லுகேமியா ரத்தப் புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் மரபணு சிகிச்சை - சர்வதேச சோதனையில் வெற்றி!

Published : December 9, 2025 at 10:54 AM IST
மருத்துவ துறையில் பெரும் நம்பிக்கையை அளிக்கும் வகையில், இதுவரை 'குணப்படுத்த முடியாத' என்று கருதப்பட்டு வந்த லுகேமியா (Leukemia) எனப்படும் ரத்தப் புற்றுநோயின் ஒரு வகையை முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முன்னோடி மரபணு சிகிச்சை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
BE-CAR7 என்று பெயரிடப்பட்ட இந்தச் சிகிச்சையானது, மரபணு ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஆரோக்கியமான அணுக்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இச்சோதனை சிகிச்சையில் பங்கேற்ற பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்கு, இந்தச் சிகிச்சை மூலம் புற்றுநோய் முற்றிலும் நீங்கி, பல வருடங்களாக அவர்கள் நோய் இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இது புற்றுநோய் சிகிச்சை வரலாற்றில் நம்பிக்கையான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
லுகேமியா: ஒரு உலகளாவிய சவால்!
லுகேமியா என்பது எலும்பு மஜ்ஜை போன்ற ரத்தத்தை உருவாக்கும் திசுக்களில் ஏற்படும் புற்றுநோயாகும். இதில், உடல் அதிகமான அசாதாரண வெள்ளை ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறது. இவை தொற்றுநோய்களை எதிர்த்துப் போராடத் தவறுவதுடன், ஆரோக்கியமான ரத்த அணுக்களையும் வெளியேற்றிவிடுகின்றன.
2021-ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் சுமார் 4,60,000 புதிய லுகேமியா வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு முக்கிய சுகாதாரப் பிரச்சனையாகும். குழந்தைகளை பெரும்பாலும் பாதிக்கும் புற்றுநோய் வகை லுகேமியா ஆகும். இது 28% வழக்குகளுக்கு காரணமாகிறது என 2024ம் ஆண்டு Leukemia in India: Insights Into Incidence, Prevalence, Mortality, and Disability-Adjusted Life Years என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது.
குறிப்பாக 'T-செல் லுகேமியா' (T-cell Leukemia) என்பது மிகவும் ஆக்ரோஷமான ஒரு வகையாகும். இந்த வகை சிகிச்சைக்கு கடினமானது. ஏனெனில், பாரம்பரியமான CAR T-செல் சிகிச்சையில், நோயாளியின் சொந்த நோயெதிர்ப்பு செல்கள் தான் பயன்படுத்தப்படும்.
ஆனால், T-செல் லுகேமியாவில், புற்றுநோயே இந்த நோயெதிர்ப்பு செல்களில் இருந்து உருவாவதால், சிகிச்சைக்காக மாற்றியமைக்கப்பட்ட செல்கள், புற்றுநோய் செல்களை அழிப்பதற்கு முன் ஒன்றுக்கொன்று தாக்கி அழித்துவிடும் அபாயம் இருந்தது. இதன் காரணமாக, பல நோயாளிகளுக்கு கீமோதெரபி மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் கூட பலனளிக்காமல் தவித்தனர்.
நம்பிக்கை ஊட்டும் BE-CAR7 சிகிச்சை!
இந்த சவாலை முறியடிப்பதற்காக, லண்டன் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி (UCL) மற்றும் கிரேட் ஓமண்ட் ஸ்ட்ரீட் மருத்துவமனை (GOSH) விஞ்ஞானிகள் குழு ஒரு சிகிச்சை முறையை உருவாக்கியுள்ளனர். இது BE-CAR7 என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்தச் சிகிச்சையின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், இது நோயாளியின் சொந்தச் செல்களுக்குப் பதிலாக, ஆரோக்கியமான டோனரில் இருந்து பெறப்பட்ட T-செல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த டோனர் செல்கள் (Donor Cells) ஆய்வகத்தில் வைத்து அதிநவீன தொழில்நுட்பமான 'மரபணு அடிப்படை திருத்தம்' (Base Editing) மூலம் துல்லியமாக மரபணு மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன.
விஞ்ஞானிகள் இந்தச் செல்களில் மூன்று முக்கியமான மாற்றங்களைச் செய்தனர்:
- டோனர் செல்களை நோயாளி உடல் நிராகரிக்காதபடி மாற்றியமைக்கப்பட்டது.
- செல்கள் ஒன்றுக்கொன்று தாக்கி அழியாமல் இருக்கப் பாதுகாக்கப்பட்டது.
- புற்றுநோயை அடையாளம் கண்டு அழிக்கக்கூடிய Chimeric Antigen Receptor (CAR) என்ற ஒரு புதிய ஏற்பி புகுத்தப்பட்டது.
இந்த மாற்றியமைக்கப்பட்ட T-செல்கள் நோயாளியின் உடலுக்குள் செலுத்தப்படும்போது, அவை 'உயிருள்ள மருந்தாக' செயல்பட்டு, வீரியம் மிக்க புற்றுநோய் செல்களைத் துரத்தி அழித்து, ரத்தப் புற்றுநோயை வெற்றிகரமாக நீக்குகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து ஆரோக்கியமான நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை மீண்டும் உருவாக்க எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சையும் பொதுவாகச் செய்யப்படுகிறது.
சிகிச்சை முடிவுகள் சொல்வது என்ன? இந்த சிகிச்சையை முதன்முதலில் பெற்ற 13 வயது சிறுமிக்கு, 28 நாட்களில் புற்றுநோய் முற்றிலும் நீங்கியதாக ஆய்வு கூறுகிறது. ஆரம்பக்கட்ட மருத்துவச் சோதனைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, மேலும் எட்டு குழந்தைகள் மற்றும் இரண்டு பெரியவர்களுக்கு இந்த சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. இதன் முடிவுகள் மிகவும் நம்பிக்கையூட்டுவதாக உள்ளன:
- சுமார் 82% நோயாளிகள் ஆழமான நோய் பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளனர்.
- சுமார் 64% நோயாளிகள் மூன்று ஆண்டுகள் வரை நோய் இல்லாத நிலையில் தொடர்ந்து உள்ளனர்.
இந்த வெற்றி ஒரு திருப்புமுனையாக இருந்தாலும், ஆராய்ச்சியாளர்கள் BE-CAR7 சிகிச்சை இன்னும் 'ஆய்வக நிலையில்' (experimental level) தான் உள்ளது என்கின்றனர். சிகிச்சையின் நீண்டகால பாதுகாப்பு மற்றும் நோய் நீக்கம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்த விரிவான ஆய்வுகள் தேவை.
இருப்பினும், இந்த ஆரம்பக்கட்ட வெற்றிகள், சிகிச்சையை இன்னும் அதிகமான நோயாளிகளுக்கு வழங்குவதற்கும், பிற ரத்தப் புற்றுநோய்களுக்கு இதேபோன்ற மரபணு அடிப்படையிலான சிகிச்சைகளை உருவாக்குவதற்கும் வழிவகுத்துள்ளது.
