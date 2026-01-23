2026-லும் தொடரும் 'ஆண் வாரிசு' கனவு: பெண்ணின் உடல் வெறும் இயந்திரமா? கல்வியறிவு மட்டுமே தீர்வா?
2023 ஆம் ஆண்டில் கர்ப்பகாலத்திலும் பிரசவத்தின் போதும் அதற்குப் பின்னரும் சுமார் 2 லட்சத்து 60 ஆயிரம் பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக WHO ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது.
Published : January 23, 2026 at 11:27 AM IST
- சிந்து.தி
"பெண்ணடிமை தீருமட்டும் பேசும் திருநாட்டு
மண்ணடிமை தீர்ந்துவருதல் முயற்கொம்பே" - என்றார் பாரதிதாசன்.
பெண்கள் அடிமைகளாக இருக்கும் வரை, இந்த நாடு அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று முன்னேறுவது என்பது முயற்கொம்பைப் போன்றது (அதாவது நடக்கவே நடக்காத காரியம்) என்பது தான் இந்த வரிவகளுக்கான பொருள்.
2026-லும் தொடரும் 'ஆண் வாரிசு' கனவு: காலம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, தொழில்நுட்பம் விண்ணை தொட்டுவிட்டது, நிலவுக்கு மனிதன் சென்றுவிட்டான். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டிலும் சிலரின் மனோபாவம் கற்காலத்திலேயே உறைந்து கிடக்கிறது என்பதற்கு சான்றாக அமைந்திருக்கிறது ஹரியானாவில் நடந்த இரு சம்பவங்கள்.
ஹரியானா மாநிலம் ஃபதேஹாபாத் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சஞ்சய் - சுனிதா தம்பதியினருக்கு, திருமணமாகி 19 ஆண்டுகளில் 10 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். ஆண் குழந்தை பெற்றே தீர வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்திற்காக, சுனிதா தனது உடல் நலனை பணையம் வைத்துள்ளார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.
ஆம், 37 வயதாகும் அவருக்கு "இனி குழந்தை வேண்டாம்" என மருத்துவர்கள் எச்சரித்த பிறகும், 11வது முறை மீண்டும் கர்ப்பமாகி தற்போது ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்துள்ளார். செய்தியாளர் சந்திப்பில், தனது சொந்த பெண் குழந்தைகளின் பெயர்களை கூட சொல்ல தெரியாமல் தந்தை சஞ்சய் திணறியது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியது.
11-வதாக ஆண் குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சியில் அந்தத் தந்தையும், அவரது குடும்பமும் திளைத்திருக்கலாம். ஆனால், அந்த மகிழ்ச்சியின் பின்னால் மறைந்திருக்கும் ஒரு தாயின் தியாகம், அவரது சிதைந்து போன உடல் ஆரோக்கியம், மற்றும் அந்த பத்து குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்.
குழந்தைகளின் பெயரைக் கூடச் சொல்லத் தெரியாமல் தந்தை திணறுவது நகைச்சுவையாகத் தெரிந்தாலும், அதன் பின்னால் இருக்கும் பெண் குழந்தைகளின் மீதான அலட்சியம், பொறுப்பற்றத் தன்மையும், ஒரு பெண்ணின் உடலை வெறும் "குழந்தை பெறும் இயந்திரமாக" மட்டுமே பார்க்கும் ஆணாதிக்க சிந்தனையும் நம்மை அதிர வைக்கிறது.
இதேபோல் ஹாரியானவின் ஜிந்த் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுரேந்தர் - ரீது தம்பதியினர், ஒன்பது பெண் குழந்தைகளுக்குப் பிறகு 10 -வதாக ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்துள்ளனர். இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், இவர்களது பெண் குழந்தைகளில் இருவருக்கு 'காஃபி' (Kaafi) மற்றும் 'மாஃபி' (Maafi) என்று பெயரிட்டுள்ளனர். இந்தியில் இதற்கு 'போதும்' மற்றும் 'மன்னிப்பு' என்று பொருள்.
