞ்சம் காரம் அதிகமாயிடுச்சு", "ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு", "கொஞ்சம் பால் குடிச்சா சரியாயிடும்" என்று நாமே சமாதானம் சொல்லிக் கொள்வோம்.
ஆனால், இன்று நிலைமை மாறிவிட்டது. சாதாரண நெஞ்செரிச்சல் என்று நாம் நினைப்பது, இன்று பலரை அறுவை சிகிச்சை வரை கொண்டு சென்று நிறுத்துகிறது என்று கொல்கத்தா சி.எம்.ஆர்.ஐ மருத்துவமனையின் இரைப்பை குடல் நிபுணர் டாக்டர் சாஸ்வதா சாட்டர்ஜி எச்சரிக்கிறார்.
சமீபகாலமாக, குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பவர்களிடையே இந்த 'ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ்' (Acid Reflux) மற்றும் 'ஜி.இ.ஆர்.டி' (GERD) எனப்படும் தீவிர நெஞ்செரிச்சல் பாதிப்பு பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதற்குப் பின்னால் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது, அது தான் நமது தவறான இரவு உணவுப் பண்பாடு என்கிறார் மருத்துவர்.
உணவு மண்டலத்தில் என்ன நடக்கிறது? நாம் உணவை சாப்பிடும்போது, அதை செரிமானம் செய்ய வயிறு ஒருவகை அமிலத்தை சுரக்கும். நாம் நேராக நிமிர்ந்து அமர்ந்திருக்கும்போது, புவிஈர்ப்பு விசையினால் அந்த அமிலம் வயிற்றிலேயே தங்கும். ஆனால், சாப்பிட்ட உடனே படுக்கும்போது அந்த விசை நமக்கு உதவாது.
"சாப்பிட்ட உடனேயே படுக்கும்போது, நமது வயிறும் உணவுப்பாதையும் ஒரே மட்டத்தில் வந்துவிடுகின்றன. இதனால் வயிற்றில் இருக்கும் அமிலம் மிக எளிதாக மேல்நோக்கி (உணவுப்பாதை வழியாக) பயணிக்கிறது. இந்த அமிலம் மீண்டும் மீண்டும் உணவுப்பாதையை தாக்குவதால் தான் அந்த எரிச்சல் உணர்வு உண்டாகிறது. இதனுடன் தூக்கமின்மையும் சேரும்போது, இந்த பிரச்சனை நிரந்தரமான ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது" என்கிறார் டாக்டர் சாட்டர்ஜி.
நவீன வாழ்க்கை முறை செரிமானத்திற்கு எதிரியா? காலை அவசரத்தில் உணவை தவிர்ப்பது, மதிய உணவை வேலையோடு வேலையாக சாப்பிடுவது, பசிக்கும்போது உணவுக்கு பதில் டீ, காபி குடிப்பது, அதிகாலையிலிருந்து சேரும் அழுத்தத்தை (Stress) உழைப்பு என்று நினைப்பது, இரவு நேர உணவை அன்றைய நாளின் மிகப்பெரிய உணவாக மாற்றுவது போன்ற இன்றைய நவீன வாழ்க்கை முறை தான் காரணமாக உள்ளது. இந்த சுழற்சி செரிமான மண்டலத்தை நிலைகுலைய செய்கிறது.
நெஞ்செரிச்சல் எப்போது ஆபத்தாகிறது? ஆரம்பத்தில் சாதாரண எரிச்சலாக தெரிவது, காலம் செல்ல செல்ல உங்கள் உணவுப்பாதையின் திசுக்களை பாதிக்க தொடங்கும் என்கிறார் டாக்டர் சாட்டர்ஜி. தொடர்ச்சியான அமிலத் தாக்குதலால் உணவுப்பாதையில் புண்கள் மற்றும் வீக்கம் ஏற்படும், பாதிப்பு அதிகமாகும்போது உணவுப்பாதை குறுகிவிடும், இதனால் எதையும் விழுங்குவது கடினமாகவும் வலியுள்ளதாகவும் மாறும்.
சில நேரங்களில் இந்த பாதிப்பு உணவுப்பாதையின் செல்களையே மாற்றி, புற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைக்குக் கொண்டு செல்லலாம். இந்தியாவில் அறுவை சிகிச்சை வரை செல்லும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 10% அதிகரித்துள்ளது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல என்கிறார்.
மருந்து மாத்திரைகள் மட்டும் போதாது: நம்மில் பலர் நெஞ்செரிச்சல் வந்தவுடன் ஏதோ ஒரு மாத்திரையையோ அல்லது டானிக்கையோ குடித்துவிட்டு அதை தற்காலிகமாக சமாளித்து விடுகிறோம். மருத்துவரை அணுகுவதை தள்ளிப்போடுகிறோம். ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் இந்த மருந்துகள் வேலை செய்யாமல் போகும்போதுதான் பலரும் மருத்துவமனைக்கு வருகின்றனர்.
"கடுமையான மற்றும் நீண்டகாலமாக இந்த பாதிப்பை கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை மட்டுமே தீர்வாகிறது" என்கிறார் டாக்டர் சாட்டர்ஜி. திசுக்கள் மேலும் சேதமடையாமல் தடுக்கவும், வாழ்க்கை முறையை மீண்டும் இயல்புக்குக் கொண்டு வரவும் இந்த அறுவை சிகிச்சைகள் இன்று அவசியமாகின்றன.
நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 5 எளிய மாற்றங்கள்: அறுவை சிகிச்சை வரை செல்லாமல் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள டாக்டர் சாட்டர்ஜி பரிந்துரைக்கும் எளிய மாற்றங்கள் இதோ,
- தூங்குவதற்கு குறைந்தது 2 முதல் 3 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே இரவு உணவை முடித்துவிடுங்கள்.
- சாப்பிட்ட உடனே படுக்கைக்குச் செல்லாதீர்கள்.
- தூங்கும் முன்பு பிஸ்கட், சிப்ஸ் போன்ற தின்பண்டங்களைச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.
- தினமும் ஒரே நேரத்தில் தூங்கும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
- மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உணவை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
