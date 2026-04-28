ETV Bharat / health

பற்கள் ஆரோக்கியத்தை சிதைக்கும் சர்க்கரை நோய்! தற்காப்பது எப்படி?

சர்க்கரை நோய் குறித்த பல்வேறு ஆய்வுகளில் பங்கேற்றவர்களில் சுமார் 71.11% பேருக்கு ஈறுகளில் ரத்தக்கசிவு ஏற்படுவதும், 64.44% பேர் பெரியோடொன்டிடிஸ் பாதிப்பால் அவதிப்படுவதும் உறுதியாகியுள்ளது

சர்க்கரை நோயும் வாய் ஆரோக்கியமும்
சர்க்கரை நோயும் வாய் ஆரோக்கியமும் (ETV Graphics)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 28, 2026 at 11:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

சர்க்கரை நோய் அல்லது நீரிழிவு நோய் என்றாலே பொதுவாக ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது, அதன் விளைவாக இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் போன்ற முக்கிய உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுவது பற்றித்தான் நாம் அதிகம் பேசுகிறோம். ஆனால், இந்த நோய் அமைதியாக நம்முடைய வாய் ஆரோக்கியத்தை சிதைக்கக்கூடும் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை.

இன்றைய சூழலில் இந்தியா 'உலகின் சர்க்கரை நோய் தலைநகரம்' என்ற கவலைக்குரிய நிலையை எட்டியுள்ளது. இதன் தாக்கம் வெறும் முதியவர்களோடு நின்றுவிடாமல், இளைஞர்கள் மற்றும் சிறு குழந்தைகளையும் விட்டுவைப்பதில்லை.

குறிப்பாக, பற்கள் பலமிழந்து ஆடுவது மற்றும் ஈறுகளில் ஏற்படும் தொடர் வீக்கம் ஆகியவை சர்க்கரை நோயாளிகளிடையே மிகவும் சாதாரணமாக காணப்படும் பிரச்சனைகளாக மாறிவிட்டன. ஒருவருக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சரியாக பராமரிக்கப்படாத போது, அதன் நேரடி பிரதிபலிப்பு அவருடைய பற்களிலும் ஈறுகளிலும் மிக தீவிரமாகத் தெரிய ஆரம்பிக்கிறது.

ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சர்க்கரை நோய்க்கு எதிராக முன்னெடுத்துள்ள விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் துறை தலைவர் டாக்டர் ரிதேஷ் கலாஸ்கர், சர்க்கரை நோய் எவ்வாறு பற்களைப் பாதிக்கிறது என்பது குறித்த விரிவான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

பற்களின் பிடிப்பு பலவீனமடைதல் மற்றும் பல் இழப்பு

சர்க்கரை நோயாளிகள் எதிர்கொள்ளும் மிகவும் நெருக்கடியான ஒரு பிரச்சனை பற்கள் ஆடுவது. நமது பற்கள் ஈறுகளில் உறுதியாக பதிந்திருக்க வேண்டும் என்றால், அதை தாங்கிப் பிடிக்கும் எலும்பு அமைப்பு (Bone structure) வலுவாக இருக்க வேண்டும்.

சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு, பற்களை தாங்கி பிடிக்கும் இந்த எலும்பு அமைப்பானது படிப்படியாக பலவீனமடைய தொடங்குகிறது. குறிப்பாக, ஈறு கோடுகளில் (Gum line) இந்த தேய்மானம் ஏற்படுவதால், உறுதியாக இருந்த பற்கள் மெல்ல மெல்ல நிலைத்தன்மையை இழந்து ஆட தொடங்குகின்றன.

பேராசிரியர் டாக்டர் ரிதேஷ் கலாஸ்கர் இது குறித்துக் கூறும்போது, "எலும்பு திசுக்கள் பலமிழப்பதால் பற்கள் ஆடத் தொடங்கி, ஒரு கட்டத்தில் தானாகவே விழுந்துவிடும் சூழல் ஏற்படுகிறது. அல்லது தாங்க முடியாத வலியின் காரணமாக பற்களைப் பிடுங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நோயாளி தள்ளப்படுகிறார். இதனால்தான் சர்க்கரை நோயாளிகள் தங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதோடு, வாய் ஆரோக்கியத்திற்கும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்," என வலியுறுத்துகிறார்.

ஈறு வீக்கம் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி

ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாடின்றி உயரும்போது, அது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பாதிக்கிறது. இது வாய் பகுதிக்கும் பொருந்தும். சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது, வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் மிக வேகமாக பெருக தொடங்குகின்றன.

பாக்டீரியாக்களின் இந்த அதீத வளர்ச்சியால் ஈறுகளில் சிவப்பு நிறம் மாறுவது, வீக்கம் ஏற்படுவது மற்றும் அடிக்கடி ரத்தக்கசிவு ஏற்படுவது போன்ற சிக்கல்கள் உண்டாகின்றன. உடலால் இந்தத் தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராட முடியாத நிலை ஏற்படும்போது, சாதாரண ஈறு வீக்கம் என்பது குணப்படுத்தக் கடினமான ஈறு நோயாக மாறுகிறது.

உலர்ந்த வாய் - ஜெரோஸ்டோமியா

சர்க்கரை நோயாளிகளிடையே பொதுவாக காணப்படும் மற்றொரு நிலை 'உலர்ந்த வாய்'. மருத்துவத்தில் இதனை 'ஜெரோஸ்டோமியா' (Xerostomia) என்று அழைக்கிறார்கள். ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது, சிறுநீரகம் அதிகப்படியான சர்க்கரையை வெளியேற்ற முயற்சிக்கும். இதன் விளைவாக அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டு, உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்து குறைகிறது. உடலில் நீர்ச்சத்து குறையும்போது இயல்பாகவே வாயிலும் ஈரப்பதம் குறைந்து, உமிழ்நீர் சுரப்பு மந்தமாகிறது.