"மகள்களுக்கு பெயர் தேடித் தேடி எங்களுக்கு போதும் என்றாகிவிட்டது, ஆனால் ஒரு ஆண் குழந்தை வேண்டும் என்ற எங்கள் விருப்பத்தை கடவுள் கேட்பார் என்று நம்பினோம்" என்கிறார் தாய் ரீது. "பெண் குழந்தைகளை 'போதும்' என்றும் 'மன்னிப்பு' என்றும் அழைக்கும் இந்த சமூகம், அவர்களுக்கு எத்தகைய உளவியல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை உணரத் தவறிவிட்டது"
"தொடர்ச்சியான பிரசவங்கள் ஒரு பெண்ணின் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியலாம். பொதுவாக நான்கு அல்லது ஐந்து பிரசவங்களுக்குப் பிறகு, கருப்பை தனது இயற்கையான சுருங்கும் தன்மையை இழந்துவிடுகிறது. இதனால் பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு (Postpartum Hemorrhage) ஏற்பட்டு மரணம் நிகழ வாய்ப்புள்ளது" என்கிறார் மதுரை மித்ரா மருத்துவமனையின் மகப்பேறியல் - மகளிர் மருத்துவ நிபுணர் ஜோதி பிரின்ஸ்
"வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு மற்றும் கடுமையான ரத்த சோகை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பல மடங்கு உயர்கின்றன. சமீபத்தில் ஹரியானாவில் 11-வது குழந்தையைப் பெற்ற தாய்க்கு ரத்தத்தின் அளவு வெறும் 5 மில்லி கிராம் மட்டுமே இருந்துள்ளது. இக்கட்டான நிலையில் அவருக்கு ரத்தம் ஏற்றப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் ரத்தம் ஏற்றுவதிலும் பல மருத்துவச் சிக்கல்கள் உள்ளன என்பதை நாம் உணர வேண்டும்" என்பதை வலியுறுத்துகிறார்.
ஒரு பிரசவம்: பெண்ணின் உடலும் மனமும் எதிர்கொள்ளும் போர்க்களம்: ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுப்பது என்பது மறுபிறவிக்கு சமம் என்பதை நாம் சிறுவயது முதல் கேட்டு வளர்ந்தது தான். கருவுற்ற முதல் மாதம் தொடங்கி, குழந்தை பிறந்து அது தாயை சார்ந்து இருக்கும் காலம் வரை ஒரு பெண்ணின் உடலில் நடக்கும் மாற்றங்கள் பிரமிக்கத்தக்கவை, அதே சமயம் சவாலானவை. இப்படியிருக்க, ஒரு முறை குழந்தை பெற்றெடுத்தால் பெண்ணின் உடல் சந்திக்கும் மாற்றங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
- உடல் ரீதியான மாற்றங்கள்: கருப்பையில் குழந்தை வளர வளர, தாயின் உட்புற உறுப்புகள் அனைத்தும் அழுத்தப்படுகின்றன. நுரையீரல் சுருங்குவதால் மூச்சு விடுவதில் சிரமம், இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பு, முதுகுத் தண்டுவடத்தில் ஏற்படும் அழுத்தம் எனப் பட்டியல் நீளும். பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் ரத்த இழப்பு ஒரு பெண்ணின் வாழ்நாள் சேமிப்பையே குறைப்பது போன்றது.
- ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் மனநலம்: குழந்தை பிறந்தவுடன் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன்களின் அளவு திடீரென வீழ்ச்சியடையும். இது அந்தத் தாயை கடும் மனச்சோர்வுக்கு (Postpartum Depression) தள்ளும். "போஸ்ட்பார்டம் டிப்ரஷன்" என்பது இன்று உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தீவிரமான மனநலப் பிரச்சனை. ஆனால், 11 குழந்தைகளைப் பெற்ற அந்தத் தாய்க்கு இத்தகைய மருத்துவ ஆலோசனைகளோ அல்லது மனநல ஆதரவோ கிடைத்திருக்குமா என்பது கேள்விக்குறியே.
10 முறை பிரசவம்: தாயின் உடலில் ஏற்படும் "அதிவேக முதுமை" (Physical Ageing): தொடர்ச்சியான பிரசவங்கள் ஒரு பெண்ணின் உடலை எப்படிப் பாதிக்கும் என்பதைப் பற்றி நவீன மருத்துவ ஆய்வுகள் பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களைத் தருகின்றன.
- டெலோமியர் (Telomeres) சுருக்கம்: நமது செல்களில் உள்ள டி.என்.ஏ-வின் நுனியில் இருக்கும் 'டெலோமியர்'கள் தான் நமது வயதை குறிக்கின்றன. ஆய்வுகளின்படி, ஒவ்வொரு பிரசவமும் ஒரு பெண்ணின் செல்களைச் சராசரியாக 11 ஆண்டுகள் வரை முதிர்ச்சியடையச் செய்கின்றன. அப்படியானால், 11 முறை பிரசவித்த ஒரு பெண்ணின் உடல் நிலை, அவரது உண்மையான வயதை விட எத்தனை மடங்கு முதிர்ச்சியடைந்து இருக்கும் என்பதை நினைத்துப் பாருங்கள்.
