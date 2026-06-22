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ஆஸ்திரேலியாவிலும் கால்பதித்த பறவை காய்ச்சல்: மாடுகளுக்கும் பரவியதால் பரபரப்பு!

உலகில் மற்ற அனைத்து பகுதிகளிலும் பறவை காய்ச்சல் பரவியபோதும் ஆஸ்திரேலியா மட்டும் இதில் இருந்து தப்பித்திருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 22, 2026 at 2:52 PM IST

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உலகையே கடந்த சில வருடங்களாக அச்சுறுத்தி வரும் எச்5என்1 எனப்படும் வீரியமிக்க பறவை காய்ச்சல் வைரஸ், இதுவரை பரவாமல் இருந்த ஒரே ஒரு கண்டமான ஆஸ்திரேலியாவிலும் இப்போது நுழைந்துவிட்டது. அங்கு இரண்டு பறவைகளுக்கு இந்த நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அந்நாட்டின் மிகப்பெரிய கோழிப் பண்ணைகள் அனைத்தும் உடனடியாக தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

உலகெங்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் மற்றும் விலங்கினங்களை இந்த வைரஸ் பாதித்து வரும் நிலையில், அமெரிக்காவில் உள்ள பால் பண்ணை மாடுகளையும் இது தாக்கியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுவாக பறவைகளிடம் இருந்து மற்ற விலங்குகளுக்கு பரவும்போது அது நுரையீரலைத்தான் பாதிக்கும்.

ஆனால், மாடுகளுக்கு பரவியபோது மட்டும் அது எந்தவொரு சுவாச பிரச்சனையையும் ஏற்படுத்தாமல், அவற்றின் மடிப் பகுதியை தாக்கி பால் உற்பத்தியை பாதித்தது. இதனை தீவிரமாக கண்காணித்த ஆய்வாளர்கள், மாடுகளின் உடலில் ஒரு புதிய மற்றும் விசித்திரமான மாறுபாட்டை தற்செயலாக கவனித்தார்கள்.

இந்த வைரஸ் ஏன் மாடுகளிடம் வழக்கத்திற்கு மாறாக, முற்றிலும் மாறுபட்ட புதிய வடிவில் செயல்பட்டது என்ற உண்மையை நோக்கி நகர்ந்த அமெரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், தற்போது அதன் பின்னணியில் இருக்கும் முழு அறிவியல் ரகசியத்தையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன நடந்தது?

உலகில் மற்ற அனைத்து பகுதிகளிலும் பறவை காய்ச்சல் பரவியபோதும் ஆஸ்திரேலியா மட்டும் இதில் இருந்து தப்பித்திருந்தது. ஆனால், தற்போது பெர்த் நகரில் இருந்து 700 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு ஒதுக்குப்புறமான கடற்கரையில் நோய்வாய்ப்பட்டு கிடந்த பிரவுன் ஸ்குவா என்ற கடல் பறவைக்கு இந்த தொற்று இருப்பது முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து, மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் தெற்கு கடற்கரை பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மற்றொரு பறவைக்கும் எச்5என்1 வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் உடனடியாகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளனர். கடந்த 202ம் ஆண்டு முதல் காட்டு பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளிடையே வேகமாகப் பரவி வரும் இந்த வைரஸ், தற்போது ஆஸ்திரேலியாவையும் எட்டிவிட்டதால் உலகளாவிய ரீதியில் பெரும் கவலை எழுந்துள்ளது.

மாடுகளிடம் வைரஸ் பரவியது எப்படி?

அமெரிக்காவில் பால் பண்ணை மாடுகளுக்கு இந்த நோய் பரவியபோது, அதை ஆரம்பத்தில் கண்டறிவது மருத்துவர்களுக்கே பெரும் சவாலாக இருந்தது. ஏனெனில், வழக்கமாக பறவைக் காய்ச்சல் தாக்கினால் விலங்குகளுக்கு சளி, இருமல் போன்ற சுவாசப் பிரச்சனைகள்தான் வரும்.

ஆனால், மாடுகளுக்கு நுரையீரலில் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல், அவற்றின் மடியில் கடுமையான வீக்கத்தையும் திசு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தியது. மாடுகளுக்கு பாக்டீரியா தொற்றால் தான் மடிவீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று நினைத்து கால்நடை மருத்துவர்கள் அதற்குரிய சிகிச்சைகளை செய்து வந்தனர்.