நமது வாயில் உமிழ்நீர் என்பது வெறும் திரவம் மட்டுமல்ல, அது பற்களை் பாதுகாக்கும் ஒரு கவசமாகும். உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் சரியாக செயல்படாமல் போகும்போது, வாயில் சுரக்கும் உமிழ்நீரின் அளவு குறைந்து வாய் வறட்சி ஏற்படுகிறது. இது பேசுவதற்கும், உணவு உண்பதற்கும் சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், பற்களில் கிருமிகள் தங்குவதற்கு ஏதுவான சூழலையும் உருவாக்கிவிடுகிறது.

மந்தமான காயங்கள் மற்றும் ஆறாத புண்கள்

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு உடலில் எங்கு காயம் ஏற்பட்டாலும் அது ஆற நீண்ட காலம் எடுக்கும் என்பது நாம் அறிந்ததே. இது வாயினுள் ஏற்படும் புண்களுக்கும் பொருந்தும் என்று டாக்டர் கலாஸ்கர் குறிப்பிடுகிறார். ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது, அது ரத்த ஓட்டத்தை சீர்குலைக்கிறது.

இதன் காரணமாக, புண் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு சென்றடைய வேண்டிய ஆக்சிஜன் மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துகள் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே சென்றடைகின்றன. இதனால் ஈறுகளிலோ அல்லது வாயின் உட்பகுதியிலோ ஏற்படும் சிறு காயங்கள் கூட குணமடைய நீண்ட காலம் ஆகிறது.

மேலும், பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தால் உடலில் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை (Fungal infections) தொற்றுகள் எளிதில் பரவுகின்றன. வாயில் கிருமிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது, ஆறாத புண்கள் எப்போதும் தொற்று பாதிப்புடனேயே இருக்கும். இது வலியை அதிகரிப்பதோடு, அந்தப் புண்கள் நீண்ட காலத்திற்கு மாறாத வடுக்களாகவோ அல்லது புண்களாகவோ நீடிக்கக் காரணமாகிறது.

குழந்தைகளை பாதிக்கும் ஈறு வீக்கம்

சர்க்கரை நோய் என்பது பெரியவர்களுக்கானது மட்டுமே என்ற பிம்பம் இப்போது உடைந்துவிட்டது. டைப்-1 சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிடையே ஈறு நோய்கள் ஏற்படுவது கவலையளிக்கும் வகையில் அதிகரித்துள்ளது.

புள்ளிவிவரங்களின்படி, சர்க்கரை நோயுள்ள குழந்தைகளில் 50% முதல் 90% பேருக்கு ஈறு வீக்கம் (Gingivitis) பாதிப்பு காணப்படுகிறது. சாதாரண குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, சர்க்கரை நோய் பாதிப்புள்ள குழந்தைகளுக்கு ஈறு நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 2 முதல் 3 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக 10% முதல் 30% குழந்தைகளுக்கு மிகத் தீவிரமான ஈறு நோய்கள் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஒரு தீவிர எச்சரிக்கை

டைப் 1 சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் சுமார் 73% பேருக்கு ஈறு வீக்கம் இருப்பதும், அவர்களில் 27% பேர் 'பெரியோடொன்டிடிஸ்' எனும் தீவிர பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. பெரியோடொன்டிடிஸ் என்பது ஈறுகளைத் தாக்கி, பற்களைத் தாங்கி நிற்கும் திசுக்களை அழிக்கும் ஒரு கடுமையான தொற்று நோயாகும். இது சாதாரண நபர்களை விட சர்க்கரை நோயாளிகளைத் தாக்கும் அபாயம் இரண்டு மடங்கு அதிகம்.

சர்க்கரை நோய் குறித்த பல்வேறு ஆய்வுகளில் பங்கேற்றவர்களில் சுமார் 71.11% பேருக்கு ஈறுகளில் ரத்தக்கசிவு ஏற்படுவதும், 64.44% பேர் பெரியோடொன்டிடிஸ் பாதிப்பால் அவதிப்படுவதும் உறுதியாகியுள்ளது. மொத்த மக்கள் தொகையில் 10% முதல் 15% பேர் வரை இந்தத் தீவிர ஈறு நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 'பெரியோடொன்டல்' நோயைச் சர்க்கரை நோயின் ஆறாவது முக்கிய சிக்கலாக (Sixth complication of diabetes) வகைப்படுத்தியுள்ளது.

தற்காப்பு முறைகள் மற்றும் பராமரிப்பு வழிகள்

சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும், முறையான பராமரிப்பின் மூலம் இந்த வாய்வழி பிரச்சனைகளை தடுக்க முடியும் என்று டாக்டர் கலாஸ்கர் நம்பிக்கை அளிக்கிறார். அதற்கு மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் சில முக்கியமான பரிந்துரைகள் இதோ..

  • ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை கட்டாயம் பல் துலக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக இரவு உணவுக்குப் பிறகு படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் பல் துலக்குவது மிகவும் அவசியம்.
  • பல் துலக்கும்போது விரல்களால் ஈறுகளை மென்மையாக மசாஜ் செய்ய வேண்டும். இது ஈறுகளில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க செய்யும்.
  • ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தகுதியான பல் மருத்துவரை அணுகி முழுமையான பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்.
  • மிக முக்கியமாக, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை மருத்துவர் பரிந்துரைத்தபடி சீராகப் பராமரிக்க வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://www.frontiersin.org/journals/oral-health/articles/10.3389/froh.2024.1346814/full

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666970624000544

TAGGED:

DIABETES AFFECTS TEETH
ALL ABOUT DIABETES
ETV BHARAT AGAINST DIABETES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.