- எலும்புச் சிதைவு: ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனது எலும்பு வளர்ச்சிக்கு தேவையான கால்சியத்தை தாயின் உடலிலிருந்தே எடுத்து கொள்கிறது. இடைவெளியில்லாத பிரசவங்களால் தாயின் எலும்புகள் தேன்கூடு போல ஓட்டையாகிவிடும் (Osteoporosis).
"இந்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஒரு பிரசவத்திற்கும் அடுத்த கருவுறுதலுக்கும் இடையே கட்டாயம் 3 ஆண்டுகள் இடைவெளி இருக்க வேண்டும். கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் தாயின் உடலில் இருந்துதான் செல்கின்றன. தாய் இழந்த அந்த சத்துக்களை மீண்டும் பெறுவதற்கும், உடல் பழைய நிலைக்கு திரும்புவதற்கும் இந்த மூன்று ஆண்டு காலம் மிக அவசியம்.
அடுத்தடுத்து கருவுறும் பெண்களுக்கு தீவிரமான ரத்த சோகை, கால்சியம் குறைபாடு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு ஏற்படுகின்றன. 3 ஆண்டுகள் இடைவெளி விடுபவர்களோடு ஒப்பிடும்போது, இவர்களின் ஆரோக்கியம் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. இவர்களுக்கு பிரசவத்தின் போது இதய பாதிப்புகள், அதிக ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்" என்கிறார் மருத்துவர்.
பாட்டிமார் காலம் வேறு; இன்றைய காலம் வேறு! "எங்கள் பாட்டி 12 குழந்தைகளைப் பெற்றார், நன்றாகத்தானே இருந்தார்?" என்ற வாதம் அடிக்கடி முன்வைக்கப்படும். ஆனால், அன்றைய சூழலும் இன்றைய சூழலும் முற்றிலும் வேறானவை.
அன்று ரசாயனம் கலக்காத இயற்கை உணவும், உடல் உழைப்பு சார்ந்த வாழ்வியலும் இருந்தது. இன்று நாம் சுவாசிக்கும் காற்று முதல் உண்ணும் உணவு வரை அனைத்தும் மாசுபட்டுள்ளது. அன்று கூட்டுக் குடும்பங்கள் இருந்தன. குழந்தைகளைப் பார்த்துக் கொள்ளப் பல கைகள் இருந்தன.
இன்று தனிக்குடும்பச் சூழலில், பொருளாதார நெருக்கடிக்கு நடுவே 11 குழந்தைகளை வளர்ப்பது என்பது கற்பனை செய்ய முடியாத மன அழுத்தத்தைத் தரும். இன்றைய வெப்பமயமாதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகள் ஒரு பெண்ணின் கருமுட்டை உற்பத்தி முதல் பிரசவம் வரை அனைத்திலும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
குடும்பத்தின் அழுத்தம்: "ஒரு பெண் அடுத்தடுத்து கருவுறுவதற்குப் பின்னால் கணவன் மட்டுமல்லாது, ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தின் அழுத்தமும் இருக்கிறது. 'ஆண் குழந்தை வேண்டும், மற்ற குழந்தைகளை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம்' என்று பெற்றோர்களும், மாமனார்-மாமியாரும் கொடுக்கும் வாக்குறுதிகள் அந்தப் பெண்ணின் மனநிலையை மாற்றுகின்றன. இது ஒரு பெண்ணின் தனிப்பட்ட விருப்பமாக இல்லாமல், குடும்பத்தின் வற்புறுத்தலாகவே முடிகிறது" என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்கிறார் மருத்துவர்.
11 பெண் குழந்தைகள்: வளர்ப்பில் இருக்கும் சவால்கள்: பெயரை மறந்த தந்தை ஒருபுறம் இருக்கட்டும். அந்த 11 பெண் குழந்தைகளின் நிலை என்ன?
- கவனக் குறைவு: முதல் குழந்தைக்கும் கடைசி குழந்தைக்கும் இடையே உள்ள வயது வித்தியாசம் மிகப்பெரியது. முதல் மகளுக்குத் திருமண வயதோ அல்லது மேல்நிலைக் கல்வி வயதோ இருக்கும்போது, கடைசி குழந்தை தவழ்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் குழந்தைகளுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய தனிப்பட்ட கவனிப்பு (Individual Attention) கிடைப்பதில்லை.
- பொருளாதாரச் சுமை: ஒரு கூலித் தொழிலாளியால் 11 குழந்தைகளுக்குச் தரமான கல்வி, சத்தான உணவு மற்றும் மருத்துவ வசதிகளைத் தற்போதைய விலைவாசியில் வழங்க முடியுமா? "கடவுள் அருள்" என்று கூறுவது பொறுப்புகளைத் தட்டிக் கழிக்கும் செயலே தவிர வேறல்ல.