இது குறித்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் தொற்றுநோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் துறை தலைவர் சுரேஷ் குச்சிபுடி கூறும்போது, பால் பண்ணை விலங்குகளுக்கு மடிவீக்கம் ஏற்படுவது சாதாரணமான ஒன்றுதான் என்பதால், மருத்துவர்கள் பாக்டீரியா போன்ற வழக்கமான காரணங்களையே தேடி கொண்டிருந்தனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆனால், இதற்கு பின்னால் பறவைக் காய்ச்சல் வைரஸ் இருக்கிறது என்பது தெரிந்தபோது ஒட்டுமொத்த மருத்துவ உலகமுமே ஆச்சரியத்தில் மூழ்கியது என்றும், மாடுகள் எச்5என்1 வைரஸின் புகலிடமாக மாறும் என்று தாங்கள் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும் அவர் விளக்கியுள்ளார்.

வைரஸ் பரவலும் அதன் ஆபத்துகளும்

இந்த வைரஸ் மாடுகளிடம் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பே, அது ஒரு பண்ணையில் இருந்து மற்றொரு பண்ணைக்கு மாடுகள் மூலமாக தீவிரமாக பரவியது. இதனால் மாடுகள் நோய்வாய்ப்பட்டதுடன், அவை வாழும் சூழலும் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டது. இது குறித்து சுரேஷ் குச்சிபுடி மேலும் எச்சரிக்கும்போது, பாதிக்கப்பட்ட மாட்டின் பாலில் இந்த வைரஸ் மிக அதிக அளவில் வெளியேறுகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால் பண்ணைகளில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த நோய் பரவும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், பூனைகள் போன்ற செல்லப் பிராணிகளுக்குப் பச்சை பாலைக் கொடுக்கும் வழக்கம் பலரிடம் இருக்கிறது. அப்படி பச்சை பால் குடித்த பூனைகள் இந்த வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்த சம்பவங்களும் நடந்துள்ளன. எனவே, பாலை நன்றாகப் பாஸ்சுரைஸ் (உயர்தரக் காய்ச்சி வடித்தல்) செய்யும்போது இந்த வைரஸ் முற்றிலும் அழிந்துவிடுவதால், எக்காரணத்தைக் கொண்டும் பச்சைப் பாலை அப்படியே குடிக்கவோ அல்லது விலங்குகளுக்கு கொடுக்கவோ கூடாது என்று அவர் அழுத்தமாக கூறியுள்ளார்.

உடலின் அமைப்பை மாற்றியமைத்த வைரஸ்

வழக்கமாக பறவை காய்ச்சல் வைரஸ்கள் விலங்குகளின் உடலில் உள்ள கிளைக்கன் எனப்படும் சர்க்கரை மூலக்கூறுடன் இணையும் பூட்டும் சாவியும் போன்ற அமைப்பை கொண்டிருக்கும். முந்தைய ஆய்வுகளில் மாடுகளின் மூக்கு, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் நுரையீரலில் இந்த அமைப்புகள் இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும், மாடுகளுக்கு ஏன் சுவாசப் பிரச்சனை வரவில்லை என்ற கேள்வி ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் நீடித்தது.

இதனை தொடர்ந்து ஹார்வர்ட் மருத்துவப் பள்ளியுடன் இணைந்து அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் நடத்தப்பட்ட கூட்டு ஆய்வில், மாடுகளின் உடலில் உள்ள என்-லின்க்ட் சியாலிக் ஆசிட் எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஏற்பி மட்டுமே இந்த வைரஸை ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்த குறிப்பிட்ட அமைப்புகள் மாடுகளின் சுவாசப் பாதையில் எங்குமே இல்லை. ஆனால், அவை மாடுகளின் மடிப் பகுதியில் மிக அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன. இதனால்தான், மாடுகளின் மடிப் பகுதி இந்த வைரஸ் பெருகுவதற்கு மிகச் சிறந்த இடமாக மாறியுள்ளது என்று சுரேஷ் குச்சிபுடி தனது ஆய்வின் மூலம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பின் மூலம், எச்5என்1 வைரஸ் எதிர்காலத்தில் வேறு எந்தெந்த விலங்குகளுக்குப் பரவும், அப்படிப் பரவினால் உடலின் எந்தப் பகுதியைத் தாக்கும் என்பதை முன்கூட்டியே கணித்து நம்மால் தடுக்க முடியும் என்று ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

ஆய்வு:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea2068

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TAGGED:

பறவை காய்ச்சல்
H5N1 BIRD FLU
BIRD FLU IN COWS
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