விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும் சிறுமிகளுக்கு குறையும் மார்பக புற்றுநோய் அபாயம் - ஆய்வில் தகவல்!
வாரத்திற்கு 2 மணிநேரமாவது முறையான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும் சிறுமிகளுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வரும் அபாயம் குறைவாக உள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : January 20, 2026 at 11:05 AM IST
உலகளவில் பெண்களை பாதிக்கும் புற்றுநோய் வகைகளில் மார்பக புற்றுநோய் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஆண்டுதோறும் சுமார் 23 லட்சம் பெண்கள் புதிதாக இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்கிறது WHO. பொதுவாக, வயது வந்த பிறகு செய்யும் உடற்பயிற்சிகள் மார்பகப் புற்றுநோய் அபாயத்தை 20% வரை குறைப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
சிறுமிகள் பருவமடையும் "இளம் பருவம்" (Adolescence) என்பது மார்பக வளர்சியில் மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும். இந்த நேரத்தில் உடல் ரீதியாக ஏற்படும் மாற்றங்களும், நாம் மேற்கொள்ளும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும் பிற்காலத்தில் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை தீர்மானிக்கின்றன.
குறிப்பாக, கருப்பின மற்றும் ஹிஸ்பானிக் சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்களிடையே ஆக்ரோஷமான மார்பக புற்றுநோய் இளம் வயதிலேயே அதிகம் காணப்படுகிறது. அதே சமயம் இப்பிரிவினரிடையே உடற்பயிற்சி செய்யும் பழக்கம் குறைவாக இருப்பதும் கவலைக்குரிய விஷயமாக உள்ளது. இதனை மையமாக வைத்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வு Recreational physical activity and biomarkers of breast cancer risk in a cohort of adolescent girls என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது.
அமெரிக்காவின் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் (Columbia-BCERP) கீழ், 11 முதல் 20 வயதுடைய 191 சிறுமிகளிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் 64% ஹிஸ்பானிக் மற்றும் 36% கருப்பின சிறுமிகள் பங்கேற்றனர். இவர்களின் மார்பக திசுக்களின் அடர்த்தி மற்றும் திசுக்களில் உள்ள நீர், கொலாஜன், கொழுப்பு ஆகியவற்றின் அளவு மேம்பட்ட ஒளி உணர் தொழில்நுட்பம் (Optical Spectroscopy) மூலம் பரிசோதிக்கப்பட்டது.
ஆய்வு முடிவு சொல்வது என்ன?
உடற்பயிற்சியின்மை: ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 51% சிறுமிகள் கடந்த ஒரு வாரத்தில் எந்தவித உடற்பயிற்சியும் செய்யவில்லை. 73% பேர் முறையான விளையாட்டுப் போட்டிகள் அல்லது பயிற்சி வகுப்புகளில் (Organized Sports) பங்கேற்பதில்லை என்பது தெரியவந்தது.
நீர்ச்சத்து மற்றும் திசு அடர்த்தி: வாரத்திற்கு 2 மணிநேரமாவது முறையான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும் சிறுமிகளின் மார்பக திசுக்களில் நீரின் அளவு குறைவாக இருந்தது. பொதுவாக, திசுக்களில் அதிக நீர் மற்றும் கொலாஜன் இருப்பது அதிக அடர்த்தியை குறிக்கும். இது பிற்காலத்தில் புற்றுநோய் வர வாய்ப்புள்ளதற்கான அறிகுறியாகும்.
உயிரியல் அழுத்தக் குறைவு: தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யும் சிறுமிகளின் உடலில் 'ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம்' (Oxidative Stress) குறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. ரத்தத்தில் இந்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது, அது மார்பகத் திசுக்களின் அடர்த்தியை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
வீக்கம் (Inflammation): உடற்பயிற்சிக்கும் உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தை உணர்த்தும் CRP, IL-6 போன்ற காரணிகளுக்கும் இடையே இந்த ஆய்வில் நேரடி தொடர்பு ஏதும் கண்டறியப்படவில்லை.
சிறுவயதிலேயே முறையான விளையாட்டுகளில் உதாரணமாக, பள்ளி, கல்லூரிகளில் விளையாட்டு அணிகள், நடன வகுப்புகளில் ஈடுபடுவது மார்பக திசுக்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதோடு, பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய புற்றுநோய் ஆபத்தையும் குறைக்க உதவும் என்று இந்த ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது.
பெருகி வரும் மார்பகப் புற்றுநோய் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க, இளம் வயது சிறுமிகளுக்கு முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். இது ஒரு தனிநபரின் ஆரோக்கியம் சார்ந்தது மட்டுமல்லாமல், பொது சுகாதாரத்தின் மிக முக்கிய தேவையாகவும் உள்ளது என மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.