- பெண் குழந்தைகளின் மனநிலை: தங்களுக்குப் பிறகு ஒரு தம்பி வேண்டும் என்பதற்காக தான் இத்தனை பேர் பிறந்தோம் என்பதை அந்தப் பெண் குழந்தைகள் உணரும்போது, அவர்களுக்குத் தங்களின் மீதான சுயமரியாதை குறைய வாய்ப்புள்ளது. "நாங்கள் போதாதவர்களா?" என்ற எண்ணம் அவர்கள் மனதில் ஆழமாகப் பதியக்கூடும்.
படிப்பறிவும் விழிப்புணர்வும்: மாற்றத்திற்கான ஒரே வழி: கல்வி என்பது வெறும் வேலைவாய்ப்பிற்காக மட்டுமல்ல, அது பகுத்தறிவிற்கானது. புள்ளிவிவரங்களின்படி, பெண்களின் கல்வி அறிவு அதிகமாக உள்ள மாநிலங்களில் 'குழந்தை பிறப்பு விகிதம்' (Total Fertility Rate) குறைவாகவும், பாலின சமநிலை அதிகமாகவும் உள்ளது.
"ஆணும் பெண்ணும் சமம்" என்று மேடைகளில் முழங்குவதோடு நிற்காமல், அது ஒவ்வொரு வீட்டின் சமையலறை வரை சென்றடைய வேண்டும். ஆண் வாரிசு தான் கொள்ளி போட வேண்டும், குடும்பப் பெயரைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற காலாவதியான நம்பிக்கைகள் இன்னும் கிராமப்புறங்களில் வேரூன்றி இருப்பதே இத்தகைய சம்பவங்களுக்குக் காரணம்.
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை நிலைமை சற்று ஆறுதலாக உள்ளது என்கிறார் மருத்துவர் ஜோதி. "தமிழ் நாட்டில் பெண் கல்வி பரவலாக உள்ளதால், விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கிறது. பெண்கள் கல்வி கற்று வேலைக்குச் செல்லும் சூழலில், தங்களின் உடல்நலம் மற்றும் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில்கொண்டு, ஒன்று அல்லது இரண்டு குழந்தைகளோடு நிறுத்திக்கொள்கிறார்கள். அது பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி என்ற மனப்பக்குவம் இங்கு மேலோங்கியுள்ளது.
கிராமப்புறங்களில் இன்னும் சில இடங்களில் ஆண் வாரிசு ஆசை இருந்தாலும், அது அதிகபட்சம் மூன்று குழந்தைகளோடு முடிந்துவிடுகிறது. கல்வியறிவு இல்லாத சிலரிடம் மட்டுமே அதிகக் குழந்தைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போக்கு நீடிக்கிறது" என்கிறார் அவர்.
நாட்டின் வளர்ச்சியும் மகப்பேறு மரணங்களும்: உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) 2025-ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, 2023-ல் ஒவ்வொரு 2 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு தாய் மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டில் கர்ப்பகாலத்திலும் பிரசவத்தின் போதும் அதற்குப் பின்னரும் சுமார் 2,60,000 பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 92% மரணங்கள் குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடுகளிலேயே நடக்கின்றன.
அதெல்லாம் சரி, குழந்தை பிறப்பு இறப்பு, தாய் பிறப்பு இறப்புக்கு என்ன சம்பந்தம் என பலருக்கும் தோன்றலாம். அதற்கான பதிலை கூறுகிறார் மருத்துவர் ஜோதி, "ஒரு நாடு வளர்ந்த நாடா (Developed Country) அல்லது வளரும் நாடா (Developing Country) என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியக் குறியீடுகளில் ஒன்றாக மகப்பேறு மரண விகிதம் (Maternal Mortality Rate) உள்ளது.
கடந்த காலங்களில் நிலவிய அதிகப்படியான மகப்பேறு மற்றும் சிசு மரணங்கள் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருந்தன. எனவே, இது ஒரு தனிப்பட்ட குடும்பப் பிரச்சினை அல்ல; தேசத்தின் ஆரோக்கியம் மற்றும் வளர்ச்சி சார்ந்த விஷயம்" என்று முடித்தார்.
வைராக்கியம் என்பது முன்னேற்றத்தில் இருக்க வேண்டுமே தவிர, ஒரு பெண்ணின் உடலைச் சிதைப்பதில் இருக்கக்கூடாது. பெண்களைப் போற்றுவோம் என்பது அவர்களைத் தெய்வமாகச் சிம்மாசனத்தில் அமர வைப்பதல்ல, அவர்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு மதிப்பளித்து, அவர்களை சமமான மனிதர்களாக நடத்துவதே ஆகும்.