மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு 22,090 கோடி- அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவிப்பு!
2026 - 2027 நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டப் பேரவையில் தாக்கல் செய்த நிலையில் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறையின் கீழ் வெளியான முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
Published : February 17, 2026 at 1:51 PM IST
சென்னை: மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைக்கு இடைக்கால பட்ஜெட்டில் 22,090 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்துள்ளார்.
நடப்பாண்டிற்கான (2026 - 2027) இடைக்கால பட்ஜெட் அறிக்கையை இன்று காலை 9.30 மணியளவில் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார். பல துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் அடுத்தக்கட்ட மேம்பாடுக்கான அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.
அப்போது அவர், "2024 ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகள் இடைநிலை செயலணி விருதுகளில், சுகாதாரத் துறை அமைச்சகங்கள் பிரிவில், மக்களைத் தேடி மருத்துவம்' திட்டத்தில் திறம்படச் செயலாற்றியதற்காக தமிழ்நாடு அரசு விருது பெற்றுள்ளது பெருமைக்குரியது" என்றார்.
இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலவாழ்வுத் துறையின் கீழ் வெளியான அறிவிப்புகள் பின்வருமாறு.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலவாழ்வுத் துறை
- மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டத்தில், தொற்றா நோய்களைக் கண்டறிய, வீடுகளுக்கு நேரடியாகச் சென்று பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த திட்டத்தின் கீழ், 2.55 கோடி பயனாளிகள் முதன்முறை சேவைகளையும், 4.75 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் தொடர் சேவைகளையும் பெற்றுப் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
- 'இன்னுயிர் காப்போம் - நம்மைக் காக்கும் 48' திட்டம், இதுவரை 5,11,916 உயிர்களைக் காத்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு இதுவரை 493 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது.
- முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலின்படி, மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட 1,206, நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்' மருத்துவ முகாம்களின் மூலம் 17,82,687 பயனாளிகள் பயன்பெற்றுள்ளனர்.
- முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், இதுவரை 6,374 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான காப்பீட்டுத் தொகை அனுமதிக்கப்பட்டு, 87,34,363 காப்பீட்டுக் கோரிக்கைகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன.
- டாக்டர் முத்துலெட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதியுதவித் திட்டத்தின் கீழ், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 34,40,550 மகளிருக்கு 4,042 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிதியுதவி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.
- புற்றுநோய் மேலாண்மை இயக்கத்தின் கீழ், புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மற்றும் புற்றுநோய் கண்டறியும் முகாம்கள், இதுவரை 23 மாவட்டங்களில் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் கலந்துகொண்ட 79.17 லட்சம் நபர்களுக்கு புற்றுநோய் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில், 1,929 நபர்களுக்கு புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தற்போது உரிய சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
- கருப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசியை, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் 14 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் அண்மையில் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
- காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனையை 398 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு ஒப்புயர்வு மையமாக மேம்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
- மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைக்கு 22,090 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.