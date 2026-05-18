நடப்பதற்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் 'வெரிகோஸ் வெய்ன்' - இயற்கை தீர்வு உண்டா?
Published : May 18, 2026 at 11:18 AM IST
ஆசிரியர்கள், பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள், கடைகளில் வேலை செய்பவர்கள் என நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் நின்றுகொண்டே இருக்கும் பலருக்கு மாலையானால் கால்கள் பயங்கரமாக கடுகடுக்கும். கால்களை எடுத்து வைக்கவே முடியாத அளவிற்கு பாரமாகவும் வலியாகவும் இருக்கும்.
இன்னும் சிலருக்கு கால்களில் நரம்புகள் ஆங்காங்கே புடைத்து, சுருண்டு நீல அல்லது ஊதா நிறத்தில் தெரியும். இதை பார்க்கும் போது நமக்கே ஒரு பயமும், என்ன செய்வதென்று தெரியாத குழப்பமும் மனதிற்குள் வந்து போகும்.
இந்த நரம்பு வீக்கம் நாளடைவில் கடுமையான வலியையும், நடப்பதற்கே முடியாத வேதனையையும் தந்து அன்றாட வாழ்க்கையையே முடக்கிப் போட்டுவிடும். ஆனால் இது என்ன? எதனால் இப்படி மாறுகிறது? இதனால் ஏதேனும் ஆபத்து வருமா? என்று பலருக்கும் தெரிவதில்லை.
இதைத்தான் மருத்துவர்கள் வெரிகோஸ் வெய்ன் அல்லது நரம்பு சுருட்டல் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த வகையில், இன்ஸ்டாகிராமில் லைஃப்ஸ்டைல் கோச் லூக் கூட்டின்ஹோ, வெரிகோஸ் வெய்ன் பிரச்சனை ஏன் வருகிறது, இதன் பின்னணியில் இருக்கும் காரணங்கள் என்னென்ன மற்றும் வீட்டில் இருந்தபடியே செய்யக்கூடிய எளிய இயற்கையான தீர்வுகள் என்ன என்பதை தனது பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
வெரிகோஸ் வெய்ன் என்றால் என்ன?
நமது உடலில் உள்ள நரம்புகளில் ரத்தத்தை இதயத்திற்கு மேல் நோக்கி செலுத்துவதற்காக சிறிய அளவிலான ஒருவழி வால்வுகள் இருக்கின்றன. இந்த வால்வுகள் காலப்போக்கில் பலவீனமடையும் போது, ரத்தம் மேல் நோக்கி செல்ல முடியாமல் கீழ் நோக்கியே திரும்புகிறது.
இதனால் ரத்தம் கால்களிலேயே தேங்க தொடங்குகிறது. மருத்துவத்தில் இதனை வீனஸ் இன்சஃபிசியன்சி என்று அழைக்கிறார்கள். அதாவது, நரம்புகளால் ரத்தத்தை மீண்டும் திறம்பட இதயத்திற்கு அனுப்ப முடிவதில்லை. இந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக நரம்புகள் வீங்கி, சுருண்டு, தோலுக்கு வெளியே நீல அல்லது ஊதா நிறத்தில் புடைத்து தெரிகின்றன.
ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்
- நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறையும், அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களுமே இந்த பிரச்சனைக்கு முதன்மைக் காரணமாக அமைகின்றன.
- ஒரே இடத்தில் பல மணி நேரம் தொடர்ந்து அமர்ந்திருப்பது அல்லது ஒரே இடத்தில் நீண்ட நேரம் நின்றுகொண்டே வேலை செய்வது நரம்புகளுக்கு அதிக அழுத்தத்தைத் தருகிறது. போதிய உடல் உழைப்பு மற்றும் அசைவுகள் இல்லாதபோது கால்களில் இரத்த ஓட்டம் சீர்குலைகிறது.
- ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நரம்புச் சுவர்களைத் தளரச் செய்கின்றன. குறிப்பாகக் கர்ப்ப காலத்தில், கீழ் உடலின் மீது ஏற்படும் கூடுதல் அழுத்தம் மற்றும் நரம்புச் சுவர்களின் தளர்ச்சி காரணமாகப் பெண்களுக்கு இந்தப் பிரச்சனை தீவிரமடைகிறது. இது தவிர உடலில் ஏற்படும் நாள்பட்ட அழற்சியும் நரம்புகளைப் பலவீனப்படுத்துகிறது.
அறிகுறிகள் மற்றும் பின்விளைவுகள்
வெரிகோஸ் வெய்ன் பிரச்சனை தீவிரமடைவதற்கு முன்பே உடல் சில எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கும். ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்காவிட்டால் இது பெரிய உடல்நலப் பாதிப்புகளை உண்டாக்கிவிடும்.
கால்கள் எப்போதும் கனமாகவும், சோர்வாகவும் இருப்பது போன்ற உணர்வு இருக்கும். குறிப்பாக கணுக்கால் பகுதியை சுற்றி வீக்கம் ஏற்படும். கால்களில் எரிச்சல் அல்லது குடைச்சல் போன்ற வலி தொடர்ந்து இருக்கும். நீண்ட நேரம் நின்று வேலை செய்த பிறகு இந்த வலி இன்னும் அதிகமாகும். தோலின் மேல் பகுதியில் நீல அல்லது ஊதா நிறத்தில் நரம்புகள் சுருண்டு சுருண்டு தனியாகத் தெரியும்.
இதனை அப்படியே அலட்சியமாக விட்டால், நாளடைவில் கால்களில் இரத்த ஓட்டம் மிகவும் குறைந்து, கணுக்கால் பகுதியில் தோல் கருப்பாக மாறத் தொடங்கும். அந்த இடத்தில் ஆறாத புண்கள் (Ulcers) ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். மேலும், நரம்புகளுக்குள் ரத்தம் உறைந்து கட்டிப்படும் அபாயமும் (Blood clots) உண்டு. இது மற்ற உறுப்புகளுக்குப் பரவினால் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடிந்துவிடும்.
இயற்கையான எளிய தீர்வுகள்
இந்த பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்தவும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும் லூக் கூட்டின்ஹோ சில எளிய வாழ்வியல் மாற்றங்களைப் பரிந்துரைக்கிறார். அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு..
- தினமும் நடப்பதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். நமது கணுக்கால் மற்றும் கெண்டைக்கால் தசைகள் உடலின் இரண்டாவது இதயம் போல செயல்படுகின்றன. நாம் நடக்கும்போது இந்த தசைகள் சுருங்கி விரிந்து, ரத்தத்தை மேல் நோக்கி தள்ள பெரிதும் உதவுகின்றன.
- ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்கள் அல்லது அடிக்கடி பயணம் செய்பவர்கள், அமர்ந்தபடியே கால்களை வட்ட வடிவில் சுழற்றுவது மற்றும் பாதங்களை மேல் நோக்கி உயர்த்தி இறக்குவது போன்ற எளிய பயிற்சிகளை செய்யலாம்.
- தினமும் இரவு தூங்குவதற்கு முன்போ அல்லது மாலையிலோ சுமார் 10 நிமிடங்கள் கால்களை உடம்பை விட சற்று உயரமான பகுதியில் (தலையணை மீது) தூக்கி வைத்துப் படுக்க வேண்டும். இது கால்களில் தேங்கியுள்ள ரத்தம் எளிதாக இதயத்திற்கு நோக்கி செல்ல உதவும்.
- உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்து கொள்வது மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுவது நரம்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. மேலும், முறையான ஓய்வு மற்றும் எளிய உடற்பயிற்சிகள் மூலம் உடலில் உள்ள அழற்சியை குறைக்கலாம்.
- இவற்றை தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நரம்புகளின் அழுத்தத்தைக் குறைத்து, வெரிகோஸ் வெய்ன் பாதிப்பில் இருந்து கால்களைப் பாதுகாக்க முடியும் என்கிறார் லூக்.
