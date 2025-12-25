ETV Bharat / health

டீ vs காபி: எலும்பு தேய்மானம் உள்ளவர்களுக்கு எது சிறந்தது?

டீயில் உள்ள 'ஃபிளாவனாய்டுகள்' மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் எலும்பு முறிவு அபாயத்தைக் குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

By ETV Bharat Health Team

Published : December 25, 2025 at 3:35 PM IST

காலை எழுந்தவுடன் ஒரு கப் டீ அல்லது காபி குடிப்பது என்பது பலரது வாழ்நாளில் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது. இது உடலுக்கு உடனடி புத்துணர்ச்சியை கொடுத்தாலும், நீண்ட கால அடிப்படையில் நமது உடல் உறுப்புகளில், குறிப்பாக எலும்பு மண்டலத்தில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்று பல கருத்துக்கள் பரவுகின்றன.

காபியில் உள்ள கஃபைன் எலும்புகளை பலவீனப்படுத்துமா அல்லது டீயில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் எலும்புகளுக்கு வலிமை சேர்க்குமா என்ற விவாதம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. எலும்புத் தேய்மானம் மற்றும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் இக்காலத்தில், டீ மற்றும் காபி ஆகியவற்றில் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது என்பதை பற்றியும், பாதிப்புகளை தவிர்க்க நாம் பின்பற்ற வேண்டிய எளிய வழிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பொதுவாக காபி மற்றும் தேநீரில் உள்ள கஃபைன் (Caffeine) எலும்பு தேய்மானத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்ற அச்சம் மக்களிடையே உண்டு. ஆனால், நவீன ஆய்வுகள் இதற்கு மாறான கருத்துகளை முன்வைக்கின்றன.

டீ நன்மைகள்: டீ, குறிப்பாக க்ரீன் டீ மற்றும் ப்ளாக் டீ, எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு பல வழிகளில் உதவுகிறது. டீயில் உள்ள 'ஃபிளாவனாய்டுகள்' மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் எலும்பு முறிவு அபாயத்தைக் குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இவை எலும்புகளை உருவாக்கும் செல்களைத் தூண்டி, எலும்புத் தேய்மானத்தை தடுக்கின்றன.

டீ அருந்துபவர்களுக்கு, அருந்தாதவர்களை விட எலும்பு அடர்த்தி (Bone Mineral Density) அதிகமாக இருப்பதாகப் பல ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

காபியின் தாக்கம்: காபியை பொறுத்தவரை மிதமான அளவு நுகர்வு பாதுகாப்பானது, ஆனால் சில விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டும். அதிகப்படியான கஃபைன், சிறுநீர் வழியாக கால்சியம் வெளியேறுவதைச் சற்று அதிகரிக்கலாம். இது எலும்புகளின் வலிமையைக் குறைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒரு நாளைக்கு 1 முதல் 2 கப்களுக்கு மேல் காபி குடிப்பது எலும்பு ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

எது சிறந்தது? நேரடியாக ஒப்பிடும்போது, டீ எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக நன்மைகளைத் தருவதாகத் தெரிகிறது. ஏனெனில் இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் கஃபைனால் ஏற்படும் சிறிய பாதிப்புகளைச் சமன் செய்துவிடுகின்றன என Coffee and tea consumption on the risk of osteoporosis: a meta-analysis என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான தீர்வுகள்:

பானங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், எலும்புகள் வலுவாக இருக்க நிபுணர்கள் கூறும் ஆலோசனைகள் இதோ.

  • நீங்கள் காபி அல்லது டீ குடிப்பவராக இருந்தால், அதில் சிறிதளவு பால் சேர்த்துக்கொள்வது கஃபைனால் ஏற்படும் கால்சியம் இழப்பை ஈடுசெய்ய உதவும்.
  • அதிகப்படியான சர்க்கரை உடலில் வீக்கத்தை (Inflammation) உண்டாக்கி எலும்புகளைப் பலவீனப்படுத்தும்.
  • பானங்களைத் தாண்டி, கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின்-D நிறைந்த உணவுகளை (கீரை, பால் பொருட்கள், நட்ஸ்) உட்கொள்வது மிக அவசியம். சுருக்கமாகச் சொன்னால், அளவோடு குடித்தால் டீ மற்றும் காபி இரண்டுமே பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

